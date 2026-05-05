Правительственная партия Словакии выступила против поддержки вступления Украины в ЕС

Словацкая национальная партия (SNS) настаивает на том, чтобы премьер-министр Роберт Фицо не поддерживал членство Украины в Евросоюзе до следующих выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель SNS Андрей Данко в Facebook.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Он подчеркнул, что партия выражает свое категорическое несогласие с переговорами между премьер-министром Словацкой Республики и президентом Украины. Также словацкие националисты не поддерживают вступление Украины в ЕС.

"SNS убеждена, что премьер-министр Словацкой Республики не имеет полномочий заявлять от имени Словакии, что Украина получит поддержку во вступлении в ЕС", – отметил Данко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Фицо: У нас с Зеленским "диаметрально противоположные взгляды", но нужно работать

Партия заявляет, что, находясь в составе словацкого правительства, готова "пойти на край политической ответственности", если Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, в состав которого они совместно входят, он не будет голосовать за любое принятие Украины в ЕС.

Что предшествовало?

Ранее Фицо заявил, что, несмотря на определенные разногласия, он и президент Украины Владимир Зеленский заинтересованы в дружеских отношениях между странами.

4 мая Владимир Зеленский встретился с Робертом Фицо в Ереване. По словам Зеленского, Украина открыта для конструктивного диалога со Словакией и заинтересована в прочных взаимных отношениях.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Быстрого членства не будет": Франция поставила Украине жесткие условия вступления в ЕС