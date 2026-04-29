Заяви президента Каріса щодо діалогу з РФ суперечать зовнішній політиці Естонії, - Цахкна

Цахкна про заяви Каріса щодо переговорів з РФ

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що позиція президента Алара Каріса щодо діалогу з Росією суперечить зовнішній політиці країни.

Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми", – зауважив Цахкна.

Також глава МЗС прокоментував заяву Каріса стосовно того, що Європа припустилася помилки, коли не домоглася перемир’я в Україні ще навесні 2022 року.

"Щодо ідеї, що після лютого 2022 року якимось чином мало бути укладено перемир’я, я нагадаю Алару Карісу, що на той час Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також щодо наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО", – наголосив Цахкна.

Що передувало

Скільки у путлєра тих орбанів???
29.04.2026 17:07 Відповісти
Стільки, скільки скважин у "Газпрому".
29.04.2026 17:08 Відповісти
Зовнішній політиці країни може і суперечить, а от "надєждам і чяяніям" мешканців "ННР" та "п'ятої колони" повністю відповідає.
29.04.2026 17:07 Відповісти
Аларм! Карієс!
29.04.2026 17:15 Відповісти
Ото эксперти......
Кажуть: порожня посуда, громко дзвенить!!
Може дiд i мав рацiю з фiном, то буде i дiалог з Росiею, як iншi ручнiка знiмуть та тiх коммунiстiв з Кремлю.
29.04.2026 17:25 Відповісти
Ну то посадіть Каріса на пляшку.
29.04.2026 17:36 Відповісти
 
 