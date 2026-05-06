У Сумській громаді 7 травня оголосили День жалоби за загиблими через атаки РФ

У Сумській громаді 7 травня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня.

Про це повідомили в мерії Сум, пише Цензор.НЕТ.

Загиблі внаслідок удару по дитсадку

Громада вшановує пам’ять працівниць дитячого навчального закладу, чиї життя обірвав черговий російський удар.

Унаслідок атаки дронів по будівлі дитсадка загинули двоє працівниць. Ще семеро людей дістали поранення.

За даними міської влади, російські війська атакували Суми 10 безпілотниками, два з яких влучили у дошкільний заклад. Інші дрони були збиті силами протиповітряної оборони.

Ракетний удар по громаді області

Пізніше російські війська завдали ракетного удару по Попівській громаді Сумської області.

Унаслідок цієї атаки загинула цивільна жінка.

На знак скорботи у Сумах на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

