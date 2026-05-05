Урядова партія Словаччини виступила проти підтримки вступу України до ЄС

Словацька національна партія (SNS) наполягає, щоб прем’єр Роберт Фіцо не підтримував членство України в Євросоюзі до наступних виборів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив голова SNS Андрей Данко у Facebook.

Він наголосив,  що партія висловлює свою категоричну незгоду з переговорами між прем'єр-міністром Словацької Республіки та президентом України. Також словацькі націоналісти не підтримують вступ України до ЄС.

"SNS переконана, що прем'єр-міністр Словацької Республіки не має повноважень заявляти від імені Словаччини, що Україна отримає підтримку у вступі до ЄС", – зазначив Данко.

Партія заявляє, що, перебуваючи у складі словацького уряду, готова "піти на край політичної відповідальності", якщо Фіцо не гарантує, що протягом терміну повноважень уряду, до складу якого вони спільно входять, він не голосуватиме за будь-яке прийняття України до ЄС.

Чосу дивуватись? Тім хто був посібником та союзником нацистів та фашистів Гітлера в минулому і посібникі рашисиів та фашистів ***** зараз?
05.05.2026 09:56 Відповісти
кремлівської миші заступник.
05.05.2026 09:59 Відповісти
Чому тут дивуватись? Тому шо так роблять ті хто був посібником та союзником нацистів та фашистів Гітлера а потім ліг під упирів- комуняк Сраліна в минулому і тім хто зараз є посібником викормиша упірів-комуняк рашистів та фашистів *****?
05.05.2026 10:01 Відповісти
Не те щоб я палав бажанням вступу України до ЄС бо як на мене то нахер воно нам всралось, але Фіцо і не збирався підтримувати вступ України до ЄС. Поки Україна качає кацапську нафту в Словакію, Фіцо буде кивати головою в знак підтримки України, А коли дійде до справжнього голосування Фіцо відмовить.
05.05.2026 10:18 Відповісти
Партія недострелених нацистських мерзотників.
05.05.2026 10:34 Відповісти
Націоналізм зло. Ідеологія націоналізму базується тільки на ненависті.
05.05.2026 11:58 Відповісти
Через рік-півтора, такий країн в ЄС буде з третину. Зеля-міндічі свою кацапську справу роблять добре і якісно. Міндічі розкрадають, Зеля бикує, а кацапи по СМІ жарять факти корупційних скандалів, яких все більше і більше.
05.05.2026 10:36 Відповісти
Підхопив рашиським прапор з рук Орбана...
05.05.2026 10:49 Відповісти
Давайте дострокові парламентські вибори! Вся Словаччина і Україна їх вже зачекадися!
05.05.2026 13:04 Відповісти
 
 