Всі масові заходи до 9 травня скасували в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Криму скасували проведення всіх масових заходів до 9 травня.

Про це повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в Республіці Крим цього року не заплановано. Також не буде організованої ходи "Безсмертного полку", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна "влада" пояснила це "безпековими міркуваннями".

нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

