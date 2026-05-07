Зеленський - Росії: Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях з благаннями про паузу на 9 травня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна не раз пропонувала Росії рухатися назустріч миру, проте РФ відповіла новими ударами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Україна не раз пропонувала керівництву РФ рухатися назустріч миру.

"У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії.

Кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - підсумував глава держави.

Читайте: "Каракурт" призначався для Чорноморського флоту, але його уражено поза Чорним морем, - ВМС

Що передувало?

  • У місті Перм повідомляли про вибухи на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.
  • Згодом командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив удар по нафтовій інфраструктурі у російській Пермі.

Також читайте: Удари по Туапсе вже завдали РФ збитків на понад $300 млн, - Генштаб

Зеленський Володимир Удари по РФ
Топ коментарі
Побачимо про які удари по кацапах Ішак розкаже на день побєдобєсія
07.05.2026 14:10 Відповісти
Мир по кордонах 1991 року, як обіцяв? Що там "мінські" були погані? А що невідомий Вова із плівок міндіча придумав нові і кращі? Млжна послухати про них? Коли ворог залише Запорізьку і Херсонську області? Коли нам можна буде їхати відпочивати на Азорвське море? Коли почне генерувати в Україну Запорізька АЕС???
07.05.2026 14:30 Відповісти
Ідіот думає що кілометраж пропорційний ефективності? А де удари по виробництву шахедів,віслюк?
07.05.2026 14:12 Відповісти
Мир? Тобто нас пи*дять, а тобі просто мир? Харош займатися окозамилюванням та встановлювати далекобійні рекорди. По масквабаду ссикотно? Бо недобудовану Династію кацапи знесуть, і в Конче заспі не буде безпечно 🤬🤬🤬🤬.
07.05.2026 14:08 Відповісти
В цього стендапера якраз буде антракт.
07.05.2026 14:14 Відповісти
бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня
Та буде в них на 9 пауза, не тужся, а то ненароком в ерися. Максимум для зелених ботви поганяєш якутів десь по полюсу. Даєш на 3000 км😸❓❗
07.05.2026 14:10 Відповісти
Найкраще на 9 травня не мацква, а щось таке де нема ппо, а вночі на 10 травня нпз у капотні ☝️
07.05.2026 14:12 Відповісти
москва несе не стратегічну воєнну ціль, а особистий ляпас путіну, що його не слухають і цар не такий всесильний. Що одним словом Україну зупиняє.
07.05.2026 14:13 Відповісти
Тоді треба капотню вночі з 8 на 9, щоб парад був з димком як у туапсе
07.05.2026 14:38 Відповісти
Згоден, а вже на 9 дідів на палках поганяти по червоній площі 😸
07.05.2026 14:41 Відповісти
просроченный бегунец по миру упрекает просроченного
07.05.2026 14:23 Відповісти
Щуренятко ссить атакувати москву. Зверніть увагу, як падла обходить цей момент. Думає знову не семітів потужно нахлобучіть.
07.05.2026 14:28 Відповісти
Так було погано. Всі зебіли стогнали від тяжкого життя. Були затуркані, бідні і пригноблені, без проблиску надії.
Добре що прийшов Зе. Почав ургентне розмінування в 2019 році. Розведення і грабунок.
Зебільні муки одразу закінчились. Разом з зебільним життям..
Аби не Порошенко ! Гірше уже не буде! Мертвим все одно !
07.05.2026 14:42 Відповісти
Ну так іди в ЗСУ і відвойовуй) в інеті усі мастера п..із.діти..
07.05.2026 17:40 Відповісти
Який мир, чмо оманське? Кацапи захопили ресурси Донецької та Луганської областей які оцінюють в 10 трильйонів доларів. Ти, падло, зібрався їм це подарувати, втекти в Ізраїль і лишити українців голодранцями "в мирі" бо "Вова устал" і потребує "міру" ціною національних ресурсів? І це тільки самі ресурси, а товари з них це сотнгі трильйонів для багатьох поколінь! Зєлєнського давно пора закрити в одиночку і викинути ключа.
07.05.2026 14:39 Відповісти
Доречі мало хто висвітлює але ще під Запоріжжям , а точніше в районі Токмаку на початку 22 без бою захопили найбільші в Європі поклади марганцю, і вже риють там. А ми бьємо за 1800 км. І ще й попали за 600 метрів від заводу..
07.05.2026 14:45 Відповісти
Не просто риють! Будують новий комбінат. Найпотужніший на континенті. Завозять робочу силу. Техніку. Обладнання. будують гуртожитки. А у нас ніхто навіть не чухається бо гроші замазали очі зеленим виродкам. До речі, правління комбінату було тотально прокацапленим ще до війни і працювало на *********. Вербували вахтовиків з Полтавщини.
07.05.2026 16:45 Відповісти
07.05.2026 14:39 Відповісти
Хотів щось написати але 8 років тюрми, боюся 😸
07.05.2026 14:46 Відповісти
Ось це "а не бігати по столицям" йому для хохми написали, а Зеля тупий, стьоб не зрозумів про кого?
07.05.2026 14:46 Відповісти
Для чого ця мова - є чим вдарити то вдар і самий перед по Єлабузі - де кацапи тисячами клепають Шахеди
07.05.2026 14:54 Відповісти
Шкода, що нема в Україні українських націоналістів. Нема кому заткнути пельку наркоманові.
07.05.2026 15:18 Відповісти
"Бігати по столицях " - це ти про себе ? Так це ж ти турист бігаєш по столицях ,а путлєр сидить в рашці і майже нікуди не виїзджає .
07.05.2026 17:10 Відповісти
Ось і подивимося чи зіпсує Зеленський Путіну "9мая".Якщо ні,значить в ділі з ******!
07.05.2026 17:24 Відповісти
 
 