141 боевое столкновение на фронте: больше всего вражеских штурмов на Покровском, Гуляйпольском и Константиновском направлениях, - Генштаб. КАРТА
Всего за прошедшие сутки, 2 мая 2026 года, на фронте зафиксировано 141 боевое столкновение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Обстрелы
Как отмечается, вчера противник нанес один ракетный удар с применением одной ракеты и 79 авиационных ударов, сбросив 254 управляемые авиабомбы. Кроме того, он применил 9870 дронов-камикадзе и осуществил 3203 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в частности 44 - из реактивных систем залпового огня.
Агрессор наносил авиаудары, в частности, в районах населенных пунктов в Сумской области – Вольная Слобода, Кислая Дубина, Пустогород; в Запорожской области от авиаударов пострадали Омельник, Орехов, Юрковка, Таврическое, Камышеваха.
Удары по врагу
За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили три района сосредоточения живой силы противника, узел связи и три орудия.
Генштаб напоминает, что в целом потери российских захватчиков за прошедшие сутки составили 1080 человек. Также уничтожено два танка, три боевые бронированные машины, 76 артиллерийских систем, две реактивные системы залпового огня, 12 наземных робототехнических комплексов, 2224 беспилотных летательных аппарата и 282 единицы автомобильной техники врага.
Обстановка на Севере
Как отмечается, на Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки агрессор нанес два авиационных удара с применением четырех КАБ, осуществил 104 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе пять – с применением РСЗО.
Обстановка в Харьковской области
На Южно-Слобожанском направлении противник шесть раз атаковал позиции наших подразделений в районе Старицы, Прилипки и в сторону Лимана, Избицкого, Охримовки.
На Купянском направлении враг атаковал один раз в сторону Новоплатоновки.
Обстановка на Востоке
По данным Генштаба, на Лиманском направлении противник шесть раз пытался вклиниться в нашу оборону, атакуя в сторону населенных пунктов Дробишево, Лиман и Диброва.
На Славянском направлении враг дважды проводил штурмовые действия, в районе Закитного и в сторону Рай-Александровки.
На Краматорском направлении оккупанты атаковали дважды, в сторону Малиновки и в районе Бондарного.
Также отмечается, что на Константиновском направлении враг совершил 17 атак в районах населенных пунктов Константиновка, Иванополье, Ильиновка, Русин Яр, Софиевка и в сторону Золотого Колодца.
"На Покровском направлении наши защитники остановили 26 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Белицкое, Новое Шахово, Родинское, Новоалександровка, Удачное, Покровск, Котлино, Муравка, Молодецкое и Новый Донбасс", - говорится в сообщении.
Обстановка на юге
Как сообщает Генштаб, на Александровском направлении противник атаковал шесть раз, в сторону Александрограда, Злагоды, Приволья и в районе Тернового.
На Гуляйпольском направлении произошло 20 атак оккупантов в районах населенных пунктов Доброполье, Зализнычное, Святопетровка, Староукраинка, Чаривное, Горькое, Цветковое, Мирное, Варваровка, Прилуки и в сторону Воздвижевки.
На Ореховском направлении наши защитники остановили две попытки противника продвинуться вперед в районе Степового и в сторону Приморского.
На Приднепровском направлении противник совершил три атаки.
На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.
Украинские защитники продолжают систематическое уничтожение врага, оказывают эффективное сопротивление на всех участках фронта.
▪️ Одна з особливостей українських міст Донбасу (та й Запоріжжя) полягає в тому, що вони розташовані в низовинах, ближче до джерел води. Лише деякі міста можуть похвалитися тим, що стоять на відносному підвищенні, а це автоматично покращує умови для їхньої оборони.
▪️ Міста Краматорської агломерації також прив'язані до низовин і оточені висотами. Це робить критично важливим утримання підвищень перед ними, зокрема Часового Яру. Сьогодні Костянтинівка фактично виступає воротами до цієї агломерації.
▪️ З погляду географії безпека міста залежить від здатності контролювати Часів Яр і відповідні висоти на сході, долину річки Кривий Торець на південному сході та півдні, а також висоту між Клебан-Бицьким водосховищем і селами Степанівка - Русин Яр. За останній рік росіяни багато зробили, щоб прибрати для себе ці природні перешкоди.
▪️ На 3D-карті добре видно, наскільки рельєф ускладнює оборону. Штурмувати «яму» з висот набагато вигідніше, ніж місто на підвищенні. Зверніть увагу, що місто знову оточують з трьох сторін - саме так, як це вже траплялося багато разів раніше. Натомість Добропілля станом на зараз навіть близько не перебуває в такому становищі.
▪️ Задум росіян з проривом через західну околицю Добропілля, який вони намагалися реалізувати минулого літа, провалився. Попри всі проблеми, наша оборона в цьому районі поки що тримається краще. Але противник продовжує тиснути.
▪️ Багато що вказувало на те, що для битви за Краматорську агломерацію росіянам було б логічніше спочатку захопити решту каскаду міст та шахт меншої Покровської агломерації - включно з Добропіллям, Білозерським і Новодонецьким. Так вони могли б сформувати повноцінний фланг охоплення Краматорської агломерації та в майбутньому загрожувати Барвінковому.
▪️ У такому випадку Добропілля було б зручною базою для цього флангу. Саме на східній околиці міста є «ворота» до висот, які стоять у тилу Дружківки та Краматорська. Тому довгий час я вважав, що битва за Добропілля стане для росіян першочерговим завданням на цьому етапі.
▪️ Моя помилка була в тому, що на нашому напрямку оборона тримається, а противник поки що не може виконати своє завдання (про що недавно писав Машовець - про м'ясорубку в Гришиному та проблеми боєздатності наступаючих). Натомість у Костянтинівці росіяни мають успіхи. Багато аналітиків вважали, що на напрямках Добропілля і Костянтинівка противник просуватиметься одночасно.
▪️ Він і намагається, але під Добропіллям росіяни відстали від графіку, отримуючи відчутні удари. Тож помилитися в прогнозах було приємно. Це при тому, що наступ тут не припиняється ще з минулої зими, коли були перші спроби прорватися через Воздвиженку.
▪️ Осінтери публікують геолоковані відео з відпрацюваннями наших підрозділів по росіянах, які прориваються в східні та південно-східні околиці Костянтинівки. Тож якщо з Добропіллям і надалі не складатиметься, то успіхи в Костянтинівці росіянам це частково компенсують.
▪️ Якщо ж росіянам вдасться рано чи пізно затягнути в Костянтинівку дрони-перехоплювачі, для них відкриється шлях, який вони не змогли собі забезпечити минулого року з боку Полтавки і Золотого Колодязя - можливість працювати дронами по логістиці в Костянтинівці та Дружківці, розташованих уздовж річок Кривий Торець і Казений Торець.
▪️ А вже тоді, якщо за цим потягнеться висота південніше Райського, з'являться додаткові можливості бити по логістиці в долині Казеного Торця по лінії Дружківка - Краматорськ - Слов'янськ.
Він в цілому погоджується з тим, що росіяни поки не змогли дійти до Добропілля, зокрема через рельєф та ускладнену логістику, відповідно «зону смерті» та хорошу українську оборону [1]. Однак Молін наголошує, що нещодавні успіхи противника на напрямках Сіверська та Костянтинівки можуть розблокувати ситуацію.
▪️ Натомість, пише Молін, з початку року Росія штурмує від заходу Покровська. Головна мета - розблокувати ключову позицію агломерації. Останнім часом їм вдалося досягти певних успіхів і вони продовжують просуватися далі [2]
▪️ Росіяни просунулися щонайменше до першої реальної лінії оборони західніше Покровська, щоб розблокувати ситуацію в Родинському. Після закріплення тут вони підуть зеленим маршрутом на Білицьке і вийдуть на Добропілля, розблокувавши стратегічно важливий район (чорний квадрат) - [3]
▪️ Україна зараз посилює оборону біля Олександрівки, Новодонецького та Білозерського, що додатково блокує дорогу на Барвінкове. Водночас FPV-екіпажі можуть ховатися у великих містах (Дружківка та Добропілля) та на підготовлених позиціях за основною лінією. Тому ситуація в районі для російських сил складна - вони втрачають багато піхоти уже на підході до лінії [4]
▪️ Розблокування потенціалу Покровського вузла наразі є пріоритетом №1, щоб мати можливість вільно пересуватися та підвозити підкріплення. Пріоритет - взяти під контроль білі зони, щоб загрожувати єдиній дорозі до Дружківки.
▪️ Український опір у Часовому Яру (жовте коло) був серйозною проблемою, яку росіяни намагаються придушити. Я вважаю, що Росія проведе штурм Дружківки бронетехнікою , щоб допомогти розблокувати фронт на цьому напрямку [5]
▪️ Найскладніша ситуація для українських сил складається на слов'янському напрямку. Російські війська значно просунулися, а їхні штурми відсувають «сіру зону» далі. Головна мета - закріпитися на висотах у Рай-Олександрівці та штурмувати Миколаївку [6]
▪️ Не варто забувати про важливий Донецький канал, який дає регіону хорошу оборонну перешкоду.
▪️ Мета тут - вийти до Слов'янської агломерації, щоб загрожувати дорогам постачання Лимана та вдарити по українській логістиці до Краматорська.
▪️ Битва за Донбас триває, і головні бої ще попереду. Для українців укріплення, які вони збудували, розташовані позаду основних міст, тому вони не можуть на них покладатися для фронтальної оборони. Однак це дозволить уникнути ситуацій, подібних до Покровська, Бахмута чи Авдіївки [7].
(цифрами виділена нумерація карт на ЛБЗ за вищенаведеною ссиллю)
Добропільський напрямок:
У Родинському йдуть міські бої високої інтенсивності. Присутність сил противника відзначається у північному, центральному та західному секторах. Водночас, російські джерела повідомляють про удари по позиціях ЗСУ у східній забудові, що підтверджує збереження там присутності Сил оборони. Обстановка характеризується як «шарований пиріг».
Нові кадри об'єктивного контролю з БПЛА остаточно спростовують вкидання рф про взяття міста в жовтні або грудні 2025 року, наочно показуючи реальні (а не «паперові») темпи просування.
Ситуація навколо Костянтинівки загострюється. Піхота противника штурмує мікрорайони Старе Село, Сантуринівка, Шанхай та Гора, намагаючись просунутися від околиць до центру. Більшість атак відбивається операторами FPV-дронів, які вибивають піхоту, що закріпилася. Проте розтягування фронту розширює можливості для маневрів супротивника.
Костянтинівка є ключовим вузлом оборони та стратегічною метою номер один для російських сил, тому інтенсивність боїв найближчим часом лише зростатиме.
На Куп'янському напрямку противник взяв під контроль решту частину Лиманського лісу на захід від Сіньківки. Це створює умови для посилення тиску на Петропавлівку з метою створення плацдарму для наступного наступу на Куп'янськ."