Військові навчання Orion-26 підтвердили готовність європейців до гарантій безпеки Україні, - Макрон
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що масштабні військові навчання Orion-26 стали важливим сигналом для України та європейських союзників щодо здатності Європи проводити великі спільні операції.
Про це він сказав під час виступу перед військовими після завершення маневрів на полігоні в Сюїпп, повідомляє Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.
За словами Макрона, ці навчання демонструють не лише рівень взаємодії європейських армій, а й готовність континенту брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.
Сигнал для України та Європи
Французький президент наголосив, що навчання Orion-26 стали практичною перевіркою концепції так званої "коаліції охочих", яка нині формується для гарантування безпеки України. За його словами, ініціатива перебуває під франко-британським командуванням.
Макрон підкреслив, що результати навчань підтвердили здатність європейських країн діяти разом та ефективно координувати великомасштабні операції.
Європейська армійська взаємодія та роль Франції
Президент Франції зазначив, що Orion-26 продемонстрували високий рівень взаємодії між військовими різних країн Європи. Він також підкреслив роль Франції як "рамкової нації", яка здатна організовувати та координувати подібні операції.
"Ці навчання показали довіру до європейців і їхню спроможність спільно розгорнути операцію такого масштабу… а також здатність Франції бути рамковою нацією в цьому контексті", – заявив Макрон.
Він окремо відзначив участь британських, німецьких, іспанських, грецьких, італійських та польських військових, назвавши їхню присутність підтвердженням європейської єдності у сфері оборони.
Український вимір навчань
Окрему увагу Макрон приділив Україні, зазначивши, що українські військові, які проходили підготовку у французьких партнерів, демонструють приклад стійкості та ефективності.
"Наші українські брати по зброї… завдяки своїй силі духу вони вистояли… Це приклад, який має й надалі нас надихати", – наголосив президент Франції.
Він підкреслив, що досвід України після початку повномасштабної війни має залишатися орієнтиром для європейських армій у питаннях оборони та стійкості.
- Раніше Макрон заявив, що Європа повинна рішуче діяти, оскільки американський президент Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін "люто протистоять європейцям".
Навчання відпрацьовуватимуть усі фази ********* конфлікту - від гібридної війни до високоінтенсивних бойових дій. Сценарій створили на основі напрацювань НАТО.
"Це дає змогу продемонструвати здатність Франції першою входити на театр воєнних дій і вести міжнародну коаліцію", - сказав віцеадмірал Ксав'є де Верікур, відповідальний за організацію навчань у Генеральному штабі.
8 лютого розпочнеться перша фаза - розгортання військ з узбережжя Атлантики через десантні та повітряні операції. Легенда навчань передбачає підтримку вигаданої держави-партнера Арланд проти її експансіоністського східного сусіда Меркурія. Ця фаза триватиме до 1 березня. З 7 до 30 квітня навчання перейдуть під командування НАТО на полігонах у Шампані на сході Франції.
Упродовж навчань 12 міністерств тестуватимуть координацію цивільних і військових служб у відповідь на гібридні атаки противника на території країни. Військові також випробовуватимуть інновації у сфері дронів, супутникового глушіння та радіоелектронної боротьби.