141 бойове зіткнення на фронті: найбільше ворожих штурмів на Покровському, Гуляйпільському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТА
Загалом упродовж минулої доби, 2 травня 2026 року, на фронті зафіксовано 141 бойове зіткнення.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Обстріли
Як зазначається, вчора противник завдав одного ракетного удару із застосуванням однієї ракети та 79 авіаційних ударів, скинувши 254 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9870 дронів-камікадзе та здійснив 3203 обстріли населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 44 - із реактивних систем залпового вогню.
Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів у Сумській області – Вільна Слобода, Кисла Дубина, Пустогород; на Запоріжжі від авіаударів постраждали Омельник, Оріхів, Юрківка, Таврійське, Комишуваха.
Удари по ворогу
За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження живої сили противника, вузол зв’язку та три гармати.
Генштаб нагадує, що загалом втрати російських загарбників минулої доби становили 1080 осіб. Також знешкоджено два танки, три бойові броньовані машини, 76 артилерійських систем, дві реактивні системи залпового вогню, 12 наземних робототехнічних комплексів, 2224 безпілотних літальних апарати та 282 одиниці автомобільної техніки ворога.
Обстановка на Півночі
Як зазначається, на Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби агресор завдав двох авіаційних ударів із застосуванням чотирьох КАБ, здійснив 104 обстріли позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять - із застосуванням РСЗВ.
Обстановка на Харківщині
На Південно-Слобожанському напрямку противник шість разів атакував позиції наших підрозділів в районі Стариці, Приліпки та в бік Лиману, Ізбицького, Охрімівки.
На Куп’янському напрямку ворог атакував один раз у бік Новоплатонівки.
Обстановка на Сході
За даними Генштабу, на Лиманському напрямку противник шість разів намагався вклинитися в нашу оборону, атакуючи в бік населених пунктів Дробишеве, Лиман та Діброва.
На Слов’янському напрямку ворог двічі проводив штурмові дії, в районі Закітного та в бік Рай-Олександрівки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували двічі, в бік Малинівки та в районі Бондарного.
Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 17 атак в районах населених пунктів Костянтинівка, Іванопілля, Іллінівка, Русин Яр, Софіївка та в бік Золотого Колодязя.
"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 26 штурмові дії агресора у бік населених пунктів Білицьке, Нове Шахове, Родинське, Новоолександрівка, Удачне, Покровськ, Котлине, Муравка, Молодецьке та Новий Донбас", - йдеться у повідомленні.
Обстановка на Півдні
Як інформує Генштаб, на Олександрівському напрямку противник атакував шість разів, в бік Олександрограда, Злагоди, Привілля та в районі Тернового.
На Гуляйпільському напрямку відбулося 20 атак окупантів у районах населених пунктів Добропілля, Залізничне, Святопетрівка, Староукраїнка, Чарівне, Гірке, Цвіткове, Мирне, Варварівка, Прилуки та в бік Воздвижівки.
На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили дві спроби противника просунутися вперед в районі Степового та в бік Приморського.
На Придніпровському напрямку противник здійснив три атаки.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.
Українські захисники продовжують системне нищення ворога, чинять ефективний супротив на всіх ділянках фронту.
▪️ Одна з особливостей українських міст Донбасу (та й Запоріжжя) полягає в тому, що вони розташовані в низовинах, ближче до джерел води. Лише деякі міста можуть похвалитися тим, що стоять на відносному підвищенні, а це автоматично покращує умови для їхньої оборони.
▪️ Міста Краматорської агломерації також прив'язані до низовин і оточені висотами. Це робить критично важливим утримання підвищень перед ними, зокрема Часового Яру. Сьогодні Костянтинівка фактично виступає воротами до цієї агломерації.
▪️ З погляду географії безпека міста залежить від здатності контролювати Часів Яр і відповідні висоти на сході, долину річки Кривий Торець на південному сході та півдні, а також висоту між Клебан-Бицьким водосховищем і селами Степанівка - Русин Яр. За останній рік росіяни багато зробили, щоб прибрати для себе ці природні перешкоди.
▪️ На 3D-карті добре видно, наскільки рельєф ускладнює оборону. Штурмувати «яму» з висот набагато вигідніше, ніж місто на підвищенні. Зверніть увагу, що місто знову оточують з трьох сторін - саме так, як це вже траплялося багато разів раніше. Натомість Добропілля станом на зараз навіть близько не перебуває в такому становищі.
▪️ Задум росіян з проривом через західну околицю Добропілля, який вони намагалися реалізувати минулого літа, провалився. Попри всі проблеми, наша оборона в цьому районі поки що тримається краще. Але противник продовжує тиснути.
▪️ Багато що вказувало на те, що для битви за Краматорську агломерацію росіянам було б логічніше спочатку захопити решту каскаду міст та шахт меншої Покровської агломерації - включно з Добропіллям, Білозерським і Новодонецьким. Так вони могли б сформувати повноцінний фланг охоплення Краматорської агломерації та в майбутньому загрожувати Барвінковому.
▪️ У такому випадку Добропілля було б зручною базою для цього флангу. Саме на східній околиці міста є «ворота» до висот, які стоять у тилу Дружківки та Краматорська. Тому довгий час я вважав, що битва за Добропілля стане для росіян першочерговим завданням на цьому етапі.
▪️ Моя помилка була в тому, що на нашому напрямку оборона тримається, а противник поки що не може виконати своє завдання (про що недавно писав Машовець - про м'ясорубку в Гришиному та проблеми боєздатності наступаючих). Натомість у Костянтинівці росіяни мають успіхи. Багато аналітиків вважали, що на напрямках Добропілля і Костянтинівка противник просуватиметься одночасно.
▪️ Він і намагається, але під Добропіллям росіяни відстали від графіку, отримуючи відчутні удари. Тож помилитися в прогнозах було приємно. Це при тому, що наступ тут не припиняється ще з минулої зими, коли були перші спроби прорватися через Воздвиженку.
▪️ Осінтери публікують геолоковані відео з відпрацюваннями наших підрозділів по росіянах, які прориваються в східні та південно-східні околиці Костянтинівки. Тож якщо з Добропіллям і надалі не складатиметься, то успіхи в Костянтинівці росіянам це частково компенсують.
▪️ Якщо ж росіянам вдасться рано чи пізно затягнути в Костянтинівку дрони-перехоплювачі, для них відкриється шлях, який вони не змогли собі забезпечити минулого року з боку Полтавки і Золотого Колодязя - можливість працювати дронами по логістиці в Костянтинівці та Дружківці, розташованих уздовж річок Кривий Торець і Казений Торець.
▪️ А вже тоді, якщо за цим потягнеться висота південніше Райського, з'являться додаткові можливості бити по логістиці в долині Казеного Торця по лінії Дружківка - Краматорськ - Слов'янськ.
Він в цілому погоджується з тим, що росіяни поки не змогли дійти до Добропілля, зокрема через рельєф та ускладнену логістику, відповідно «зону смерті» та хорошу українську оборону [1]. Однак Молін наголошує, що нещодавні успіхи противника на напрямках Сіверська та Костянтинівки можуть розблокувати ситуацію.
▪️ Натомість, пише Молін, з початку року Росія штурмує від заходу Покровська. Головна мета - розблокувати ключову позицію агломерації. Останнім часом їм вдалося досягти певних успіхів і вони продовжують просуватися далі [2]
▪️ Росіяни просунулися щонайменше до першої реальної лінії оборони західніше Покровська, щоб розблокувати ситуацію в Родинському. Після закріплення тут вони підуть зеленим маршрутом на Білицьке і вийдуть на Добропілля, розблокувавши стратегічно важливий район (чорний квадрат) - [3]
▪️ Україна зараз посилює оборону біля Олександрівки, Новодонецького та Білозерського, що додатково блокує дорогу на Барвінкове. Водночас FPV-екіпажі можуть ховатися у великих містах (Дружківка та Добропілля) та на підготовлених позиціях за основною лінією. Тому ситуація в районі для російських сил складна - вони втрачають багато піхоти уже на підході до лінії [4]
▪️ Розблокування потенціалу Покровського вузла наразі є пріоритетом №1, щоб мати можливість вільно пересуватися та підвозити підкріплення. Пріоритет - взяти під контроль білі зони, щоб загрожувати єдиній дорозі до Дружківки.
▪️ Український опір у Часовому Яру (жовте коло) був серйозною проблемою, яку росіяни намагаються придушити. Я вважаю, що Росія проведе штурм Дружківки бронетехнікою , щоб допомогти розблокувати фронт на цьому напрямку [5]
▪️ Найскладніша ситуація для українських сил складається на слов'янському напрямку. Російські війська значно просунулися, а їхні штурми відсувають «сіру зону» далі. Головна мета - закріпитися на висотах у Рай-Олександрівці та штурмувати Миколаївку [6]
▪️ Не варто забувати про важливий Донецький канал, який дає регіону хорошу оборонну перешкоду.
▪️ Мета тут - вийти до Слов'янської агломерації, щоб загрожувати дорогам постачання Лимана та вдарити по українській логістиці до Краматорська.
▪️ Битва за Донбас триває, і головні бої ще попереду. Для українців укріплення, які вони збудували, розташовані позаду основних міст, тому вони не можуть на них покладатися для фронтальної оборони. Однак це дозволить уникнути ситуацій, подібних до Покровська, Бахмута чи Авдіївки [7].
(цифрами виділена нумерація карт на ЛБЗ за вищенаведеною ссиллю)
Добропільський напрямок:
У Родинському йдуть міські бої високої інтенсивності. Присутність сил противника відзначається у північному, центральному та західному секторах. Водночас, російські джерела повідомляють про удари по позиціях ЗСУ у східній забудові, що підтверджує збереження там присутності Сил оборони. Обстановка характеризується як «шарований пиріг».
Нові кадри об'єктивного контролю з БПЛА остаточно спростовують вкидання рф про взяття міста в жовтні або грудні 2025 року, наочно показуючи реальні (а не «паперові») темпи просування.
Ситуація навколо Костянтинівки загострюється. Піхота противника штурмує мікрорайони Старе Село, Сантуринівка, Шанхай та Гора, намагаючись просунутися від околиць до центру. Більшість атак відбивається операторами FPV-дронів, які вибивають піхоту, що закріпилася. Проте розтягування фронту розширює можливості для маневрів супротивника.
Костянтинівка є ключовим вузлом оборони та стратегічною метою номер один для російських сил, тому інтенсивність боїв найближчим часом лише зростатиме.
На Куп'янському напрямку противник взяв під контроль решту частину Лиманського лісу на захід від Сіньківки. Це створює умови для посилення тиску на Петропавлівку з метою створення плацдарму для наступного наступу на Куп'янськ."