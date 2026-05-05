Требовала подписать документы, избивала и душила мужчину: бывшая сотрудница ТЦК признала вину, суд вынес ей приговор

В Виннице будут судить бывшую сотрудницу ТЦК

Бывшая сотрудница Винницкого ТЦК признала свою вину в превышении служебных полномочий по делу об избиении военнообязанного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницкого городского суда.

Речь идет о бывшей заместительнице начальника городского ТЦК и СП Оксане Янчак, которая заключила с прокурором соглашение о признании вины. Она подтвердила, что действовала неправомерно, и отметила, что ее решение является добровольным.

Признание вины и решение суда

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевший не присутствовал на заседании, однако письменно сообщил суду, что не возражает против утверждения соглашения, поскольку ущерб ему возмещен.

"Потерпевший не возражал против утверждения соглашения, ведь причиненный ущерб возмещен в полном объеме", — указано в материалах дела.

Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Залог в сумме 908 400 гривен направили на нужды Вооруженных сил Украины.

Обстоятельства инцидента в ТЦК

Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, когда в ТЦК пришел мужчина с повесткой, имея действующую отсрочку. По данным ГБР, чиновница требовала от него подписать документы и отказаться от отсрочки.

После отказа она применила физическую силу — ударила мужчину и начала его душить. Впоследствии правоохранители сообщили ей о подозрении, а в апреле 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

  • К слову, Временная следственная комиссия ВРУ под председательством Алексея Гончаренко рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК и готовит сообщение в спецпрокуратуру.

Топ комментарии
+36
По суті вона вчинила воєнний злочин, тому буде ще один трибунал і там буде пожиттєве за насилля над цивільними, але всі тцкашники мають бути страчені разом з їх керівництвом. Там нема безвинних.
05.05.2026 21:22 Ответить
+18
Що цікаво що катування і удушення цивільного не інкремінують як замах на вбивство, зате якщо цивільний плюне чи дасть дулю ТЦКшнику чи поліцаю так вже на нього навішають і замах на вбивство і тероризм і зраду і всього що можна придумати найважчого щоб закрити людину пожиттєво чи витрясти з його рідний всі гроші для викупу
05.05.2026 22:17 Ответить
+17
Просто ця баба в пікселі неодноразово бачила побиття і веселі розваги зграї оповіщення над безправними жервами своїми очами ,і в неї виробилось стійке садистське , переростаюче в оргазм задоволення від споглядання конаючих .Тому Нєфіртіті нахібавєртіла і розпочала свій бізнес та ролєві ігри в одиночку, бачачи покірне мекання зашуганого "броненосця."
05.05.2026 21:47 Ответить
іпсо...
05.05.2026 21:17 Ответить
ролевые игры.чего до бабы достебались?
05.05.2026 22:05 Ответить
на зміну вийшов?
вона така ж гнида як і ти
05.05.2026 22:10 Ответить
ЛЕХА-А разве тебе не нравится,когда баба тебя в наручники заковывает?))
05.05.2026 23:43 Ответить
Леха- боишься что тебя такая бабёнка забусифицирует? А нефиг по подвалам прятаться
06.05.2026 00:57 Ответить
щось ти занадто збуджений. іди до свого папочки, най тебе в пузіко цьомне
06.05.2026 08:46 Ответить
цікаво,якого доходягу вона вербувала.
такого, що й здачі не міг дати ?
05.05.2026 22:54 Ответить
Якщо гієни нападають то не всякий лев може в одиночку справитися
06.05.2026 10:06 Ответить
Перемкнуло?
05.05.2026 21:19 Ответить
Та ні. Лесбіянки ненавидять чоловіків - гормональний збій.
05.05.2026 21:43 Ответить
05.05.2026 21:22 Ответить
Вона жінка, тож до того часу . Вільно здрисне за кордон.
05.05.2026 21:26 Ответить
Хіба шо в ростов, демократичні держави видадуть.
05.05.2026 21:33 Ответить
Та такі ще будуть просити політичного притулку, і волати що то Зеленський їх змусив.
05.05.2026 21:36 Ответить
05.05.2026 21:35 Ответить
В нас країна можливостей, завтра завагітніє чи хвора бабуся знайдеться якій потрібен супровід та лікування за кордоном. Он не що давно Юлю Тимошенко під слідством суд відпускав за кордоном на нараду. Так що🐱
05.05.2026 21:38 Ответить
Доречі що вона військова не вказано, вказано що посадовиця. Це як Єрмак і коло призента всім доручення роздавав, а виявилося що він навіть не держ службовець.
05.05.2026 21:41 Ответить
охреніти просто від реалій. Можна пресувати працючи у ТЦК, бити і знущатися. Але не бути військовозобов*язаною. Тоді питання одне- чому цей чоловік не набив цій сраній цивільній пику за те що вона проявила агресію? Він куколд? Я б зразу розтовкачив її морду лиця в цьому випадку.
06.05.2026 10:59 Ответить
наведу приклад.
Є я проживаючий Республіці Франція з 2017 року.
І є моя сетричка, яка в даний час добровільно являється війсковослужбоцем.
Вона не може перетнути кордон, як би я не хотів вона не може розірвати Присягу Україні.
PS Критикам: моїх 30 місяців з березня 2014 року не достатньо у захисті України?
В моїй сім*ї весь час хтось захищає Україну.
Тепер час моєї сестрички, бо не має брата.
А тобі не соромно сцикувати у погребі?
06.05.2026 12:58 Ответить
Читай уважно: "Йдеться про колишню заступницю начальника міського ТЦК та СП" - а це офіцерська посада. Цивільні можуть бути на посадах в ТЦК - діловоди, бухгалтери, etc.
06.05.2026 11:30 Ответить
у самозахисті цивільний може робити те що забажає потрібним для самозахисту.
Краще нехай троє судять чим четверо несуть.
06.05.2026 13:01 Ответить
відмінно! а хто керівники в неї?
05.05.2026 21:29 Ответить
Ото чому вони так маніпулюють статусами ( то робітники, то працівники, то військовослужбовці тцк) фіг зрозумієш хто вони конкретно такі, якщо військові тцк то злочини проти цивільного це повноцінний військовий злочин без строку давності.
05.05.2026 21:31 Ответить
Почекай ухилєсик, військові ще візьмуть владу і ти тоді обісрешся і будеш бігати витирати подібні пости та буде пізно )))
06.05.2026 10:54 Ответить
Недокохана стерва .
05.05.2026 21:40 Ответить
все наловленные в тцк подписывают документы, что идет добровольно и представляете как они их подписывают
05.05.2026 21:46 Ответить
Неможна називати "експосадовицею" або "експосадовцем" члена незаконного воєнизованого формування (ст. 260 КК України } під назвою "тцк".
завдана шкода відшкодована у повному обсязі Джерело: https://censor.net/ua/n4001685
тобто її били і душили?
по ходу залякали хлопця
якщо в такий відповідальний момент провина посадовця такого рівня доведена, то повинен бути розстріл
05.05.2026 22:00 Ответить
Нагадай мені, в країнах де є розстріли - що зазвичай роблять з ухилєсами?
06.05.2026 10:55 Ответить
наймають, як тебе, щоб всяку фігню писали
а ще президентами обирають
беруть в тцк на роботу
в цирк беруть
верблюдів розводять
інше
ні?
ох ти, не роблять такого?
висів би ти на гіллякі в такій країні
але ж ми не зімбабве якесь
і закон один на всіх
все..пока, ухилєс
а мені тре працювати
Це все кацапське іпсо? А потім чого це військовозобов'язані не йдуть в ТЦК добровільно чи добровільно пройти ВЛК щоб доказати що вони недієздатні. Да тому що ТЦК це ГЕСТАПО в яке зайдеш і вже не вийдеш живим і нічого нікому не докажеш. Бо в поліції над тобою тільки посміються. Чого вартують багаточислені відео де ТЦКшники на вулиці вбивають і калічать людей а поліцаї поруч просто відвертаються
Зачекайте, а де усі шанувальники ТЦКунів...?
З ранку прокинуться і підуть у диванний бій з ухилянтами
Чекають, поки їм методички нові пришлють
Та їх тут жменька залишилась, та й ті з великою ймовірністю є платними пропагандонами і медіаобслугою залених опаришів. Зранку заступлять на зміну
тцКУНІзмом займаються з ранку
Це жесть! Безкарність на марші😡😡😡😡
Заставу в сумі 908 400 гривень спрямували на потреби Збройних сил --------- звідки в лярви такі гроші нікого не зацікавило?
Тю, та хіба для ТЦКунів це гроші?
Хорошо отделалась майор/подполковник.
Так если она хотела что бы он документы подписал то явно не собиралась его убить, какой тут замах?
В скільки таких ще випадків не оприлюднених? Десятки , сотні? І у кожного вже по мінімум 500 тис грн отаким чином нафармлено, якщо тільки таких трусонути то можна хлопцям підняти мін грошове забезпечення з 20 тисяч до 80 тисяч, мінімум!!!
Своїх не бросаєм.
Делайте нормальную лоторею по дате рождения и забудьте про ТЦК, влк, отсрочки и тд. Узилянтами будет заниматься исключительно полиция.
Поліція і так займається. Мене особисто бусярила поліція без тцк.
Ігнорував повістку? Чи просто так. І зараз що, воюєшь, чи втік
Ти шо дурний? А хто тоді скиглитиме на Цензорі?
