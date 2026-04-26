США провели навчання за сценарієм української операції "Павутина"

Військові США провели масштабні навчання Operation Clear Horizon на авіабазі у Флориді, відпрацювавши сценарії сучасної війни із застосуванням безпілотників.

Як повідомляє Defence One.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Навчання були змодельовані на основі української спецоперації "Павутина", під час якої було завдано ударів по російській стратегічній авіації. У маневрах брали участь бійці 10-ї групи спеціального призначення, які відтворювали реальні умови бойових дій в Україні.

"Навчання дозволили визначити ключові пріоритети для розвитку оборонних спроможностей", – зазначив бригадний генерал Метт Росс.

Також читайте: Європа готується до затяжної війни в Україні, - NYT

Дрони та нові технології управління

Під час навчань американські військові застосували широкий спектр безпілотників. Серед них були як комерційні моделі, так і високотехнологічні апарати із системами протидії радіоелектронній боротьбі.

Особливу увагу приділили новим способам управління дронами. Вперше було відпрацьовано координацію через мережі LTE та оптоволоконний зв’язок. Це дозволило операторам керувати безпілотниками дистанційно, перебуваючи за сотні кілометрів від зони виконання завдань.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наразі немає жодних ознак, що США збираються вийти з НАТО, - Пісторіус

Висновки для Пентагону та уроки з України

За підсумками операції у Пентагоні наголосили на необхідності створення єдиної системи протидії безпілотникам. Йдеться про інтеграцію даних із радарів та засобів радіоелектронної боротьби для підвищення ефективності захисту.

Також американські військові звернули увагу на потребу розвитку власних далекобійних дронів. Вони мають бути здатні уражати стратегічні об’єкти противника, включно з командними пунктами, системами протиповітряної оборони та логістичними вузлами.

Читайте також: Було цікаво спостерігати за операцією СБУ "Павутина", - директор з ядерної політики НАТО Стокс

Спецоперація СБУ "Павутина"