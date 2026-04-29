Заявления президента Кариса о диалоге с РФ противоречат внешней политике Эстонии, - Цахкна

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что позиция президента Алара Карисав отношении диалога с Россией противоречит внешней политике страны.

Об этом сообщает ERR, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Желание Алара Кариса вести диалог с Россией противоречит всей европейской и эстонской внешней политике и, наоборот, даст Путину возможность выдвинуть свои требования, условия и ультиматумы", - отметил Цахкна.

Также глава МИД прокомментировал заявление Кариса о том, что Европа допустила ошибку, не добившись перемирия в Украине еще весной 2022 года.

"Что касается идеи, что после февраля 2022 года каким-то образом должно было быть заключено перемирие, я напомню Алару Карису, что на тот момент Путин выдвинул ультиматумы относительно суверенитета и территории Украины, а также относительно наших собственных гарантий свободы и безопасности в контексте НАТО", - подчеркнул Цахкна.

Что предшествовало

Напомним, ранее президент Эстонии Алар Карис заявил, что Европа совершила ошибку весной 2022 года и упустила лучшую возможность для мирных переговоров между Украиной и Россией.

До этого Алар Карис заявлял, что Европа должна уже сейчас готовиться к возобновлению диалога с Россией после завершения ее войны против Украины. Он предположил, что российско-украинская война может закончиться "завтра или через несколько лет, но в любом случае мы должны быть к этому готовы".

