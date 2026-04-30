РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4742 посетителя онлайн
Новости Гарантии безопасности от НАТО
1 050 11

Военные учения Orion-26 подтвердили готовность европейцев к гарантиям безопасности Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масштабные военные учения Orion-26 стали важным сигналом для Украины и европейских союзников о способности Европы проводить крупные совместные операции.

Об этом он сказал во время выступления перед военными после завершен ия маневров на полигоне в Сюипп, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Макрона, эти учения демонстрируют не только уровень взаимодействия европейских армий, но и готовность континента брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, в частности в контексте будущих гарантий безопасности для Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Макрон назвал кредит ЕС Украине важным сигналом решимости

Сигнал для Украины и Европы

Французский президент подчеркнул, что учения Orion-26 стали практической проверкой концепции так называемой "коалиции желающих", которая сейчас формируется для обеспечения безопасности Украины. По его словам, инициатива находится под франко-британским командованием.

Макрон подчеркнул, что результаты учений подтвердили способность европейских стран действовать сообща и эффективно координировать крупномасштабные операции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина и США работают над усилением соглашения о гарантиях безопасности, — пресс-секретарь МИД Тихий

Европейское армейское взаимодействие и роль Франции

Президент Франции отметил, что Orion-26 продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между военными разных стран Европы. Он также подчеркнул роль Франции как "рамковой нации", способной организовывать и координировать подобные операции.

"Эти учения продемонстрировали доверие к европейцам и их способность совместно развернуть операцию такого масштаба… а также способность Франции быть ведущей нацией в этом контексте", – заявил Макрон.

Он отдельно отметил участие британских, немецких, испанских, греческих, итальянских и польских военных, назвав их присутствие подтверждением европейского единства в сфере обороны.

Читайте также: Макрон заявил о завершении политической карьеры в 2027 году

Украинское измерение учений

Особое внимание Макрон уделил Украине, отметив, что украинские военные, прошедшие подготовку у французских партнеров, демонстрируют пример стойкости и эффективности.

"Наши украинские братья по оружию… благодаря своей силе духа они выстояли… Это пример, который должен и впредь нас вдохновлять", – подчеркнул президент Франции.

Он подчеркнул, что опыт Украины после начала полномасштабной войны должен оставаться ориентиром для европейских армий в вопросах обороны и устойчивости.

  • Ранее Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, поскольку американский президент Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин "яростно противостоят европейцам".

Читайте также: Войну в Украине нельзя завершить без "гарантий безопасности для России", — Лавров

Автор: 

обучение (613) Макрон Эмманюэль (1601) гарантии безопасности (463)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Потім як завжди скажуть "Америка повинна взяти участь" а самі втечуть за паркан і будуть підглядати через дірку в паркані.

30.04.2026 21:28
показать весь комментарий
30.04.2026 21:28 Ответить
До речі, фото зачотнає, вся суть Європи.

30.04.2026 21:31
показать весь комментарий
30.04.2026 21:31 Ответить
яким хєром воно підтвердило? )
показать весь комментарий
30.04.2026 21:33 Ответить
Сигналы это мощно. В параллельной вселенной.

30.04.2026 21:34
показать весь комментарий
30.04.2026 21:34 Ответить
Французи на навчаннях Оріон дуже гарно їли в ресторанах та розважались в місцевих парках. Висновок: французи можуть так само смачно їсти і гуляти в парках міст Західної України з бейджиками на формі "Гарант безпеки". Ги-ги

30.04.2026 21:37
показать весь комментарий
30.04.2026 21:37 Ответить
Макарон під Трампа косить? Україна може підтвердити гарантії безпеки Європи.

30.04.2026 21:49
показать весь комментарий
30.04.2026 21:49 Ответить
З 8 лютого по 30 квітня Франція проведе масштабні військові навчання Orion 26. У них візьмуть участь 12 500 французьких військових, 25 кораблів, зокрема авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і вертольотів та 1200 дронів. До навчань долучаться військові з 24 країн.



Навчання відпрацьовуватимуть усі фази ********* конфлікту - від гібридної війни до високоінтенсивних бойових дій. Сценарій створили на основі напрацювань НАТО.

"Це дає змогу продемонструвати здатність Франції першою входити на театр воєнних дій і вести міжнародну коаліцію", - сказав віцеадмірал Ксав'є де Верікур, відповідальний за організацію навчань у Генеральному штабі.

8 лютого розпочнеться перша фаза - розгортання військ з узбережжя Атлантики через десантні та повітряні операції. Легенда навчань передбачає підтримку вигаданої держави-партнера Арланд проти її експансіоністського східного сусіда Меркурія. Ця фаза триватиме до 1 березня. З 7 до 30 квітня навчання перейдуть під командування НАТО на полігонах у Шампані на сході Франції.

Упродовж навчань 12 міністерств тестуватимуть координацію цивільних і військових служб у відповідь на гібридні атаки противника на території країни. Військові також випробовуватимуть інновації у сфері дронів, супутникового глушіння та радіоелектронної боротьби.

показать весь комментарий
30.04.2026 22:00 Ответить
А як там в легенді навчань, Дюнкерк задіян? Ну щоб драпати від Меркурія як щось піде не по красивій легенді "перемоги". Старі, хто ще живий, може розкажуть як їх там динамили (операція "Динамо")

30.04.2026 22:29
показать весь комментарий
30.04.2026 22:29 Ответить
Ніхто за нас воювати та вмирати не буде. Це суть всіх "гарантій". А от Кім міг би їх дати, но він дав вже. і не нам.

30.04.2026 22:02
показать весь комментарий
30.04.2026 22:02 Ответить
Готовність є, гарантій нема.
показать весь комментарий
30.04.2026 22:05 Ответить
Ну вони ж все казали, що готові надати "гарантії", якщо рф надасть гарантії, що не буде атакувати їх... Ось такий колообіг гарантій виходить.

30.04.2026 22:58
показать весь комментарий
30.04.2026 22:58 Ответить
 
 