Всі масові заходи до 9 травня скасували в окупованому Криму

9 травня в окупованому Криму: параду не буде

У тимчасово окупованому Криму скасували проведення всіх масових заходів до 9 травня.

Про це повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в Республіці Крим цього року не заплановано. Також не буде організованої ходи "Безсмертного полку", - йдеться в повідомленні.

Окупаційна "влада" пояснила це "безпековими міркуваннями".

  • нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.

Крим (14064) окупація (6865) Аксьонов Сергій (220)
А шо такое? А пачіму?
показати весь коментар
05.05.2026 16:35 Відповісти
"Акт доброй воли...". Показують "миролюбие...".
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
Мабуть стекломий для населення закінчився, або бояришнику на Ялиту не вистачає
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
На "камні" чекають
показати весь коментар
05.05.2026 16:38 Відповісти
Всю кримську ППО тимчасово перевезли до мацкви, саме час для "каміння"
показати весь коментар
05.05.2026 16:43 Відповісти
вот такіє ані загадочниє манкурти..
показати весь коментар
05.05.2026 16:49 Відповісти
Дівятамая у них вже не в тренді.
показати весь коментар
05.05.2026 17:48 Відповісти
Крим це Україна. Ось чому
показати весь коментар
05.05.2026 17:49 Відповісти
Шо, і ***** на пАлАчкЄ не носитимуть?
показати весь коментар
05.05.2026 16:36 Відповісти
Ні, тільки насадять, та дома залишать
показати весь коментар
05.05.2026 16:41 Відповісти
Це вони нам допомогають, щоби більше ракет на ху.....лоград залишилося
показати весь коментар
05.05.2026 16:42 Відповісти
Дайте перемир'я щоб відсвяткувати перемогу 😸. Парадокс.
показати весь коментар
05.05.2026 16:51 Відповісти
Може хош заплив на честь крейсера "москва"???
показати весь коментар
05.05.2026 17:19 Відповісти
А як же ж лічінкі у танках з папьємаше?
вони лєшают дєтєй дєтства.
показати весь коментар
05.05.2026 17:44 Відповісти
А чому тільки до 9 травня? Це наша територія, тимчасово окупована кацапією. Можемо бити по окупантах скільки і коли завгодно.
показати весь коментар
06.05.2026 00:09 Відповісти
 
 