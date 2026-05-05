Требовала подписать документы, избивала и душила мужчину: бывшая сотрудница ТЦК признала вину, суд вынес ей приговор

Бывшая сотрудница Винницкого ТЦК признала свою вину в превышении служебных полномочий по делу об избиении военнообязанного.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Винницкого городского суда.

Речь идет о бывшей заместительнице начальника городского ТЦК и СП Оксане Янчак, которая заключила с прокурором соглашение о признании вины. Она подтвердила, что действовала неправомерно, и отметила, что ее решение является добровольным.

Признание вины и решение суда

Обвиняемая полностью признала свою вину и раскаялась в содеянном. Потерпевший не присутствовал на заседании, однако письменно сообщил суду, что не возражает против утверждения соглашения, поскольку ущерб ему возмещен.

"Потерпевший не возражал против утверждения соглашения, ведь причиненный ущерб возмещен в полном объеме", — указано в материалах дела.

Суд утвердил соглашение и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В то же время женщину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком два года. Залог в сумме 908 400 гривен направили на нужды Вооруженных сил Украины.

Обстоятельства инцидента в ТЦК

Инцидент произошел еще в сентябре 2024 года, когда в ТЦК пришел мужчина с повесткой, имея действующую отсрочку. По данным ГБР, чиновница требовала от него подписать документы и отказаться от отсрочки.

После отказа она применила физическую силу — ударила мужчину и начала его душить. Впоследствии правоохранители сообщили ей о подозрении, а в апреле 2025 года суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей.

К слову, Временная следственная комиссия ВРУ под председательством Алексея Гончаренко рассмотрела факты нарушений в Ужгородском ТЦК и готовит сообщение в спецпрокуратуру.

