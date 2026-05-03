141 боевое столкновение на фронте: больше всего вражеских штурмов на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА

Всего за прошедшие сутки, 2 мая 2026 года, на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Обстрелы

Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 9870 дронов-камикадзе и осуществил 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 44 - из реактивных систем залпового огня.

Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Сумской области – Вольная Слобода, Кислая Дубина, Пустогород; в Запорожской области от авиаударов пострадали Омельник, Орехов, Юрковка, Таврическое, Камышеваха.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, узел связи и три орудия.

Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, 76 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 12 наземных робототехнических комплексов, 2224 беспилотных летательных аппарата и 282 единицы автомобильной техники врага.

Обстановка на Севере

Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех КАБ, осуществил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.

Обстановка в Харьковской области

На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Прилипки и в сторону Лимана, Избицкого, Охримовки.

На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.

Обстановка на Востоке

По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман и Диброва.

На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в сторону Малиновки и в районе Бондарного.

Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Золотого Колодца.

"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравка, Молодецкое и Новый Донбасс", - говорится в сообщении.

Обстановка на юге

Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в сторону Александрограда, Злагоды, Приволья и в районе Тернового.

На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Святопетровка, Староукраинка, Чаривное, Горькое, Цветковое, Мирное, Варваровка, Прилуки и в сторону Воздвижевки.

На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степового и в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении противник совершил три атаки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.