ЦПК про заочний арешт Шурми: Тепер НАБУ і САП зможуть готувати запит на його екстрадицію

шурма перебуває в Німеччині

Після судового рішення про заочний арешт ексзаступника глави ОП Ростислава Шурми НАБУ та САП можуть ініціювати процес його екстрадиції в Україну.

Про це розповіла юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ.

Вона нагадала, що нещодавно суд заочно арештував партнера Зеленського, ексзаступника глави ОП Ростислава Шурму.

"Він в Німеччині, він втік ще до підозри. Він просто розумів, коли його звільняли, вже було відомо про розслідування НАБУ. Шурма сприяв цій історії. Йому обрали запобіжний захід заочно, це досить складна процедура, коли щодо посадовця, який переховується, обирається такий запобіжний захід. Це означає, що тепер НАБУ і САП зможуть звернутися із запитом про екстрадицію Шурми до України", - пояснила юристка.

На її думку, це важливий крок.

Також Щербан уточнила, що наразі Шурма перебуває в Німеччині, однак він може переміщатися і змінювати місцезнаходження.

Окрім того, вона нагадала, що багато посадовців їдуть переховуватися в Австрію, оскільки країна не хоче видавати Україні її громадян-фігурантів справ.

Що передувало?

  • У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.
  • Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.
  • 25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.
  • Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

02.05.2026 16:06
02.05.2026 16:52
02.05.2026 16:16
Хто такий Вова?Що каже НАБУ і САП?
02.05.2026 16:06
втече в Ізраїль
02.05.2026 16:08
В цій ОПі є хоть хтось, кого не треба за грати? Крім Буданова, звісно, але і його скувлять скоро.
02.05.2026 16:10
Ти про колись медійного болванчика на посаді керівника ГУР зі здібностями передбачати майбутнє?
02.05.2026 16:14
Та є кому... Хоча би його сусіду по квартирі Гогіашвілі з отакеним ****** (як він сам себе характеризував).
02.05.2026 16:16
Усі військові звання та почесні нагороди, зокрема звання генерал-лейтенанта (2023) та Героя України (2024), Кирилу Буданову присвоїв Президент України.Чотириразовий роздає звання і нагороди.Буданов тут ні до чого звісно,то все ішак.
02.05.2026 16:22
спочатку самі правоохоронні органи купляють правопорушниками і грабіжникам України білет на виїзд з України і дають відповідний дозвіл прикордонній службі на виїзд правоплорушника за межі України.після чого влаштовують "маски -шоу" з "заочним арештом,та зверненням про екстрадицію,,,,
02.05.2026 16:33
Коли заочно заарештують Міндіча,Єрмака, Татарова?
02.05.2026 16:52
А що, карлсон полетів прихопивши гівняка і антимайданного мусорка? Вперше чую.
02.05.2026 17:28
Раніше Зєля любив шаурму...
02.05.2026 19:07
У нього кацапський пачпорт. Хрен дістанеш. ОПешні все рівно своїх не здадуть. Догана по службовій лінії прилетить від ФСБ.
02.05.2026 20:10
 
 