НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию поразили в Ленинградской области РФ, - СБУ
Служба безопасности совместно с Силами обороны нанесла удар по НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
НПЗ "Киришинафтооргсинтез" входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.
"На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ. Нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.
В результате атаки беспилотников СБУ на "Киришинафтооргсинтез" зафиксировано попадание по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти. Продолжается пожар", - говорится в сообщении.
В то же время на территории нефтеперекачивающей станции поврежден резервуар с нефтепродуктами.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.
- Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.
