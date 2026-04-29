РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9435 посетителей онлайн
Новости переговоры с РФ
1 036 6

Заявления президента Кариса о диалоге с РФ противоречат внешней политике Эстонии, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что позиция президента Алара Карисав отношении диалога с Россией противоречит внешней политике страны.

Что известно

"Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, даст Путину возможность выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы", - отметил Цахкна.

Также глава МИД прокомментировал заявление Кариса о том, что Европа допустила ошибку, не добившись перемирия в Украине еще весной 2022 года.

"Что касается идеи, что после февраля 2022 года каким-то образом должно было быть заключено перемирие, я напомню Алару Карису, что на тот момент Путин выдвинул ультиматумы относительно суверенитета и территории Украины, а также относительно наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО", - подчеркнул Цахкна.

Что предшествовало

Автор: 

Эстония Алар Карис Цахкна Маргус
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скільки у путлєра тих орбанів???
показать весь комментарий
29.04.2026 17:07 Ответить
Стільки, скільки скважин у "Газпрому".
показать весь комментарий
29.04.2026 17:08 Ответить
Зовнішній політиці країни може і суперечить, а от "надєждам і чяяніям" мешканців "ННР" та "п'ятої колони" повністю відповідає.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:07 Ответить
Аларм! Карієс!
показать весь комментарий
29.04.2026 17:15 Ответить
Ото эксперти......
Кажуть: порожня посуда, громко дзвенить!!
Може дiд i мав рацiю з фiном, то буде i дiалог з Росiею, як iншi ручнiка знiмуть та тiх коммунiстiв з Кремлю.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:25 Ответить
Ну то посадіть Каріса на пляшку.
показать весь комментарий
29.04.2026 17:36 Ответить
 
 