Заявления президента Кариса о диалоге с РФ противоречат внешней политике Эстонии, - Цахкна
Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что позиция президента Алара Карисав отношении диалога с Россией противоречит внешней политике страны.
Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, даст Путину возможность выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы", - отметил Цахкна.
Также глава МИД прокомментировал заявление Кариса о том, что Европа допустила ошибку, не добившись перемирия в Украине еще весной 2022 года.
"Что касается идеи, что после февраля 2022 года каким-то образом должно было быть заключено перемирие, я напомню Алару Карису, что на тот момент Путин выдвинул ультиматумы относительно суверенитета и территории Украины, а также относительно наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО", - подчеркнул Цахкна.
Что предшествовало
- Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.
- До этого Алар Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Кажуть: порожня посуда, громко дзвенить!!
Може дiд i мав рацiю з фiном, то буде i дiалог з Росiею, як iншi ручнiка знiмуть та тiх коммунiстiв з Кремлю.