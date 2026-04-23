159 боєзіткнень відбулося на передовій: 56 із них - на Покровському та Костянтинівському напрямках. МАПИ

Протягом 22 квітня на фронті відбулося 159 бойових зіткнень Сил оборони із російськими окупантами.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Удари РФ по Україні

Вчора противник завдав 73 авіаційних ударів скинув 234 керовані авіабомби, залучив 9096 дронів-камікадзе та здійснив 3231 обстріл населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 52 – із реактивних систем залпового вогню.



Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Чернацьке, Вільна Слобода Сумської області; Іванівка, Копані, Лісне Дніпропетровської області; Андріївка-Клевцове Донецької області; Верхня Терса, Любицьке, Широке, Гуляйполе, Староукраїнка, Тимошівка, Цвіткове, Долинка, Комишуваха, Новорозівка, Ясна Поляна, Юрківка, Оріхів Запорізької області.

Ураження ворога

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження живої сили та техніки противника, три пункти управління і одну ворожу гармату.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби ворог завдав чотирьох авіаційних ударів, застосувавши 12 керованих бомб, здійснив 121 обстріл позицій наших військ та населених пунктів, п’ять з яких – із застосуванням реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог чотири рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників у районі населеного пункту Лиман та в напрямку населених пунктів Бочкове та Охрімівка.

На Куп’янському напрямку агресор сім разів атакував у районах населених пунктів Петропавлівка та Ківшарівка.

На Лиманському напрямку противник п’ять разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в районах населених пунктів Новосергіївка, Дробишеве та Діброва.

На Слов’янському напрямку протягом вчорашньої доби наші захисники зупинили дві спроби окупантів просунутися вперед у районі Ямполя.

На Краматорському напрямку загарбники два рази атакували в районі Никифорівки.

На Костянтинівському напрямку ворог здійснив 20 атак поблизу Костянтинівки, Плещіївки, Олександро-Шультиного, Іванопілля, Іллінівки та в бік Новодмитрівки.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 36 штурмових дій агресора в районах населених пунктів Софіївка, Новопавлівка, Торецьке, Родинське, Філія, Шевченко, Мирноград, Гришине, Муравка, Котлине, Удачне та в бік Кучерового Яру.

На Олександрівському напрямку, за уточненою інформацією, противник атакував вісім разів у районах населених пунктів Січневе, Тернове, Олександроград, Вороне та Калинівське.

На Гуляйпільському напрямку відбулося 16 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Гірке, Залізничне, Зелене, Староукраїнка та Цвіткове.

На Оріхівському напрямку противник наступав у напрямку населеного пункту Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку ворог проводив чотири штурмові дії в бік Антонівського мосту, поблизу островів Білогрудий та Круглик.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

