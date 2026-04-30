Військові навчання Orion-26 підтвердили готовність європейців до гарантій безпеки Україні, - Макрон

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що масштабні військові навчання Orion-26 стали важливим сигналом для України та європейських союзників щодо здатності Європи проводити великі спільні операції.

Про це він сказав під час виступу перед військовими після завершення маневрів на полігоні в Сюїпп, повідомляє Укрінформ, цитує Цензор.НЕТ.

За словами Макрона, ці навчання демонструють не лише рівень взаємодії європейських армій, а й готовність континенту брати на себе більшу відповідальність за власну безпеку, зокрема в контексті майбутніх гарантій безпеки для України.

Сигнал для України та Європи

Французький президент наголосив, що навчання Orion-26 стали практичною перевіркою концепції так званої "коаліції охочих", яка нині формується для гарантування безпеки України. За його словами, ініціатива перебуває під франко-британським командуванням.

Макрон підкреслив, що результати навчань підтвердили здатність європейських країн діяти разом та ефективно координувати великомасштабні операції.

Європейська армійська взаємодія та роль Франції

Президент Франції зазначив, що Orion-26 продемонстрували високий рівень взаємодії між військовими різних країн Європи. Він також підкреслив роль Франції як "рамкової нації", яка здатна організовувати та координувати подібні операції.

"Ці навчання показали довіру до європейців і їхню спроможність спільно розгорнути операцію такого масштабу… а також здатність Франції бути рамковою нацією в цьому контексті", – заявив Макрон.

Він окремо відзначив участь британських, німецьких, іспанських, грецьких, італійських та польських військових, назвавши їхню присутність підтвердженням європейської єдності у сфері оборони.

Український вимір навчань

Окрему увагу Макрон приділив Україні, зазначивши, що українські військові, які проходили підготовку у французьких партнерів, демонструють приклад стійкості та ефективності.

"Наші українські брати по зброї… завдяки своїй силі духу вони вистояли… Це приклад, який має й надалі нас надихати", – наголосив президент Франції.

Він підкреслив, що досвід України після початку повномасштабної війни має залишатися орієнтиром для європейських армій у питаннях оборони та стійкості.

Раніше Макрон заявив, що Європа повинна рішуче діяти, оскільки американський президент Дональд Трамп, лідер Китаю Сі Цзіньпін та російський диктатор Володимир Путін "люто протистоять європейцям".

