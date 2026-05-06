В Сумской громаде 7 мая объявили Днем траура по погибшим вследствие атак РФ

В Сумской громаде 7 мая объявлен Днём траура по погибшим вследствие российских атак 6 мая.

Об этом сообщили в мэрии Сум, пишет Цензор.НЕТ.

Погибшие вследствие удара по детскому саду

Громада чтит память работниц детского учебного заведения, чьи жизни оборвал очередной российский удар.

Вследствие атаки дронов по зданию детского сада погибли две сотрудницы. Еще семь человек получили ранения.

По данным городских властей, российские войска атаковали Сумы 10 беспилотниками, два из которых попали в дошкольное учреждение. Остальные дроны были сбиты силами противовоздушной обороны.

Ракетный удар по громаде области

Позже российские войска нанесли ракетный удар по Поповской громаде Сумской области.

Вследствие этой атаки погибла гражданская женщина.

В знак скорби в Сумах на зданиях органов местного самоуправления, предприятий, учреждений и организаций будет приспущен Государственный флаг Украины с черной лентой.

