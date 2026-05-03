У Німеччині не покарали чоловіка за загибель української дівчини
У Німеччині суд визнав неосудним громадянина Іраку, який торік штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutche Welle.
Земельний суд у Геттінгені ухвалив рішення про примусове психіатричне лікування обвинуваченого. За висновками експертизи, у 31-річного чоловіка діагностували параноїдну шизофренію. Суд водночас встановив, що саме він штовхнув дівчину під потяг на вокзалі у місті Фридланд. Від отриманих травм вона загинула на місці.
Трагедія, яку спершу вважали випадковістю
Інцидент стався 11 серпня 2025 року. Спочатку правоохоронці розглядали подію як нещасний випадок. Після прибуття на місце чоловік сам звернувся до поліції та показав тіло дівчини, заявивши, що випадково його знайшов.
Його поведінка не викликала підозр, тому його відпустили. Проте вже ввечері того ж дня він почав поводитися агресивно, що привернуло увагу поліції. Додатково проведені ДНК-тести виявили сліди чоловіка на плечі загиблої, що свідчило про фізичний контакт.
За результатами експертизи, у підозрюваного виявили психічне захворювання, яке вплинуло на його дії.
Після цього чоловіка затримали та помістили під варту за підозрою в умисному вбивстві.
Історія перебування підозрюваного у Німеччині
Відомо, що чоловік прибув до Німеччини у серпні 2022 року та подав заяву на притулок. Йому відмовили, а також планували депортацію до Литви. Втім, суд відхилив рішення про його затримання для депортації.
Згодом він повторно зареєструвався як шукач притулку у приймальному центрі Фридланда, де й перебував до моменту трагедії.
Ця справа викликала широкий суспільний резонанс, зокрема через питання контролю за мігрантами та станом їхнього психічного здоров’я.
Окремо варто зазначити, що це не єдиний випадок загибелі українок за кордоном.
Раніше у США було вбито 23-річну Ірину Заруцьку, яка втекла від війни. Також в Італії знайшли мертвою 18-річну студентку Марію Бугайову, яка зникла під час стажування.
Він же до меркель з шредером, приїхав у гості!!
А якщо ви вважаєте, що примусове психіатрічне лікування у СПЕЦІАЛЬНОМУ стаціонарі набагато краще за німецьку тюрму, то ви помиляєтесь. Я б сказала, попав хлоп!
в Україні став би шановним депутатом парламента від партії ЗЄльоних
ходив би під ручку з лізавєтою богуцькою чи ще з якоюсь такою як він сам.
Вопрос должен стоять другой совершенно -- почему чьи либо потребности, тем более иностранцев, должны закрываться за счёт людей не имеющих к ним какого либо отношения?
Насправді шизофренія - одна з самих таємничих хвороб мозку, вона може бути роками не діагностована, взагалі ніяк не проявлятися років до 25-30, може проявлятися у вигляді інколи дивної поведінки, коли, скажімо, людина замовкає посеред бесіди і немов до чогось прислухається... А потім зненацька ЕПІЗОД! І що йому ті голоси наспівали - ніхто не може ані вгадати, ані попередити. Тим шизофренія і небезпечна.
Я не виправдовую злочинця, я тільки намагаюсь пояснити, що не треба виносити далекойдучі діагнози та висновки, якщо ви не фахівець!
