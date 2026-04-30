Военные учения Orion-26 подтвердили готовность европейцев к гарантиям безопасности Украины, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что масштабные военные учения Orion-26 стали важным сигналом для Украины и европейских союзников о способности Европы проводить крупные совместные операции.

Об этом он сказал во время выступления перед военными после завершен ия маневров на полигоне в Сюипп, сообщает Укринформ, цитирует Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Макрона, эти учения демонстрируют не только уровень взаимодействия европейских армий, но и готовность континента брать на себя большую ответственность за собственную безопасность, в частности в контексте будущих гарантий безопасности для Украины.

Сигнал для Украины и Европы

Французский президент подчеркнул, что учения Orion-26 стали практической проверкой концепции так называемой "коалиции желающих", которая сейчас формируется для обеспечения безопасности Украины. По его словам, инициатива находится под франко-британским командованием.

Макрон подчеркнул, что результаты учений подтвердили способность европейских стран действовать сообща и эффективно координировать крупномасштабные операции.

Европейское армейское взаимодействие и роль Франции

Президент Франции отметил, что Orion-26 продемонстрировали высокий уровень взаимодействия между военными разных стран Европы. Он также подчеркнул роль Франции как "рамковой нации", способной организовывать и координировать подобные операции.

"Эти учения продемонстрировали доверие к европейцам и их способность совместно развернуть операцию такого масштаба… а также способность Франции быть ведущей нацией в этом контексте", – заявил Макрон.

Он отдельно отметил участие британских, немецких, испанских, греческих, итальянских и польских военных, назвав их присутствие подтверждением европейского единства в сфере обороны.

Украинское измерение учений

Особое внимание Макрон уделил Украине, отметив, что украинские военные, прошедшие подготовку у французских партнеров, демонстрируют пример стойкости и эффективности.

"Наши украинские братья по оружию… благодаря своей силе духа они выстояли… Это пример, который должен и впредь нас вдохновлять", – подчеркнул президент Франции.

Он подчеркнул, что опыт Украины после начала полномасштабной войны должен оставаться ориентиром для европейских армий в вопросах обороны и устойчивости.

Ранее Макрон заявил, что Европа должна действовать решительно, поскольку американский президент Дональд Трамп, лидер Китая Си Цзиньпин и российский диктатор Владимир Путин "яростно противостоят европейцам".

