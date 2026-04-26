США провели навчання за сценарієм української операції "Павутина"
Військові США провели масштабні навчання Operation Clear Horizon на авіабазі у Флориді, відпрацювавши сценарії сучасної війни із застосуванням безпілотників.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Defence One.
Навчання були змодельовані на основі української спецоперації "Павутина", під час якої було завдано ударів по російській стратегічній авіації. У маневрах брали участь бійці 10-ї групи спеціального призначення, які відтворювали реальні умови бойових дій в Україні.
"Навчання дозволили визначити ключові пріоритети для розвитку оборонних спроможностей", – зазначив бригадний генерал Метт Росс.
Дрони та нові технології управління
Під час навчань американські військові застосували широкий спектр безпілотників. Серед них були як комерційні моделі, так і високотехнологічні апарати із системами протидії радіоелектронній боротьбі.
Особливу увагу приділили новим способам управління дронами. Вперше було відпрацьовано координацію через мережі LTE та оптоволоконний зв’язок. Це дозволило операторам керувати безпілотниками дистанційно, перебуваючи за сотні кілометрів від зони виконання завдань.
Висновки для Пентагону та уроки з України
За підсумками операції у Пентагоні наголосили на необхідності створення єдиної системи протидії безпілотникам. Йдеться про інтеграцію даних із радарів та засобів радіоелектронної боротьби для підвищення ефективності захисту.
Також американські військові звернули увагу на потребу розвитку власних далекобійних дронів. Вони мають бути здатні уражати стратегічні об’єкти противника, включно з командними пунктами, системами протиповітряної оборони та логістичними вузлами.
Спецоперація СБУ "Павутина"
- Першого червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.
- Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.
- Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена в результаті спецоперації СБУ становить 7 мільярдів доларів.
У кіно ми звикли до того, що є «хороші» та «погані», і що в кінці перемагає справедливість. У реальній геополітиці «справедливість» -це категорія, яку кожен трактує на свою користь.
В цьому світовому трилері виживуть не ті, хто має «правильну» ідеологію, а ті, хто має достатньо ресурсів, стійкості та здатності швидко адаптуватися до нових правил гри.
Ось чому цей трилер зараз виглядає таким непередбачуваним і жорстким:
1. Ерозія «Правил» (The Rules-Based Order is fading)
Після 1945 року (і особливо після 1991-го) світ жив за ілюзією, що є міжнародне право, договори та гарантії. Це був «сценарій з хэппі-ендом». Сьогодні ми спостерігаємо повернення до «реалізму ХІХ століття»:
Сила має значення: Важливо не те, що підписано на папері, а те, чи можеш ти це захистити.
Транзакційність: Все стає предметом торгу. Якщо раніше союзників підтримували з ідеологічних причин (демократія, права людини), то зараз - лише якщо це вигідно.
2. Хто «не виживе»?
У цьому сценарії найбільший ризик - у «слабких ланок»:
Держави-клієнти: Ті, хто повністю делегував свою безпеку іншим (як Україна у 90-х), зараз опинилися наодинці з викликами.
Посередні гравці: Країни, які не мають власної оборонної промисловості, власної енергетики чи «унікального товару» (технологічного чи військового), стають розмінною монетою у великій грі між США, Китаєм та регіональними гігантами.
3. «Виживання» як здатність до суб'єктності
Ті, хто «виживуть» у цьому трилері - це не обов'язково великі імперії. Це «адаптивні суб'єкти».
Це держави, які зрозуміли: ніхто не прийде на допомогу просто так.
Вони будують свою «фортецю» (оборону, технології, продовольчу безпеку), щоб бути корисними для світу, а не залежними від нього.
Це не «оптимістичний» фінал, а прагматичний. Ми переходимо до світу, де кожен сам за себе, і це, насправді, знімає «рожеві окуляри». Коли ви усвідомлюєте, що сценарій -трилер, ви перестаєте чекати на «рояль у кущах» і починаєте самі писати сценарій для власного захисту.