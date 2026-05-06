УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
4760 відвідувачів онлайн
Новини
481 1

У Сумській громаді 7 травня оголосили День жалоби за загиблими через атаки РФ

День жалоби на Сумщині 7 травня

У Сумській громаді 7 травня оголошено Днем жалоби за загиблими внаслідок російських атак 6 травня.

Про це повідомили в мерії Сум, пише Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Загиблі внаслідок удару по дитсадку

Громада вшановує пам’ять працівниць дитячого навчального закладу, чиї життя обірвав черговий російський удар.

Унаслідок атаки дронів по будівлі дитсадка загинули двоє працівниць. Ще семеро людей дістали поранення.

За даними міської влади, російські війська атакували Суми 10 безпілотниками, два з яких влучили у дошкільний заклад. Інші дрони були збиті силами протиповітряної оборони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залежно від ситуації вночі та завтра: Зеленський попередив про дзеркальні дії у відповідь на атаки РФ

Ракетний удар по громаді області

Пізніше російські війська завдали ракетного удару по Попівській громаді Сумської області.

Унаслідок цієї атаки загинула цивільна жінка.

На знак скорботи у Сумах на будівлях органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій буде приспущено Державний Прапор України з чорною стрічкою.

Також читайте: Росія атакує Україну ударними БпЛА, - Повітряні сили (оновлено)

Автор: 

Сумська область (4696) жалоба (190) атака (1424) дрони (8038)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так потрібно гатити по москві , щоби кацапи відчули на своїй
шкурі , що таке війна 🤬
показати весь коментар
06.05.2026 23:25 Відповісти
 
 