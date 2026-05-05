Требовала подписать документы, избивала и душила мужчину: бывшая сотрудница ТЦК признала вину, суд вынес ей приговор
Бывшая сотрудница Винницкого ТЦК признала свою вину в превышении служебных полномочий по делу об избиении военнообязанного.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницкого городского суда.
Речь идет о бывшей заместительнице начальника городского ТЦК и СП Оксане Янчак, которая заключила с прокурором соглашение о признании вины. Она подтвердила, что действовала неправомерно, и отметила, что ее решение является добровольным.
Признание вины и решение суда
Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевший не присутствовал на заседании, однако письменно сообщил суду, что не возражает против утверждения соглашения, поскольку ущерб ему возмещен.
"Потерпевший не возражал против утверждения соглашения, ведь причиненный ущерб возмещен в полном объеме", — указано в материалах дела.
Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Залог в сумме 908 400 гривен направили на нужды Вооруженных сил Украины.
Обстоятельства инцидента в ТЦК
Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, когда в ТЦК пришел мужчина с повесткой, имея действующую отсрочку. По данным ГБР, чиновница требовала от него подписать документы и отказаться от отсрочки.
После отказа она применила физическую силу — ударила мужчину и начала его душить. Впоследствии правоохранители сообщили ей о подозрении, а в апреле 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.
- К слову, Временная следственная комиссия ВРУ под председательством Алексея Гончаренко рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК и готовит сообщение в спецпрокуратуру.
такого, що й здачі не міг дати ?
У випадку нелегальногоперетину кордону несуть при повернені після війноньки ті ж наслідки що і чоловіки ну якщо не зважатиме суд бо вона жінка.
Лікарі, фармацефти, ті хто уже служать у військах, і тд і тп.
Є я проживаючий Республіці Франція з 2017 року.
І є моя сетричка, яка в даний час добровільно являється війсковослужбоцем.
Вона не може перетнути кордон, як би я не хотів вона не може розірвати Присягу Україні.
PS Критикам: моїх 30 місяців з березня 2014 року не достатньо у захисті України?
В моїй сім*ї весь час хтось захищає Україну.
Тепер час моєї сестрички, бо не має брата.
