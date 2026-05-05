Всі масові заходи до 9 травня скасували в окупованому Криму
У тимчасово окупованому Криму скасували проведення всіх масових заходів до 9 травня.
Про це повідомив маріонетка Кремля на окупованому півострові Сергій Аксьонов, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Проведення військового параду та інших масових заходів на честь Дня Великої Перемоги в Республіці Крим цього року не заплановано. Також не буде організованої ходи "Безсмертного полку", - йдеться в повідомленні.
Окупаційна "влада" пояснила це "безпековими міркуваннями".
- нещодавно стало відомо, що у Кремлі заявили про нібито загрозу теракту з боку Києва під час параду 9 травня. Відтак парад у Москві відбудеться без техніки через загрозу дронів, заявили в міноборони РФ.
