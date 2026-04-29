Заяви президента Каріса щодо діалогу з РФ суперечать зовнішній політиці Естонії, - Цахкна

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що позиція президента Алара Каріса щодо діалогу з Росією суперечить зовнішній політиці країни.

Що відомо

"Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми", – зауважив Цахкна.

Також глава МЗС прокоментував заяву Каріса стосовно того, що Європа припустилася помилки, коли не домоглася перемир’я в Україні ще навесні 2022 року.

"Щодо ідеї, що після лютого 2022 року якимось чином мало бути укладено перемир’я, я нагадаю Алару Карісу, що на той час Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також щодо наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО", – наголосив Цахкна.

Що передувало

Нагадаємо, ранніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів мід Україною та Росією.

До цього Алар Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".

