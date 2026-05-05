Урядова партія Словаччини виступила проти підтримки вступу України до ЄС
Словацька національна партія (SNS) наполягає, щоб прем’єр Роберт Фіцо не підтримував членство України в Євросоюзі до наступних виборів.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова SNS Андрей Данко у Facebook.
Він наголосив, що партія висловлює свою категоричну незгоду з переговорами між прем'єр-міністром Словацької Республіки та президентом України. Також словацькі націоналісти не підтримують вступ України до ЄС.
"SNS переконана, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС", – зазначив Данко.
Партія заявляє, що, перебуваючи у складі словацького уряду, готова "піти на край політичної відповідальності", якщо Фіцо не гарантує, що протягом терміну повноважень уряду, до складу якого вони спільно входять, він не голосуватиме за будь-яке прийняття України до ЄС.
Що передувало?
- Раніше Фіцо заявив, що попри певні розбіжності він і президент України Володимир Зеленський зацікавлені у дружніх відносинах між країнами.
- 4 травня Володимир Зеленський зустрівся із Робертом Фіцо в Єревані. За словами Зеленського, Україна відкрита до конструктивного діалогу зі Словаччиною та зацікавлена у міцних взаємних відносинах.
