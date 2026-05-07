Зеленський - Росії: Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях з благаннями про паузу на 9 травня. ВIДЕО

Президент Володимир Зеленський зауважив, що Україна не раз пропонувала Росії рухатися назустріч миру, проте РФ відповіла новими ударами.

Про це він повідомив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні українські далекобійні санкції знов у Пермі: це понад 1500 кілометрів від нашого кордону. Нещодавно були й важливі результати в Челябінську – до 1800 кілометрів, – а також у Єкатеринбурзі – майже 2 тисячі кілометрів. Відчували наслідки української далекобійності і в Новоросійську, Кримську, Туапсе, Самарській та Нижньогородській областях", - зазначив президент.

Зеленський нагадав, що Україна не раз пропонувала керівництву РФ рухатися назустріч миру.

"У відповідь отримали лише нові російські удари. Отже, саме тому українські далекобійні санкції рухаються назустріч віддаленим російським точкам, які мають стосунок до воєнної промисловості Росії, інфраструктури війни та фінансування агресії.



Кожного дня Росія може зробити вибір і зупинити свою війну. І не на кілька годин, щоб отримати наш дозвіл на проведення параду в Москві, а так, щоб берегти життя людей. Треба цінувати людей, а не паради. Треба встановлювати мир, а не бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня. Мир потрібен. Дякую всім, хто допомагає Росії це усвідомити", - підсумував глава держави.

Що передувало?

У місті Перм повідомляли про вибухи на об'єктах паливно-енергетичного комплексу.

Згодом командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр) підтвердив удар по нафтовій інфраструктурі у російській Пермі.

