Военные учения Orion-26 подтвердили готовность европейцев к гарантиям безопасности Украины, - Макрон
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масштабные военные учения Orion-26 стали важным сигналом для Украины и европейских союзников о способности Европы проводить крупные совместные операции.
Об этом он сказал во время выступления перед военными после завершен ия маневров на полигоне в Сюипп, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.
По словам Макрона, эти учения демонстрируют не только уровень взаимодействия европейских армий, но и готовность континента брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, в частности в контексте будущих гарантий безопасности для Украины.
Сигнал для Украины и Европы
Французский президент подчеркнул, что учения Orion-26 стали практической проверкой концепции так называемой "коалиции желающих", которая сейчас формируется для обеспечения безопасности Украины. По его словам, инициатива находится под франко-британским командованием.
Макрон подчеркнул, что результаты учений подтвердили способность европейских стран действовать сообща и эффективно координировать крупномасштабные операции.
Европейское армейское взаимодействие и роль Франции
Президент Франции отметил, что Orion-26 продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между военными разных стран Европы. Он также подчеркнул роль Франции как "рамковой нации", способной организовывать и координировать подобные операции.
"Эти учения продемонстрировали доверие к европейцам и их способность совместно развернуть операцию такого масштаба… а также способность Франции быть ведущей нацией в этом контексте", – заявил Макрон.
Он отдельно отметил участие британских, немецких, испанских, греческих, итальянских и польских военных, назвав их присутствие подтверждением европейского единства в сфере обороны.
Украинское измерение учений
Особое внимание Макрон уделил Украине, отметив, что украинские военные, прошедшие подготовку у французских партнеров, демонстрируют пример стойкости и эффективности.
"Наши украинские братья по оружию… благодаря своей силе духа они выстояли… Это пример, который должен и впредь нас вдохновлять", – подчеркнул президент Франции.
Он подчеркнул, что опыт Украины после начала полномасштабной войны должен оставаться ориентиром для европейских армий в вопросах обороны и устойчивости.
- Ранее Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, поскольку американский президент Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин "яростно противостоят европейцам".
Навчання відпрацьовуватимуть усі фази ********* конфлікту - від гібридної війни до високоінтенсивних бойових дій. Сценарій створили на основі напрацювань НАТО.
"Це дає змогу продемонструвати здатність Франції першою входити на театр воєнних дій і вести міжнародну коаліцію", - сказав віцеадмірал Ксав'є де Верікур, відповідальний за організацію навчань у Генеральному штабі.
8 лютого розпочнеться перша фаза - розгортання військ з узбережжя Атлантики через десантні та повітряні операції. Легенда навчань передбачає підтримку вигаданої держави-партнера Арланд проти її експансіоністського східного сусіда Меркурія. Ця фаза триватиме до 1 березня. З 7 до 30 квітня навчання перейдуть під командування НАТО на полігонах у Шампані на сході Франції.
Упродовж навчань 12 міністерств тестуватимуть координацію цивільних і військових служб у відповідь на гібридні атаки противника на території країни. Військові також випробовуватимуть інновації у сфері дронів, супутникового глушіння та радіоелектронної боротьби.