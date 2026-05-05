Все массовые мероприятия к 9 мая отменены в оккупированном Крыму
Во временно оккупированном Крыму отменили проведение всех массовых мероприятий к 9 мая.
Об этом сообщил марионетка Кремля на оккупированном полуострове Сергей Аксенов, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Проведение военного парада и других массовых мероприятий в честь Дня Великой Победы в Республике Крым в этом году не запланировано. Также не будет организовано шествие "Бессмертного полка", - говорится в сообщении.
Оккупационные "власти" объяснили это "соображениями безопасности".
вони лєшают дєтєй дєтства.