У Німеччині не покарали чоловіка за загибель української дівчини

У Німеччині суд визнав неосудним громадянина Іраку, який торік штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutche Welle.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Земельний суд у Геттінгені ухвалив рішення про примусове психіатричне лікування обвинуваченого. За висновками експертизи, у 31-річного чоловіка діагностували параноїдну шизофренію. Суд водночас встановив, що саме він штовхнув дівчину під потяг на вокзалі у місті Фридланд. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українця знайшли вбитим у Польщі: затримано 21-річного підозрюваного

Трагедія, яку спершу вважали випадковістю

Інцидент стався 11 серпня 2025 року. Спочатку правоохоронці розглядали подію як нещасний випадок. Після прибуття на місце чоловік сам звернувся до поліції та показав тіло дівчини, заявивши, що випадково його знайшов.

Його поведінка не викликала підозр, тому його відпустили. Проте вже ввечері того ж дня він почав поводитися агресивно, що привернуло увагу поліції. Додатково проведені ДНК-тести виявили сліди чоловіка на плечі загиблої, що свідчило про фізичний контакт.

За результатами експертизи, у підозрюваного виявили психічне захворювання, яке вплинуло на його дії.

Після цього чоловіка затримали та помістили під варту за підозрою в умисному вбивстві.

Також читайте: "В Україну планують повернутися близько 2 млн людей": Улютін заявив про підготовку до масового повернення громадян

Історія перебування підозрюваного у Німеччині

Відомо, що чоловік прибув до Німеччини у серпні 2022 року та подав заяву на притулок. Йому відмовили, а також планували депортацію до Литви. Втім, суд відхилив рішення про його затримання для депортації.

Згодом він повторно зареєструвався як шукач притулку у приймальному центрі Фридланда, де й перебував до моменту трагедії.

Ця справа викликала широкий суспільний резонанс, зокрема через питання контролю за мігрантами та станом їхнього психічного здоров’я.

Окремо варто зазначити, що це не єдиний випадок загибелі українок за кордоном.

Раніше у США було вбито 23-річну Ірину Заруцьку, яка втекла від війни. Також в Італії знайшли мертвою 18-річну студентку Марію Бугайову, яка зникла під час стажування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець у Польщі п’яним приїхав по дитину до дитсадка: його депортували