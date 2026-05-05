РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9314 посетителей онлайн
Новости Атака БпЛА на НПЗ РФ
2 887 5

НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающую станцию поразили в Ленинградской области РФ, - СБУ

Очередные удары по НПЗ в России: на этот раз в Ленинградской области

Служба безопасности совместно с Силами обороны нанесла удар по НПЗ "Киришинафтооргсинтез" и нефтеперекачивающей станции "Кириши" в Ленинградской области РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

НПЗ "Киришинафтооргсинтез" входит в тройку крупнейших нефтеперерабатывающих заводов РФ и имеет мощность 20-21 млн тонн нефти в год.

"На предприятие приходится более 6% от общего объема всей нефтепереработки РФ. Нефтеперекачивающая станция является одним из ключевых объектов, обеспечивающих поставки нефти и нефтепродуктов на экспорт через порт Приморск.

В результате атаки беспилотников СБУ на "Киришинафтооргсинтез" зафиксировано попадание по трем установкам АВТ, отвечающим за первичную переработку нефти. Продолжается пожар", - говорится в сообщении.

В то же время на территории нефтеперекачивающей станции поврежден резервуар с нефтепродуктами.

Читайте: Атаки Украины по НПЗ обошлись РФ в более чем $7 млрд с начала года, - The Washington Post

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что в ночь на 5 мая в российских Чебоксарах была слышна серия взрывов, вероятно, целью стал завод, производящий навигационные модули для вооружения РФ.
  • Ракетная тревога была объявлена сразу в 18 регионах России, в частности в Сибири, а десятки аэропортов ограничили работу.

Читайте: Масштабные удары по РФ: deep strike поразил НПЗ, корабли и авиабазы. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

Ленинградская область (41) НПЗ (481) россия (97385) СБУ (20630)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
кожного дня "двіжуха", точнісінько як ***** бажало
показать весь комментарий
05.05.2026 14:16 Ответить
Схоже, холуї не встигають вигрібати з "чемоданчика" ***** продукцію від "двіжухи"
показать весь комментарий
05.05.2026 14:36 Ответить
Гарна новина , дай Боже всього доброго ЗСУ.
показать весь комментарий
05.05.2026 14:46 Ответить
Допоки російське ППО охороняє "*****"на параді:
-"Лупайте сю скалу! Нехай ні жар, ні холод
Не спинить вас! Зносіть і труд, і спрагу, й голод,
Бо вам призначено скалу сесю розбить.
показать весь комментарий
05.05.2026 15:13 Ответить
Парадобєсіє ******, йде з вогником від Українців!
Вони підігрівають орків….
показать весь комментарий
05.05.2026 16:28 Ответить
 
 