США провели учения по сценарию украинской операции "Павутина"
Военные США провели масштабные учения Operation Clear Horizon на авиабазе во Флориде, отработав сценарии современной войны с применением беспилотников.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Defence One.
Учения были смоделированы на основе украинской спецоперации "Павутина", в ходе которой были нанесены удары по российской стратегической авиации. В маневрах принимали участие бойцы 10-й группы специального назначения, которые воссоздавали реальные условия боевых действий в Украине.
"Учения позволили определить ключевые приоритеты для развития оборонных возможностей", – отметил бригадный генерал Метт Росс.
Дроны и новые технологии управления
Во время учений американские военные применили широкий спектр беспилотников. Среди них были как коммерческие модели, так и высокотехнологичные аппараты с системами противодействия радиоэлектронной борьбе.
Особое внимание уделили новым способам управления дронами. Впервые была отработана координация через сети LTE и оптоволоконную связь. Это позволило операторам управлять беспилотниками дистанционно, находясь за сотни километров от зоны выполнения задач.
Выводы для Пентагона и уроки из Украины
По итогам операции в Пентагоне подчеркнули необходимость создания единой системы противодействия беспилотникам. Речь идет об интеграции данных с радаров и средств радиоэлектронной борьбы для повышения эффективности защиты.
Также американские военные обратили внимание на необходимость развития собственных дальнобойных дронов. Они должны быть способны поражать стратегические объекты противника, включая командные пункты, системы противовоздушной обороны и логистические узлы.
Спецоперация СБУ "Павутина"
- Первого июня Служба безопасности Украины провела спецоперацию "Павутина", нанеся массированный удар дронами по российским аэродромам стратегической авиации.
- Под атакой оказались аэродромы "Оленья", "Белая", "Дягилево" и "Иваново". Удалось поразить 41 российский самолет — среди них А-50, Ту-95 и Ту-22 М3.
- Впоследствии в СБУ уточнили, что ориентировочная стоимость стратегической авиации противника, которая была поражена в результате спецоперации СБУ, составляет 7 миллиардов долларов.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ось, беріть!
У кіно ми звикли до того, що є «хороші» та «погані», і що в кінці перемагає справедливість. У реальній геополітиці «справедливість» -це категорія, яку кожен трактує на свою користь.
В цьому світовому трилері виживуть не ті, хто має «правильну» ідеологію, а ті, хто має достатньо ресурсів, стійкості та здатності швидко адаптуватися до нових правил гри.
Ось чому цей трилер зараз виглядає таким непередбачуваним і жорстким:
1. Ерозія «Правил» (The Rules-Based Order is fading)
Після 1945 року (і особливо після 1991-го) світ жив за ілюзією, що є міжнародне право, договори та гарантії. Це був «сценарій з хэппі-ендом». Сьогодні ми спостерігаємо повернення до «реалізму ХІХ століття»:
Сила має значення: Важливо не те, що підписано на папері, а те, чи можеш ти це захистити.
Транзакційність: Все стає предметом торгу. Якщо раніше союзників підтримували з ідеологічних причин (демократія, права людини), то зараз - лише якщо це вигідно.
2. Хто «не виживе»?
У цьому сценарії найбільший ризик - у «слабких ланок»:
Держави-клієнти: Ті, хто повністю делегував свою безпеку іншим (як Україна у 90-х), зараз опинилися наодинці з викликами.
Посередні гравці: Країни, які не мають власної оборонної промисловості, власної енергетики чи «унікального товару» (технологічного чи військового), стають розмінною монетою у великій грі між США, Китаєм та регіональними гігантами.
3. «Виживання» як здатність до суб'єктності
Ті, хто «виживуть» у цьому трилері - це не обов'язково великі імперії. Це «адаптивні суб'єкти».
Це держави, які зрозуміли: ніхто не прийде на допомогу просто так.
Вони будують свою «фортецю» (оборону, технології, продовольчу безпеку), щоб бути корисними для світу, а не залежними від нього.
Це не «оптимістичний» фінал, а прагматичний. Ми переходимо до світу, де кожен сам за себе, і це, насправді, знімає «рожеві окуляри». Коли ви усвідомлюєте, що сценарій -трилер, ви перестаєте чекати на «рояль у кущах» і починаєте самі писати сценарій для власного захисту.
Перших осіб держави евакуйовано.
Стрілець затриманий.