7 мая объявлено днем траура по погибшим в результате ударов РФ

7 мая в Днепре объявлен днем траура по погибшим в результате российских ударов.

Соответствующее распоряжение обнародовал мэр Борис Филатов, передает Цензор.НЕТ.

Глава города отметил, что с 25 апреля по 6 мая в результате российских ударов беспилотниками и баллистическими ракетами погибли 14 человек.

Обстрелы Украины вечером 5 мая

Вечером войска РФ также нанесли удары управляемыми авиабомбами по Запорожью . В результате атаки погибли 12 человек и 37 пострадали.

Кроме того, россияне сбросили на центр Краматорска Донецкой области 3 фугасные авиабомбы, в результате чего по меньшей мере 5 человек погибли, еще 12 — ранены.

В Днепре в результате российского ракетного удара вечером 5 мая погибли четыре человека, есть раненые.

