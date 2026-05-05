Новости Вступление Украины в ЕС
Правительственная партия Словакии выступила против поддержки вступления Украины в ЕС

Словацкая национальная партия (SNS) настаивает на том, чтобы премьер-министр Роберт Фицо не поддерживал членство Украины в Евросоюзе до следующих выборов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил председатель SNS Андрей Данко в Facebook.

Он подчеркнул, что партия выражает свое категорическое несогласие с переговорами между премьер-министром Словацкой Республики и президентом Украины. Также словацкие националисты не поддерживают вступление Украины в ЕС.

"SNS убеждена, что премьер-министр Словацкой Республики не имеет полномочий заявлять от имени Словакии, что Украина получит поддержку во вступлении в ЕС", – отметил Данко.

Партия заявляет, что, находясь в составе словацкого правительства, готова "пойти на край политической ответственности", если Фицо не гарантирует, что в течение срока полномочий правительства, в состав которого они совместно входят, он не будет голосовать за любое принятие Украины в ЕС.

Чосу дивуватись? Тім хто був посібником та союзником нацистів та фашистів Гітлера в минулому і посібникі рашисиів та фашистів ***** зараз?
05.05.2026 09:56 Ответить
кремлівської миші заступник.
05.05.2026 09:59 Ответить
Чому тут дивуватись? Тому шо так роблять ті хто був посібником та союзником нацистів та фашистів Гітлера а потім ліг під упирів- комуняк Сраліна в минулому і тім хто зараз є посібником викормиша упірів-комуняк рашистів та фашистів *****?
05.05.2026 10:01 Ответить
Не те щоб я палав бажанням вступу України до ЄС бо як на мене то нахер воно нам всралось, але Фіцо і не збирався підтримувати вступ України до ЄС. Поки Україна качає кацапську нафту в Словакію, Фіцо буде кивати головою в знак підтримки України, А коли дійде до справжнього голосування Фіцо відмовить.
05.05.2026 10:18 Ответить
Партія недострелених нацистських мерзотників.
05.05.2026 10:34 Ответить
Націоналізм зло. Ідеологія націоналізму базується тільки на ненависті.
05.05.2026 11:58 Ответить
Через рік-півтора, такий країн в ЄС буде з третину. Зеля-міндічі свою кацапську справу роблять добре і якісно. Міндічі розкрадають, Зеля бикує, а кацапи по СМІ жарять факти корупційних скандалів, яких все більше і більше.
05.05.2026 10:36 Ответить
Підхопив рашиським прапор з рук Орбана...
05.05.2026 10:49 Ответить
Давайте дострокові парламентські вибори! Вся Словаччина і Україна їх вже зачекадися!
05.05.2026 13:04 Ответить
 
 