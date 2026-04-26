США провели учения по сценарию украинской операции "Павутина"

Военные США провели масштабные учения Operation Clear Horizon на авиабазе во Флориде, отработав сценарии современной войны с применением беспилотников.

Об этом говорится в материале Defence One.

Учения были смоделированы на основе украинской спецоперации "Павутина", в ходе которой были нанесены удары по российской стратегической авиации. В маневрах принимали участие бойцы 10-й группы специального назначения, которые воссоздавали реальные условия боевых действий в Украине.

"Учения позволили определить ключевые приоритеты для развития оборонных возможностей", – отметил бригадный генерал Метт Росс.

Дроны и новые технологии управления

Во время учений американские военные применили широкий спектр беспилотников. Среди них были как коммерческие модели, так и высокотехнологичные аппараты с системами противодействия радиоэлектронной борьбе.

Особое внимание уделили новым способам управления дронами. Впервые была отработана координация через сети LTE и оптоволоконную связь. Это позволило операторам управлять беспилотниками дистанционно, находясь за сотни километров от зоны выполнения задач.

Выводы для Пентагона и уроки из Украины

По итогам операции в Пентагоне подчеркнули необходимость создания единой системы противодействия беспилотникам. Речь идет об интеграции данных с радаров и средств радиоэлектронной борьбы для повышения эффективности защиты.

Также американские военные обратили внимание на необходимость развития собственных дальнобойных дронов. Они должны быть способны поражать стратегические объекты противника, включая командные пункты, системы противовоздушной обороны и логистические узлы.

