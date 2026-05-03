В Германии не наказали мужчину за гибель украинской девушки

В Германии суд признал невменяемым гражданина Ирака, который в прошлом году толкнул под поезд 16-летнюю украинку из Мариуполя.

Земельный суд в Геттингене принял решение о принудительном психиатрическом лечении обвиняемого. По заключению экспертизы, у 31-летнего мужчины диагностировали параноидальную шизофрению. Суд при этом установил, что именно он толкнул девушку под поезд на вокзале в городе Фридланд. От полученных травм она умерла на месте.

Трагедия, которую сначала считали случайностью

Инцидент произошел 11 августа 2025 года. Сначала правоохранители рассматривали происшествие как несчастный случай. По прибытии на место мужчина сам обратился в полицию и показал тело девушки, заявив, что случайно его нашел.

Его поведение не вызвало подозрений, поэтому его отпустили. Однако уже вечером того же дня он начал вести себя агрессивно, что привлекло внимание полиции. Дополнительно проведенные ДНК-тесты выявили следы мужчины на плече погибшей, что свидетельствовало о физическом контакте.

По результатам экспертизы у подозреваемого обнаружили психическое заболевание, которое повлияло на его действия.

После этого мужчину задержали и поместили под стражу по подозрению в умышленном убийстве.

История пребывания подозреваемого в Германии

Известно, что мужчина прибыл в Германию в августе 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ему отказали, а также планировали депортацию в Литву. Впрочем, суд отклонил решение о его задержании для депортации.

Впоследствии он повторно зарегистрировался как проситель убежища в приемном центре Фридланда, где и находился до момента трагедии.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс, в частности из-за вопросов контроля за мигрантами и состояния их психического здоровья.

Отдельно стоит отметить, что это не единственный случай гибели украинок за рубежом.

Ранее в США была убита 23-летняя Ирина Заруцкая, которая бежала от войны. Также в Италии нашли мертвой 18-летнюю студентку Марию Бугаеву, которая исчезла во время стажировки.

