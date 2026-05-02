ЦПК о заочном аресте Шурмы: Теперь НАБУ и САП смогут готовить запрос на его экстрадицию

После судебного решения о заочном аресте экс-заместителя главы ОП Ростислава Шурмы НАБУ и САП могут инициировать процесс его экстрадиции в Украину.

Об этом рассказала юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан, сообщает Цензор.НЕТ.

Она напомнила, что недавно суд заочно арестовал партнера Зеленского, экс-заместителя главы ОП Ростислава Шурму.

"Он в Германии, он сбежал еще до предъявления подозрения. Он просто понимал, когда его увольняли, что уже было известно о расследовании НАБУ. Шурма способствовал этой истории. Ему избрали меру пресечения заочно, это довольно сложная процедура, когда в отношении скрывающегося чиновника избирается такая мера пресечения. Это означает, что теперь НАБУ и САП смогут обратиться с запросом об экстрадиции Шурмы в Украину", — пояснила юрист.

По ее мнению, это важный шаг.

Также Щербан уточнила, что сейчас Шурма находится в Германии, однако он может перемещаться и менять местонахождение.

Кроме того, она напомнила, что многие чиновники уезжают скрываться в Австрию, поскольку страна не хочет выдавать Украине своих граждан, фигурирующих в делах.

Что предшествовало?

В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.

Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.

25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.

Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

