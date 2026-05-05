НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію уражено в Ленінградській області РФ, - СБУ

Чергові удари по НПЗ у Росії: цього разу в Ленінградській області

Служба безпеки разом із Силами оборони уразили НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" та нафтоперекачувальну станцію "Кіріші" у Ленінградській області РФ.

Про це повідомила пресслужба СБУ, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

НПЗ "Кірішінафтооргсинтез" входить до трійки найбільших нафтопереробних заводів РФ та має потужність 20–21 млн тонн нафти на рік.

"На підприємство припадає понад 6% від загального обсягу всієї нафтопереробки рф. Нафтоперекачувальна станція є одним із ключових об’єктів, що забезпечують постачання нафти та нафтопродуктів на експорт через порт Приморськ.

Внаслідок атаки безпілотників СБУ на "Кірішінафтооргсинтез" зафіксовано влучання по трьох установках АВТ, які відповідають за первинну переробку нафти. Триває пожежа", - йдеться в повідомленні.

Водночас на території нафтоперекачувальної станції уражено резервуар із нафтопродуктами.

Що передувало?

  • Раніше повідомлялось, що у ніч на 5 травня у російських Чебоксарах було чутно серію вибухів, імовірно ціллю став завод, що виробляє навігаційні модулі для озброєння РФ.
  • Ракетну небезпеку оголошували одразу у 18 регіонах Росії, зокрема у Сибіру, а десятки аеропортів обмежили роботу.

