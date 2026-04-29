Заяви президента Каріса щодо діалогу з РФ суперечать зовнішній політиці Естонії, - Цахкна
Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що позиція президента Алара Каріса щодо діалогу з Росією суперечить зовнішній політиці країни.
Про це повідомляє ERR, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Бажання Алара Каріса вести діалог з Росією суперечить усій європейській та естонській зовнішній політиці і, навпаки, дасть Путіну можливість висунути свої вимоги, умови та ультиматуми", – зауважив Цахкна.
Також глава МЗС прокоментував заяву Каріса стосовно того, що Європа припустилася помилки, коли не домоглася перемир’я в Україні ще навесні 2022 року.
"Щодо ідеї, що після лютого 2022 року якимось чином мало бути укладено перемир’я, я нагадаю Алару Карісу, що на той час Путін висунув ультиматуми щодо суверенітету та території України, а також щодо наших власних гарантій свободи та безпеки в контексті НАТО", – наголосив Цахкна.
Що передувало
- Нагадаємо, ранніше президент Естонії Алар Каріс заявив, що Європа зробила помилку навесні 2022 року та втратила найкращу можливість для мирних переговорів мід Україною та Росією.
- До цього Алар Каріс заявляв, що Європа повинна вже зараз готуватися до відновлення діалогу з Росією після завершення її війни проти України. Він припустив, що російсько-українська війна може закінчитися "завтра чи через кілька років, але у будь-якому разі ми маємо бути до цього готові".
Може дiд i мав рацiю з фiном, то буде i дiалог з Росiею, як iншi ручнiка знiмуть та тiх коммунiстiв з Кремлю.