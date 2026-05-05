НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию поразили в Ленинградской области РФ, - СБУ

Служба безопасности совместно с Силами обороны нанесла удар по НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

НПЗ "Киришинафтооргсинтез" входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.

"На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ. Нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.



В результате атаки беспилотников СБУ на "Киришинафтооргсинтез" зафиксировано попадание по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти. Продолжается пожар", - говорится в сообщении.

В то же время на территории нефтеперекачивающей станции поврежден резервуар с нефтепродуктами.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.

Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.

