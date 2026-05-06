7 мая объявлено днем траура по погибшим в результате ударов РФ
7 мая в Днепре объявлен днем траура по погибшим в результате российских ударов.
Соответствующее распоряжение обнародовал мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.
Глава города отметил, что с 25 апреля по 6 мая в результате российских ударов беспилотниками и баллистическими ракетами погибли 14 человек.
Обстрелы Украины вечером 5 мая
- Вечером войска РФ также нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью. В результате атаки погибли 12 человек и 37 пострадали.
- Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасные авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли, еще 12 — ранены.
- В Днепре в результате российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.
