ЦПК про заочний арешт Шурми: Тепер НАБУ і САП зможуть готувати запит на його екстрадицію

Після судового рішення про заочний арешт ексзаступника глави ОП Ростислава Шурми НАБУ та САП можуть ініціювати процес його екстрадиції в Україну.

Про це розповіла юристка і заступниця виконавчого директора Центру протидії корупції Олена Щербан, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Вона нагадала, що нещодавно суд заочно арештував партнера Зеленського, ексзаступника глави ОП Ростислава Шурму.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оголошеного у розшук Шурму Зеленський колись називав "потужною людиною"

"Він в Німеччині, він втік ще до підозри. Він просто розумів, коли його звільняли, вже було відомо про розслідування НАБУ. Шурма сприяв цій історії. Йому обрали запобіжний захід заочно, це досить складна процедура, коли щодо посадовця, який переховується, обирається такий запобіжний захід. Це означає, що тепер НАБУ і САП зможуть звернутися із запитом про екстрадицію Шурми до України", - пояснила юристка.

На її думку, це важливий крок.

Також Щербан уточнила, що наразі Шурма перебуває в Німеччині, однак він може переміщатися і змінювати місцезнаходження.

Окрім того, вона нагадала, що багато посадовців їдуть переховуватися в Австрію, оскільки країна не хоче видавати Україні її громадян-фігурантів справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Шурма з Німеччини заявив про готовність співпрацювати зі слідством, але на відстані

Що передувало?

У 2023 році журналісти Bihus.Info випустили розслідування, в якому з’ясували, що Україна, ймовірно, заплатила понад 320 мільйонів гривень за електроенергію із сонячних електростанцій, які розташовані на тимчасово окупованій території Запорізької області.

Деякі із цих компаній пов'язані із заступником керівника Офісу президента Ростиславом Шурмою, зокрема з його братом Олегом Шурмою та колишнім підлеглим.

25 липня 2025 року ЗМІ повідомили, що НАБУ провело обшуки у Шурми в Німеччині.

Згодом цю інформацію підтвердили німецькі ЗМІ.

Дивіться: Підозра для Шурми. Чи покарають ще одного крадія на енергетиці || Без цензури. ВIДЕО