7 травня оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок ударів РФ
7 травня у Дніпрі оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок російських ударів.
Відповідне розпорядження оприлюднив мер Борис Філатов, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
Очільник міста зазначив, що із 25 квітня по 6 травня внаслідок російських ударів безпілотниками та балістикою загинули 14 людей.
Обстріли України ввечері 5 травня
- Увечері війська РФ також вдарили керованими авіабомбами по Запоріжжю. Унаслідок атаки загинули 12 людей та 37 постраждали.
- Крім того, росіяни скинули на центр Краматорська Донецької області 3 фугасні авіабомби, внаслідок чого щонайменше 5 людей загинули, ще 12 — поранені.
- У Дніпрі внаслідок російського ракетного удару ввечері 5 травня загинули четверо людей, є поранені.
