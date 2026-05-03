УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8815 відвідувачів онлайн
Новини біженці в Німеччині Вбивство у Німеччині
8 731 61

У Німеччині не покарали чоловіка за загибель української дівчини

Загибель українки у Фридланді

У Німеччині суд визнав неосудним громадянина Іраку, який торік штовхнув під поїзд 16-річну українку з Маріуполя.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Deutche Welle.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Земельний суд у Геттінгені ухвалив рішення про примусове психіатричне лікування обвинуваченого. За висновками експертизи, у 31-річного чоловіка діагностували параноїдну шизофренію. Суд водночас встановив, що саме він штовхнув дівчину під потяг на вокзалі у місті Фридланд. Від отриманих травм вона загинула на місці.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українця знайшли вбитим у Польщі: затримано 21-річного підозрюваного

Трагедія, яку спершу вважали випадковістю

Інцидент стався 11 серпня 2025 року. Спочатку правоохоронці розглядали подію як нещасний випадок. Після прибуття на місце чоловік сам звернувся до поліції та показав тіло дівчини, заявивши, що випадково його знайшов.

Його поведінка не викликала підозр, тому його відпустили. Проте вже ввечері того ж дня він почав поводитися агресивно, що привернуло увагу поліції. Додатково проведені ДНК-тести виявили сліди чоловіка на плечі загиблої, що свідчило про фізичний контакт.

За результатами експертизи, у підозрюваного виявили психічне захворювання, яке вплинуло на його дії.

Після цього чоловіка затримали та помістили під варту за підозрою в умисному вбивстві.

Також читайте: "В Україну планують повернутися близько 2 млн людей": Улютін заявив про підготовку до масового повернення громадян

Історія перебування підозрюваного у Німеччині

Відомо, що чоловік прибув до Німеччини у серпні 2022 року та подав заяву на притулок. Йому відмовили, а також планували депортацію до Литви. Втім, суд відхилив рішення про його затримання для депортації.

Згодом він повторно зареєструвався як шукач притулку у приймальному центрі Фридланда, де й перебував до моменту трагедії.

Ця справа викликала широкий суспільний резонанс, зокрема через питання контролю за мігрантами та станом їхнього психічного здоров’я.

Окремо варто зазначити, що це не єдиний випадок загибелі українок за кордоном.

Раніше у США було вбито 23-річну Ірину Заруцьку, яка втекла від війни. Також в Італії знайшли мертвою 18-річну студентку Марію Бугайову, яка зникла під час стажування.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Українець у Польщі п’яним приїхав по дитину до дитсадка: його депортували

Автор: 

Німеччина (8002) Ірак (202) українці (2705)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+17
у нас індусів перевіряють, яких зараз завозять?
показати весь коментар
03.05.2026 20:55 Відповісти
+14
А шобло хоче в Україну везти отаку падаль
показати весь коментар
03.05.2026 21:27 Відповісти
+9
ну нехай хвора гнида живе і вбиває - а що , логічно

хворі плодяться і живуть ..і вбивають здорових.
показати весь коментар
03.05.2026 20:55 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
у нас би взагалі не шукали вбивцю. написалиб про самогубство.
показати весь коментар
03.05.2026 20:47 Відповісти
Ну, от такі судді у Німеччині, це ж не їх дитину убив переселенець з Ірану, а дівчинку з далекої Україну…. Відчуваєте різницю????
Він же до меркель з шредером, приїхав у гості!!
показати весь коментар
03.05.2026 21:24 Відповісти
вертайся з тієї підгниваючої європки
показати весь коментар
03.05.2026 21:53 Відповісти
примусове психіатричне лікування мало чим відрязняється від тюрми, можливо навіть гірше. те, що його визнали неосудним не значить, що він піде далі гуляти.
показати весь коментар
04.05.2026 08:12 Відповісти
Причому тут судді? У чолов'яги параноїдна шизофренія, воно за себе не відповідає.
А якщо ви вважаєте, що примусове психіатрічне лікування у СПЕЦІАЛЬНОМУ стаціонарі набагато краще за німецьку тюрму, то ви помиляєтесь. Я б сказала, попав хлоп!
показати весь коментар
04.05.2026 09:13 Відповісти
https://www.google.com.ua/url?esrc=s&q=&rct=j&sa=U&url=https://graty.me/vtecha-za-kordon-ta-inshi-kriminalni-spravi-yak-sudyat-eksgolovu-konstituczijnogo-sudu/&ved=2ahUKEwjYsLqyi5-UAxWJBNsEHY_qGfkQFnoECAgQAg&usg=AOvVaw1aqvKSMoXCu17M_PKEXkBF

graty.me › vtecha-za-kordon-ta-inshi-kriminalni-spravi-yak-sudyat-eksgol...



21 жовт. 2024 р. · Державне бюро розслідувань на початку жовтня цього року оголосило нову підозру ексголові Конституційного суду Олександру Тупицькому - у ...
показати весь коментар
04.05.2026 10:18 Відповісти
У городі бузина...
показати весь коментар
04.05.2026 11:11 Відповісти
На гоРоді бузина, а в Києві, дядько!!
Сайт державної судової адміністрації на додачу!!
показати весь коментар
04.05.2026 11:20 Відповісти
не в ту країну шизік-дурік емігрував.
в Україні став би шановним депутатом парламента від партії ЗЄльоних

ходив би під ручку з лізавєтою богуцькою чи ще з якоюсь такою як він сам.

.
показати весь коментар
04.05.2026 04:39 Відповісти
Такі хвороби раптово не виникають. Де були німецькі лікарі при перетині цією особою кордону? У таборі для біженців? У подальшому? Це ганьба німецькій медицині.
показати весь коментар
03.05.2026 20:50 Відповісти
у нас індусів перевіряють, яких зараз завозять?
показати весь коментар
03.05.2026 20:55 Відповісти
Ну якраз такі раптово й виникають. Крім того є найрозвиненіша європейська платна медицина, та європейська соціальна медицина, де ти будеш стояти в черзі на аналіз з пів року й то якщо до того витратиш місяць на чергу до лікаря.
показати весь коментар
03.05.2026 22:22 Відповісти
И что по вашему они должны были делать? Устроить полунормального беженца на пожизненное лечение в немецкую психбольницу? Вы хоть отдаленно представляете сколько это стоит?
Вопрос должен стоять другой совершенно -- почему чьи либо потребности, тем более иностранцев, должны закрываться за счёт людей не имеющих к ним какого либо отношения?
показати весь коментар
03.05.2026 22:42 Відповісти
взагаліто після цього випадку його і помістять на примусове лікування, бо неосудніст не значить, що його відпустили, він же може зову таке вчинити. Хоча на мою думку, добре він розумів, що він робив у них якась дебільна ненивсть до білих, от і вирішив просто вбити.
показати весь коментар
04.05.2026 08:16 Відповісти
по перше він нелегал, а по друге шизу не так просто виявити.
показати весь коментар
04.05.2026 08:14 Відповісти
Ви психіатр з великим стажем? Ви точно знаєте, як і коли виникає шизофренія і які форми вона приймає?!
Насправді шизофренія - одна з самих таємничих хвороб мозку, вона може бути роками не діагностована, взагалі ніяк не проявлятися років до 25-30, може проявлятися у вигляді інколи дивної поведінки, коли, скажімо, людина замовкає посеред бесіди і немов до чогось прислухається... А потім зненацька ЕПІЗОД! І що йому ті голоси наспівали - ніхто не може ані вгадати, ані попередити. Тим шизофренія і небезпечна.
Я не виправдовую злочинця, я тільки намагаюсь пояснити, що не треба виносити далекойдучі діагнози та висновки, якщо ви не фахівець!
показати весь коментар
04.05.2026 09:24 Відповісти
У родичів був сусід, який міг молотком довбати двері їхньої квартири, вискакувати в коридор з ножем у руках і мотузкою наших. А тоді ще міліція приїжджала і говорила, що це - не їх клієнт. Закінчилось все тим, що того дебіла на радість всіх сусідів у Гідропарку хтось прибив.
показати весь коментар
03.05.2026 20:51 Відповісти
а лягавка скоріше всього просто видихнула...
показати весь коментар
03.05.2026 23:27 Відповісти
ну нехай хвора гнида живе і вбиває - а що , логічно

хворі плодяться і живуть ..і вбивають здорових.
показати весь коментар
03.05.2026 20:55 Відповісти
як ви зрозуміли ці слова "примусове психіатричне лікування" ?
показати весь коментар
03.05.2026 20:57 Відповісти
Наприклад, в
Украї́нська психіатри́чна ліка́рня із суво́рим на́глядом - спеціалізований https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D1%96%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4 психіатричний заклад для осіб, що вчинили тяжкі та особливо тяжкі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8 злочини в стані https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C неосудності та за рішенням суду відправлені на https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%83 примусове лікування.
показати весь коментар
03.05.2026 21:12 Відповісти
Це залишки радянської каральної медицини. В Німеччині зрозуміло такого немає. Тут після лікування відпускають на волю. Навіжені тут ходять вулицями поки вони когось не вбили чи серйозно скалічили. Для таких курс лікування і вбивай далі.
показати весь коментар
03.05.2026 21:33 Відповісти
Як ви там мучитесь?
показати весь коментар
03.05.2026 23:45 Відповісти
Не завидуй дядьку.
показати весь коментар
04.05.2026 14:57 Відповісти
вони не "чітатєлі" вони пєйсатєлі, думають, якщо визнани неосудним, то відпустили далі гуляти і людей вбивати.
показати весь коментар
04.05.2026 08:17 Відповісти
трамп накаже- забирає з Німечини "томагавки"...
показати весь коментар
03.05.2026 21:09 Відповісти
Вилікують за кошт платників податків, і буде років через десять ще один корисний член німецького суспільства. Але це не точно. Може через двадцять. А якщо погано розумію німецьку (бо вона йому нахєр не здалась), то і через тридцять.
показати весь коментар
03.05.2026 21:11 Відповісти
Через півроку чи рік випустять. Курс лікування пройде і все. Буде далі вбивати.
показати весь коментар
03.05.2026 21:26 Відповісти
ну значить якомусь платнику податків не пощастить.
показати весь коментар
03.05.2026 21:54 Відповісти
Слухайте, ну не плутайте звичайну психіатрічну лікарню зї спеціальним психіатрічним закладом для тих, хто здійснив важкий злочин. Таких не випускають, і курс лікування там зовсім інший!
показати весь коментар
04.05.2026 09:28 Відповісти
Ти видно не в Німеччині.
показати весь коментар
04.05.2026 14:55 Відповісти
Мало того, що багато років саме там, так ще й відпрацювала у цій галузі.
показати весь коментар
04.05.2026 18:23 Відповісти
Не буде корисним. Мусульмани, у своїй більшості, не працють, живуть на посібниках з бідності
показати весь коментар
03.05.2026 23:53 Відповісти
я нагадую, що ненавиджу фільми з закадровим сміхом, і не користуюсь емодзі.
показати весь коментар
04.05.2026 00:30 Відповісти
І до чого тут фільми і емодзі? Ти про що мариш?
показати весь коментар
04.05.2026 00:51 Відповісти
Співчуваю і розумію що не всім людям притаманна https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BC така складна форма комунікації.
показати весь коментар
04.05.2026 01:00 Відповісти
Ти плоскоземельник?
показати весь коментар
04.05.2026 02:07 Відповісти
це не людина
показати весь коментар
04.05.2026 06:53 Відповісти
То гумор в нього такий
показати весь коментар
04.05.2026 08:45 Відповісти
Дівчина була неправильної релігії і раси. От би мала іншу релігію чи колір шкіри то і вирок суду в Німеччині був би іншим.
показати весь коментар
03.05.2026 21:24 Відповісти
А шобло хоче в Україну везти отаку падаль
показати весь коментар
03.05.2026 21:27 Відповісти
Фуфло повне, подавати документи не притулок і т.д. він розумів, а вбив, і здурів різко, німці бояться цих бородатих як вогню, Німеччина запрограмована до розвалу, перша відділеться Баварія, і залишиться ГДР одне вмісті з бородатими.
показати весь коментар
03.05.2026 21:33 Відповісти
А може в неї були якісь шашні з арабом,або вона ,як більшість наших куриць,дала йому якісь аванси....
показати весь коментар
03.05.2026 21:34 Відповісти
Вбита 16 річна дівчинка навіть небула знайома з 31 річним покидьком.
показати весь коментар
03.05.2026 22:36 Відповісти
Наші развєдєнки біженки там залюбки тусуютьсься з тим збродом, ну ******* жінрчки цих мавп, але ця дитина навряд чі. Хоча сгадуючі свою веселу бурну молодість , теж скажу вам: всякі напів циганки/мулатки і т.д. ух гарячі, є в них це твариннебажагня та пристрасть)не те що нащі білі дівчата. здебільшого ніриба ні мясо, гарненьке брєвно стогне не впопад та нічого не може/не хоче/ соромиться.
показати весь коментар
04.05.2026 08:52 Відповісти
А як же ж!!! Улюблена пісня усіх покидьків: "Сама винна! Спідницю/джинси вдягла! Очи не опустила! Взагалі з дому вийшла!!!"
Щоб ви передохли, погань! Бо це ваш захист вбивць та гвалтівників їх підтримує та плодить!!!
показати весь коментар
04.05.2026 09:33 Відповісти
😁👉🖕
показати весь коментар
04.05.2026 16:10 Відповісти
Где то тысячу - полторы лет за такого человека отвечала семья-- платился вергилд ( цена человека) пострадавшей семье. Что бы предотвратить кровную месть. Если человек портачил много, его выгоняли из клана/семьи и его мог убит кто угодно по любой причине
показати весь коментар
03.05.2026 22:30 Відповісти
Или например продать в рабство. Так было во всей неримской Европе и после падения Рима во многих бывших римских колониях
показати весь коментар
03.05.2026 22:33 Відповісти
Для німців, це вже стандарт. Декілька років тому було групове зґвалтування білої дівчини, копченими мавпами. Іх не покарали, бо як визнав суд, "вони були сильно зістресовані, внаслідок еміграції ", чи якось так....
показати весь коментар
03.05.2026 22:47 Відповісти
жесть. тікай звідти назад в Україну
показати весь коментар
03.05.2026 23:39 Відповісти
Не пойму, кричащего заголовка. Убийца оказался психиатрическим больным. Да, так бывает, когда человек с психиатрической патологией оказывается в стадии обострения и не получает никакого лечения. Случившееся с девушкой - трагедия. Но наказание имеет смысл лишь тогда, когда преступник может осознать свои действия.
показати весь коментар
04.05.2026 00:29 Відповісти
Тобто, поки він не розуміє своїх вчинків то хай ходить по вулицях та вбиває? А щось превентивне ніяк?
показати весь коментар
04.05.2026 00:41 Відповісти
Я абсолютно уверен, что его направили на лечение.
показати весь коментар
04.05.2026 01:04 Відповісти
Через 3 місяці курс лікування закінчиться і вбивай далі. Для тих хто не в курсі. Немає в Німеччині тюрем- психлікарень як в Україні.
показати весь коментар
04.05.2026 15:03 Відповісти
Демагогия. Для тех, кто не в курсе. Амбулаторное наблюдение и контроль социальных служб.
показати весь коментар
04.05.2026 15:31 Відповісти
Тому і до нас потрібно завозити 300 тис. мігрантів щороку.
показати весь коментар
04.05.2026 07:03 Відповісти
А якби штовхнули араба чи черношкірого, то уявляю, який вереск би почався.
показати весь коментар
04.05.2026 07:32 Відповісти
Чому за кордоном трапляється так багато ДТП за участю українців? Слід з'ясувати причини.
показати весь коментар
04.05.2026 09:30 Відповісти
 
 