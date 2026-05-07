Зеленский - России: Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам с просьбами о паузе на 9 мая
Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не раз предлагала России пойти на встречу миру, однако РФ ответила новыми ударами.
Об этом он сообщил в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров. Почувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", – отметил президент.
Зеленский напомнил, что Украина не раз предлагала руководству РФ двигаться навстречу миру.
"В ответ получили лишь новые российские удары. Итак, именно поэтому украинские санкции с большим радиусом действия направлены на удаленные российские объекты, имеющие отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии.
Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", - подытожил глава государства.
Что предшествовало?
- В городе Пермь сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса.
- Впоследствии командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удар по нефтяной инфраструктуре в российской Перми.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Та буде в них на 9 пауза, не тужся, а то ненароком в ерися. Максимум для зелених ботви поганяєш якутів десь по полюсу. Даєш на 3000 км😸❓❗
Добре що прийшов Зе. Почав ургентне розмінування в 2019 році. Розведення і грабунок.
Зебільні муки одразу закінчились. Разом з зебільним життям..
Аби не Порошенко ! Гірше уже не буде! Мертвим все одно !