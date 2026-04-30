Військові навчання Orion-26 підтвердили готовність європейців до гарантій безпеки Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що масштабні військові навчання Orion-26 стали важливим сигналом для України та європейських союзників щодо здатності Європи проводити великі спільні операції.

Про це він сказав під час виступу перед військовими після завершення маневрів на полігоні в Сюїпп, повідомляє Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, ці навчання демонструють не лише рівень взаємодії європейських армій, а й готовність континенту брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.

Сигнал для України та Європи

Французький президент наголосив, що навчання Orion-26 стали практичною перевіркою концепції так званої "коаліції охочих", яка нині формується для гарантування безпеки України. За його словами, ініціатива перебуває під франко-британським командуванням.

Макрон підкреслив, що результати навчань підтвердили здатність європейських країн діяти разом та ефективно координувати великомасштабні операції.

Європейська армійська взаємодія та роль Франції

Президент Франції зазначив, що Orion-26 продемонстрували високий рівень взаємодії між військовими різних країн Європи. Він також підкреслив роль Франції як "рамкової нації", яка здатна організовувати та координувати подібні операції.

"Ці навчання показали довіру до європейців і їхню спроможність спільно розгорнути операцію такого масштабу… а також здатність Франції бути рамковою нацією в цьому контексті", – заявив Макрон.

Він окремо відзначив участь британських, німецьких, іспанських, грецьких, італійських та польських військових, назвавши їхню присутність підтвердженням європейської єдності у сфері оборони.

Український вимір навчань

Окрему увагу Макрон приділив Україні, зазначивши, що українські військові, які проходили підготовку у французьких партнерів, демонструють приклад стійкості та ефективності.

"Наші українські брати по зброї… завдяки своїй силі духу вони вистояли… Це приклад, який має й надалі нас надихати", – наголосив президент Франції.

Він підкреслив, що досвід України після початку повномасштабної війни має залишатися орієнтиром для європейських армій у питаннях оборони та стійкості.

  • Раніше Макрон заявив, що Європа повинна рішуче діяти, оскільки американський президент Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін "люто протистоять європейцям".

Потім як завжди скажуть "Америка повинна взяти участь" а самі втечуть за паркан і будуть підглядати через дірку в паркані.
30.04.2026 21:28
яким хєром воно підтвердило? )
30.04.2026 21:33
Сигналы это мощно. В параллельной вселенной.
30.04.2026 21:34
До речі, фото зачотнає, вся суть Європи.
30.04.2026 21:31
30.04.2026 21:31 Відповісти
яким хєром воно підтвердило? )
Сигналы это мощно. В параллельной вселенной.
30.04.2026 21:34
Французи на навчаннях Оріон дуже гарно їли в ресторанах та розважались в місцевих парках. Висновок: французи можуть так само смачно їсти і гуляти в парках міст Західної України з бейджиками на формі "Гарант безпеки". Ги-ги
30.04.2026 21:37
Макарон під Трампа косить? Україна може підтвердити гарантії безпеки Європи.
30.04.2026 21:49
З 8 лютого по 30 квітня Франція проведе масштабні військові навчання Orion 26. У них візьмуть участь 12 500 французьких військових, 25 кораблів, зокрема авіаносець "Шарль де Голль", 140 літаків і вертольотів та 1200 дронів. До навчань долучаться військові з 24 країн.



Навчання відпрацьовуватимуть усі фази ********* конфлікту - від гібридної війни до високоінтенсивних бойових дій. Сценарій створили на основі напрацювань НАТО.

"Це дає змогу продемонструвати здатність Франції першою входити на театр воєнних дій і вести міжнародну коаліцію", - сказав віцеадмірал Ксав'є де Верікур, відповідальний за організацію навчань у Генеральному штабі.

8 лютого розпочнеться перша фаза - розгортання військ з узбережжя Атлантики через десантні та повітряні операції. Легенда навчань передбачає підтримку вигаданої держави-партнера Арланд проти її експансіоністського східного сусіда Меркурія. Ця фаза триватиме до 1 березня. З 7 до 30 квітня навчання перейдуть під командування НАТО на полігонах у Шампані на сході Франції.

Упродовж навчань 12 міністерств тестуватимуть координацію цивільних і військових служб у відповідь на гібридні атаки противника на території країни. Військові також випробовуватимуть інновації у сфері дронів, супутникового глушіння та радіоелектронної боротьби.

А як там в легенді навчань, Дюнкерк задіян? Ну щоб драпати від Меркурія як щось піде не по красивій легенді "перемоги". Старі, хто ще живий, може розкажуть як їх там динамили (операція "Динамо")
30.04.2026 22:29
Ніхто за нас воювати та вмирати не буде. Це суть всіх "гарантій". А от Кім міг би їх дати, но він дав вже. і не нам.
30.04.2026 22:02
Готовність є, гарантій нема.
Ну вони ж все казали, що готові надати "гарантії", якщо рф надасть гарантії, що не буде атакувати їх... Ось такий колообіг гарантій виходить.
30.04.2026 22:58
