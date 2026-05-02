РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6559 посетителей онлайн
Новости Обыски в Шурмы
1 122 12

ЦПК о заочном аресте Шурмы: Теперь НАБУ и САП смогут готовить запрос на его экстрадицию

Шурма находится в Германии

После судебного решения о заочном аресте экс-заместителя главы ОП Ростислава Шурмы НАБУ и САП могут инициировать процесс его экстрадиции в Украину.

Об этом рассказала юрист и заместитель исполнительного директора Центра противодействия коррупции Елена Щербан, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Она напомнила, что недавно суд заочно арестовал партнера Зеленского, экс-заместителя главы ОП Ростислава Шурму.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Объявленного в розыск Шурму Зеленский когда-то называл "влиятельным человеком"

"Он в Германии, он сбежал еще до предъявления подозрения. Он просто понимал, когда его увольняли, что уже было известно о расследовании НАБУ. Шурма способствовал этой истории. Ему избрали меру пресечения заочно, это довольно сложная процедура, когда в отношении скрывающегося чиновника избирается такая мера пресечения. Это означает, что теперь НАБУ и САП смогут обратиться с запросом об экстрадиции Шурмы в Украину", — пояснила юрист.

По ее мнению, это важный шаг.

Также Щербан уточнила, что сейчас Шурма находится в Германии, однако он может перемещаться и менять местонахождение.

Кроме того, она напомнила, что многие чиновники уезжают скрываться в Австрию, поскольку страна не хочет выдавать Украине своих граждан, фигурирующих в делах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шурма из Германии заявил о готовности сотрудничать со следствием, но на расстоянии

Что предшествовало?

  • В 2023 году журналисты Bihus.Info выпустили расследование, в котором выяснили, что Украина, вероятно, заплатила более 320 миллионов гривен за электроэнергию с солнечных электростанций, расположенных на временно оккупированной территории Запорожской области.
  • Некоторые из этих компаний связаны с заместителем главы Офиса президента Ростиславом Шурмой, в частности с его братом Олегом Шурмой и бывшим подчиненным.
  • 25 июля 2025 года СМИ сообщили, что НАБУ провело обыски у Шурмы в Германии.
  • Впоследствии эту информацию подтвердили немецкие СМИ.

Смотрите: Подозрение для Шурмы. Накажут ли еще одного вора в энергетике || Без цензуры. ВИДЕО

Автор: 

НАБУ (4805) САП (2405) Центр противодействия коррупции (315) Шурма Ростислав (65)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Хто такий Вова?Що каже НАБУ і САП?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:06 Ответить
+5
Коли заочно заарештують Міндіча,Єрмака, Татарова?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:52 Ответить
+4
Та є кому... Хоча би його сусіду по квартирі Гогіашвілі з отакеним ****** (як він сам себе характеризував).
показать весь комментарий
02.05.2026 16:16 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хто такий Вова?Що каже НАБУ і САП?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:06 Ответить
втече в Ізраїль
показать весь комментарий
02.05.2026 16:08 Ответить
В цій ОПі є хоть хтось, кого не треба за грати? Крім Буданова, звісно, але і його скувлять скоро.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:10 Ответить
Ти про колись медійного болванчика на посаді керівника ГУР зі здібностями передбачати майбутнє?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:14 Ответить
Та є кому... Хоча би його сусіду по квартирі Гогіашвілі з отакеним ****** (як він сам себе характеризував).
показать весь комментарий
02.05.2026 16:16 Ответить
Усі військові звання та почесні нагороди, зокрема звання генерал-лейтенанта (2023) та Героя України (2024), Кирилу Буданову присвоїв Президент України.Чотириразовий роздає звання і нагороди.Буданов тут ні до чого звісно,то все ішак.
показать весь комментарий
02.05.2026 16:22 Ответить
спочатку самі правоохоронні органи купляють правопорушниками і грабіжникам України білет на виїзд з України і дають відповідний дозвіл прикордонній службі на виїзд правоплорушника за межі України.після чого влаштовують "маски -шоу" з "заочним арештом,та зверненням про екстрадицію,,,,
показать весь комментарий
02.05.2026 16:33 Ответить
Коли заочно заарештують Міндіча,Єрмака, Татарова?
показать весь комментарий
02.05.2026 16:52 Ответить
А що, карлсон полетів прихопивши гівняка і антимайданного мусорка? Вперше чую.
показать весь комментарий
02.05.2026 17:28 Ответить
Раніше Зєля любив шаурму...
показать весь комментарий
02.05.2026 19:07 Ответить
У нього кацапський пачпорт. Хрен дістанеш. ОПешні все рівно своїх не здадуть. Догана по службовій лінії прилетить від ФСБ.
показать весь комментарий
02.05.2026 20:10 Ответить
 
 