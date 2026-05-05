Все массовые мероприятия к 9 мая отменены в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму отменили проведение всех массовых мероприятий к 9 мая.

Об этом сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не запланировано. Также не будет организовано шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.

Оккупационные "власти" объяснили это "соображениями безопасности".

Недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

