13 аеропортів півдня Росії зупинили роботу після удару дрона по будівлі аеронавігації, - Мінтранс РФ
13 аеропортів півдня Росії призупинили роботу через влучання безпілотника в адміністративну будівлю аеронавігації.
Про це повідомило Міністерство транспорту РФ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
Як запевняє російська сторона, персонал перебуває в безпеці, фахівці перевіряють обладнання.
Тимчасово не працюють аеропорти Астрахані, Владикавказу, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкали, Магаса, Мінеральних Вод, Нальчика, Сочі, Ставрополя, Елісти.
А найрозумініші (і це не США, вірогідно), прямо зараз виділяють додаткові кошти на розвиток далекобійних дронів та на засоби захисту від таких дронів.
Але не засрашка - там гроші витрачають на прояви чергового нападу хвороби з назвою "побєдобєсіє".
Відчуваєте, яка підміна понять? Не "Україна одним-однісіньким дроном поцілила в конкретну будівлю, в яку і збиралась, задля чого провела той дрон мінімум 200 км над найнасиченішою ППО місциною планети", а "...падєніє...". Ну, типу кудись там летів і - ну впав, випадково влучивши в центр керування і відключив 13 аеропортів від навігації...