РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8042 посетителя онлайн
Новости беженцы в Германии Убийство в Германии
6 245 36

В Германии не наказали мужчину за гибель украинской девушки

Гибель украинки в Фридланде

В Германии суд признал невменяемым гражданина Ирака, который в прошлом году толкнул под поезд 16-летнюю украинку из Мариуполя.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Deutche Welle.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Земельный суд в Геттингене принял решение о принудительном психиатрическом лечении обвиняемого. По заключению экспертизы, у 31-летнего мужчины диагностировали параноидальную шизофрению. Суд при этом установил, что именно он толкнул девушку под поезд на вокзале в городе Фридланд. От полученных травм она умерла на месте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинца нашли убитым в Польше: задержан 21-летний подозреваемый

Трагедия, которую сначала считали случайностью

Инцидент произошел 11 августа 2025 года. Сначала правоохранители рассматривали происшествие как несчастный случай. По прибытии на место мужчина сам обратился в полицию и показал тело девушки, заявив, что случайно его нашел.

Его поведение не вызвало подозрений, поэтому его отпустили. Однако уже вечером того же дня он начал вести себя агрессивно, что привлекло внимание полиции. Дополнительно проведенные ДНК-тесты выявили следы мужчины на плече погибшей, что свидетельствовало о физическом контакте.

По результатам экспертизы у подозреваемого обнаружили психическое заболевание, которое повлияло на его действия.

После этого мужчину задержали и поместили под стражу по подозрению в умышленном убийстве.

Читайте также: "В Украину планируют вернуться около 2 млн человек": Улютин заявил о подготовке к массовому возвращению граждан

История пребывания подозреваемого в Германии

Известно, что мужчина прибыл в Германию в августе 2022 года и подал заявление на получение убежища. Ему отказали, а также планировали депортацию в Литву. Впрочем, суд отклонил решение о его задержании для депортации.

Впоследствии он повторно зарегистрировался как проситель убежища в приемном центре Фридланда, где и находился до момента трагедии.

Это дело вызвало широкий общественный резонанс, в частности из-за вопросов контроля за мигрантами и состояния их психического здоровья.

Отдельно стоит отметить, что это не единственный случай гибели украинок за рубежом.

Ранее в США была убита 23-летняя Ирина Заруцкая, которая бежала от войны. Также в Италии нашли мертвой 18-летнюю студентку Марию Бугаеву, которая исчезла во время стажировки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украинец в Польше в пьяном виде приехал за ребенком в детский сад: его депортировали

Автор: 

Германия (7483) Ирак (315) украинцы (3906)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
у нас індусів перевіряють, яких зараз завозять?
показать весь комментарий
03.05.2026 20:55 Ответить
+13
А шобло хоче в Україну везти отаку падаль
показать весь комментарий
03.05.2026 21:27 Ответить
+8
Такі хвороби раптово не виникають. Де були німецькі лікарі при перетині цією особою кордону? У таборі для біженців? У подальшому? Це ганьба німецькій медицині.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:50 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
у нас би взагалі не шукали вбивцю. написалиб про самогубство.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:47 Ответить
Ну, от такі судді у Німеччині, це ж не їх дитину убив переселенець з Ірану, а дівчинку з далекої Україну…. Відчуваєте різницю????
Він же до меркель з шредером, приїхав у гості!!
показать весь комментарий
03.05.2026 21:24 Ответить
вертайся з тієї підгниваючої європки
показать весь комментарий
03.05.2026 21:53 Ответить
Такі хвороби раптово не виникають. Де були німецькі лікарі при перетині цією особою кордону? У таборі для біженців? У подальшому? Це ганьба німецькій медицині.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:50 Ответить
у нас індусів перевіряють, яких зараз завозять?
показать весь комментарий
03.05.2026 20:55 Ответить
Ну якраз такі раптово й виникають. Крім того є найрозвиненіша європейська платна медицина, та європейська соціальна медицина, де ти будеш стояти в черзі на аналіз з пів року й то якщо до того витратиш місяць на чергу до лікаря.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:22 Ответить
И что по вашему они должны были делать? Устроить полунормального беженца на пожизненное лечение в немецкую психбольницу? Вы хоть отдаленно представляете сколько это стоит?
Вопрос должен стоять другой совершенно -- почему чьи либо потребности, тем более иностранцев, должны закрываться за счёт людей не имеющих к ним какого либо отношения?
показать весь комментарий
03.05.2026 22:42 Ответить
У родичів був сусід, який міг молотком довбати двері їхньої квартири, вискакувати в коридор з ножем у руках і мотузкою наших. А тоді ще міліція приїжджала і говорила, що це - не їх клієнт. Закінчилось все тим, що того дебіла на радість всіх сусідів у Гідропарку хтось прибив.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:51 Ответить
а лягавка скоріше всього просто видихнула...
показать весь комментарий
03.05.2026 23:27 Ответить
ну нехай хвора гнида живе і вбиває - а що , логічно

хворі плодяться і живуть ..і вбивають здорових.
показать весь комментарий
03.05.2026 20:55 Ответить
як ви зрозуміли ці слова "примусове психіатричне лікування" ?
показать весь комментарий
03.05.2026 20:57 Ответить
Наприклад, в
Украї́нська психіатри́чна ліка́рня із суво́рим на́глядом - спеціалізований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 психіатричний заклад для осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 злочини в стані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C неосудності та за рішенням суду відправлені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83 примусове лікування.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:12 Ответить
Це залишки радянської каральної медицини. В Німеччині зрозуміло такого немає. Тут після лікування відпускають на волю. Навіжені тут ходять вулицями поки вони когось не вбили чи серйозно скалічили. Для таких курс лікування і вбивай далі.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:33 Ответить
Як ви там мучитесь?
показать весь комментарий
03.05.2026 23:45 Ответить
трамп накаже- забирає з Німечини "томагавки"...
показать весь комментарий
03.05.2026 21:09 Ответить
Вилікують за кошт платників податків, і буде років через десять ще один корисний член німецького суспільства. Але це не точно. Може через двадцять. А якщо погано розумію німецьку (бо вона йому нахєр не здалась), то і через тридцять.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:11 Ответить
Через півроку чи рік випустять. Курс лікування пройде і все. Буде далі вбивати.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:26 Ответить
ну значить якомусь платнику податків не пощастить.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:54 Ответить
Не буде корисним. Мусульмани, у своїй більшості, не працють, живуть на посібниках з бідності
показать весь комментарий
03.05.2026 23:53 Ответить
я нагадую, що ненавиджу фільми з закадровим сміхом, і не користуюсь емодзі.
показать весь комментарий
04.05.2026 00:30 Ответить
І до чого тут фільми і емодзі? Ти про що мариш?
показать весь комментарий
04.05.2026 00:51 Ответить
Співчуваю і розумію що не всім людям притаманна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC така складна форма комунікації.
показать весь комментарий
04.05.2026 01:00 Ответить
Ти плоскоземельник?
показать весь комментарий
04.05.2026 02:07 Ответить
Дівчина була неправильної релігії і раси. От би мала іншу релігію чи колір шкіри то і вирок суду в Німеччині був би іншим.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:24 Ответить
А шобло хоче в Україну везти отаку падаль
показать весь комментарий
03.05.2026 21:27 Ответить
Фуфло повне, подавати документи не притулок і т.д. він розумів, а вбив, і здурів різко, німці бояться цих бородатих як вогню, Німеччина запрограмована до розвалу, перша відділеться Баварія, і залишиться ГДР одне вмісті з бородатими.
показать весь комментарий
03.05.2026 21:33 Ответить
А може в неї були якісь шашні з арабом,або вона ,як більшість наших куриць,дала йому якісь аванси....
показать весь комментарий
03.05.2026 21:34 Ответить
Вбита 16 річна дівчинка навіть небула знайома з 31 річним покидьком.
показать весь комментарий
03.05.2026 22:36 Ответить
Где то тысячу - полторы лет за такого человека отвечала семья-- платился вергилд ( цена человека) пострадавшей семье. Что бы предотвратить кровную месть. Если человек портачил много, его выгоняли из клана/семьи и его мог убит кто угодно по любой причине
показать весь комментарий
03.05.2026 22:30 Ответить
Или например продать в рабство. Так было во всей неримской Европе и после падения Рима во многих бывших римских колониях
показать весь комментарий
03.05.2026 22:33 Ответить
Для німців, це вже стандарт. Декілька років тому було групове зґвалтування білої дівчини, копченими мавпами. Іх не покарали, бо як визнав суд, "вони були сильно зістресовані, внаслідок еміграції ", чи якось так....
показать весь комментарий
03.05.2026 22:47 Ответить
жесть. тікай звідти назад в Україну
показать весь комментарий
03.05.2026 23:39 Ответить
Не пойму, кричащего заголовка. Убийца оказался психиатрическим больным. Да, так бывает, когда человек с психиатрической патологией оказывается в стадии обострения и не получает никакого лечения. Случившееся с девушкой - трагедия. Но наказание имеет смысл лишь тогда, когда преступник может осознать свои действия.
показать весь комментарий
04.05.2026 00:29 Ответить
Тобто, поки він не розуміє своїх вчинків то хай ходить по вулицях та вбиває? А щось превентивне ніяк?
показать весь комментарий
04.05.2026 00:41 Ответить
Я абсолютно уверен, что его направили на лечение.
показать весь комментарий
04.05.2026 01:04 Ответить
 
 