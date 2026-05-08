Новости Атака дронов на регионы РФ
4 866 13

13 аэропортов на юге России приостановили работу после удара дрона по зданию аэронавигации, - Минтранс РФ

атака беспилотников на юг РФ

13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за попадания беспилотника в административное здание аэронавигационной службы.

Об этом сообщило Министерство транспорта РФ, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на российские СМИ.

Первые подробности

Как уверяет российская сторона, персонал находится в безопасности, специалисты проверяют оборудование.

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, дроны атаковали Москву, НПЗ в Ярославле, завод в Ростове и Перми.
  • Глава государства Владимир Зеленский позже отметил, что объект нефтяной инфраструктуры, который финансировал российскую войну, был поражен в Ярославле.

Топ комментарии
теж не погана ціль , а головне що вистачило одного дрона .
08.05.2026 09:23 Ответить
один дрон накрив кавйором весь південь расії.
08.05.2026 09:27 Ответить
Некуда летать, день побьеды. Сидите дома, водку пейте.
08.05.2026 09:33 Ответить
от прямо сюди прилетів - 47°16'01.3"N 39°49'10.3"E
Тимчасово не працюють аеропорти Астрахані, Владикавказу, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя, Елісти.
08.05.2026 10:05 Ответить
Я, звісно, не знаю, скільки дронів було запущено саме по цій цілі. Але якщо це був реально одиничний дрон спеціально для однієї будівлі Ростова-на-Дону, то у всіх штабах нати та кєтаїв зараз просто по підлозі качають від реготу над засрашинцями...

А найрозумініші (і це не США, вірогідно), прямо зараз виділяють додаткові кошти на розвиток далекобійних дронів та на засоби захисту від таких дронів.

Але не засрашка - там гроші витрачають на прояви чергового нападу хвороби з назвою "побєдобєсіє".
08.05.2026 15:42 Ответить
у всіх новинах пишуть що один. Кацапи https://center.business-magazine.online/fn_1861420.html стверджують теж саме.
08.05.2026 16:18 Ответить
Ну, пишуть вони все ж таки інше. "...причиною стало падєніє українського бєспілотніка..."

Відчуваєте, яка підміна понять? Не "Україна одним-однісіньким дроном поцілила в конкретну будівлю, в яку і збиралась, задля чого провела той дрон мінімум 200 км над найнасиченішою ППО місциною планети", а "...падєніє...". Ну, типу кудись там летів і - ну впав, випадково влучивши в центр керування і відключив 13 аеропортів від навігації...
08.05.2026 17:17 Ответить
у расійських журналіздов за слово "попаданиє" одразу волчій білєт. Тепер у них років тридцять будуть замість "масштабний пажар" писати "задимлєніє", а влучання балістичної ракети у будівлю так і буде "падєнієм на зданіє".
08.05.2026 17:51 Ответить
Так це просто свято. Кцапи, а ви це робите в нас з 2014 року. Насолоджуйтеся.
08.05.2026 09:33 Ответить
Наслідки на мацковії, війни ****** з орками в Україні!! Причинно-наслідкові зв'язки !
08.05.2026 09:54 Ответить
Фашисти святкують "Дєнь пабєди",
08.05.2026 11:46 Ответить
Прочитав як "13 аеропортів півня Росії"...
08.05.2026 13:00 Ответить
Гарне П О Б Є Д О Б Є С І Є вимальовується ... У Мадяра і К .... Не зупиняйтессь ... Давайте ще ! ... 🙏
08.05.2026 13:33 Ответить
 
 