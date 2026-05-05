Все массовые мероприятия к 9 мая отменены в оккупированном Крыму

Во временно оккупированном Крыму отменили проведение всех массовых мероприятий к 9 мая.

Об этом сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не запланировано. Также не будет организовано шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.

Оккупационные "власти" объяснили это "соображениями безопасности".

  • Недавно стало известно, что в Кремле заявили о якобы угрозе теракта со стороны Киева во время парада 9 мая. Поэтому парад в Москве пройдет без техники из-за угрозы дронов, заявили в Минобороны РФ.

+7
На "камні" чекають
05.05.2026 16:38 Ответить
+6
А шо такое? А пачіму?
05.05.2026 16:35 Ответить
+6
"Акт доброй воли...". Показують "миролюбие...".
05.05.2026 16:38 Ответить
Мабуть стекломий для населення закінчився, або бояришнику на Ялиту не вистачає
05.05.2026 16:38 Ответить
На "камні" чекають
05.05.2026 16:38 Ответить
Всю кримську ППО тимчасово перевезли до мацкви, саме час для "каміння"
05.05.2026 16:43 Ответить
вот такіє ані загадочниє манкурти..
05.05.2026 16:49 Ответить
Дівятамая у них вже не в тренді.
05.05.2026 17:48 Ответить
Крим це Україна. Ось чому
05.05.2026 17:49 Ответить
Шо, і ***** на пАлАчкЄ не носитимуть?
05.05.2026 16:36 Ответить
Ні, тільки насадять, та дома залишать
05.05.2026 16:41 Ответить
Це вони нам допомогають, щоби більше ракет на ху.....лоград залишилося
05.05.2026 16:42 Ответить
Дайте перемир'я щоб відсвяткувати перемогу 😸. Парадокс.
05.05.2026 16:51 Ответить
Може хош заплив на честь крейсера "москва"???
05.05.2026 17:19 Ответить
А як же ж лічінкі у танках з папьємаше?
вони лєшают дєтєй дєтства.
05.05.2026 17:44 Ответить
А чому тільки до 9 травня? Це наша територія, тимчасово окупована кацапією. Можемо бити по окупантах скільки і коли завгодно.
06.05.2026 00:09 Ответить
 
 