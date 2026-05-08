13 аэропортов на юге России приостановили работу после удара дрона по зданию аэронавигации, - Минтранс РФ
13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигационной службы.
Об этом сообщило Министерство транспорта РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.
Первые подробности
Как уверяет российская сторона, персонал находится в безопасности, специалисты проверяют оборудование.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми.
- Глава государства Владимир Зеленский позже отметил, что объект нефтяной инфраструктуры, который финансировал российскую войну, был поражен в Ярославле.
Тимчасово не працюють аеропорти Астрахані, Владикавказу, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя, Елісти.
А найрозумініші (і це не США, вірогідно), прямо зараз виділяють додаткові кошти на розвиток далекобійних дронів та на засоби захисту від таких дронів.
Але не засрашка - там гроші витрачають на прояви чергового нападу хвороби з назвою "побєдобєсіє".
Відчуваєте, яка підміна понять? Не "Україна одним-однісіньким дроном поцілила в конкретну будівлю, в яку і збиралась, задля чого провела той дрон мінімум 200 км над найнасиченішою ППО місциною планети", а "...падєніє...". Ну, типу кудись там летів і - ну впав, випадково влучивши в центр керування і відключив 13 аеропортів від навігації...