Зеленский - России: Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам с просьбами о паузе на 9 мая

Президент Владимир Зеленский отметил, что Украина не раз предлагала России пойти на встречу миру, однако РФ ответила новыми ударами.

"Сегодня украинские дальнобойные санкции снова в Перми: это более 1500 километров от нашей границы. Недавно были и важные результаты в Челябинске – до 1800 километров, – а также в Екатеринбурге – почти 2 тысячи километров. Почувствовали последствия украинской дальнобойности и в Новороссийске, Крымске, Туапсе, Самарской и Нижегородской областях", – отметил президент.

Зеленский напомнил, что Украина не раз предлагала руководству РФ двигаться навстречу миру.

"В ответ получили лишь новые российские удары. Итак, именно поэтому украинские санкции с большим радиусом действия направлены на удаленные российские объекты, имеющие отношение к военной промышленности России, инфраструктуре войны и финансированию агрессии.

Каждый день Россия может сделать выбор и остановить свою войну. И не на несколько часов, чтобы получить наше разрешение на проведение парада в Москве, а так, чтобы беречь жизни людей. Надо ценить людей, а не парады. Надо устанавливать мир, а не бегать по столицам мира с просьбами о паузе на 9 мая. Мир нужен. Спасибо всем, кто помогает России это осознать", - подытожил глава государства.

Что предшествовало?

  • В городе Пермь сообщали о взрывах на объектах топливно-энергетического комплекса.
  • Впоследствии командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр) подтвердил удар по нефтяной инфраструктуре в российской Перми.

Побачимо про які удари по кацапах Ішак розкаже на день побєдобєсія
07.05.2026 14:10
Мир по кордонах 1991 року, як обіцяв? Що там "мінські" були погані? А що невідомий Вова із плівок міндіча придумав нові і кращі? Млжна послухати про них? Коли ворог залише Запорізьку і Херсонську області? Коли нам можна буде їхати відпочивати на Азорвське море? Коли почне генерувати в Україну Запорізька АЕС???
07.05.2026 14:30
Ідіот думає що кілометраж пропорційний ефективності? А де удари по виробництву шахедів,віслюк?
07.05.2026 14:12
Мир? Тобто нас пи*дять, а тобі просто мир? Харош займатися окозамилюванням та встановлювати далекобійні рекорди. По масквабаду ссикотно? Бо недобудовану Династію кацапи знесуть, і в Конче заспі не буде безпечно 🤬🤬🤬🤬.
07.05.2026 14:08
В цього стендапера якраз буде антракт.
07.05.2026 14:14
бігати по столицях світу з благаннями про паузу на 9 травня Джерело: https://censor.net/ua/v4001962
Та буде в них на 9 пауза, не тужся, а то ненароком в ерися. Максимум для зелених ботви поганяєш якутів десь по полюсу. Даєш на 3000 км😸❓❗
07.05.2026 14:10
Найкраще на 9 травня не мацква, а щось таке де нема ппо, а вночі на 10 травня нпз у капотні ☝️
07.05.2026 14:12
москва несе не стратегічну воєнну ціль, а особистий ляпас путіну, що його не слухають і цар не такий всесильний. Що одним словом Україну зупиняє.
07.05.2026 14:13
Тоді треба капотню вночі з 8 на 9, щоб парад був з димком як у туапсе
07.05.2026 14:38
Згоден, а вже на 9 дідів на палках поганяти по червоній площі 😸
07.05.2026 14:41
просроченный бегунец по миру упрекает просроченного
07.05.2026 14:23
Щуренятко ссить атакувати москву. Зверніть увагу, як падла обходить цей момент. Думає знову не семітів потужно нахлобучіть.
07.05.2026 14:28
Так було погано. Всі зебіли стогнали від тяжкого життя. Були затуркані, бідні і пригноблені, без проблиску надії.
Добре що прийшов Зе. Почав ургентне розмінування в 2019 році. Розведення і грабунок.
Зебільні муки одразу закінчились. Разом з зебільним життям..
Аби не Порошенко ! Гірше уже не буде! Мертвим все одно !
07.05.2026 14:42
Ну так іди в ЗСУ і відвойовуй) в інеті усі мастера п..із.діти..
07.05.2026 17:40
Який мир, чмо оманське? Кацапи захопили ресурси Донецької та Луганської областей які оцінюють в 10 трильйонів доларів. Ти, падло, зібрався їм це подарувати, втекти в Ізраїль і лишити українців голодранцями "в мирі" бо "Вова устал" і потребує "міру" ціною національних ресурсів? І це тільки самі ресурси, а товари з них це сотнгі трильйонів для багатьох поколінь! Зєлєнського давно пора закрити в одиночку і викинути ключа.
07.05.2026 14:39
Доречі мало хто висвітлює але ще під Запоріжжям , а точніше в районі Токмаку на початку 22 без бою захопили найбільші в Європі поклади марганцю, і вже риють там. А ми бьємо за 1800 км. І ще й попали за 600 метрів від заводу..
07.05.2026 14:45
Не просто риють! Будують новий комбінат. Найпотужніший на континенті. Завозять робочу силу. Техніку. Обладнання. будують гуртожитки. А у нас ніхто навіть не чухається бо гроші замазали очі зеленим виродкам. До речі, правління комбінату було тотально прокацапленим ще до війни і працювало на *********. Вербували вахтовиків з Полтавщини.
07.05.2026 16:45
07.05.2026 14:39
Хотів щось написати але 8 років тюрми, боюся 😸
07.05.2026 14:46
Ось це "а не бігати по столицям" йому для хохми написали, а Зеля тупий, стьоб не зрозумів про кого?
07.05.2026 14:46
Для чого ця мова - є чим вдарити то вдар і самий перед по Єлабузі - де кацапи тисячами клепають Шахеди
07.05.2026 14:54
Шкода, що нема в Україні українських націоналістів. Нема кому заткнути пельку наркоманові.
07.05.2026 15:18
"Бігати по столицях " - це ти про себе ? Так це ж ти турист бігаєш по столицях ,а путлєр сидить в рашці і майже нікуди не виїзджає .
07.05.2026 17:10
Ось і подивимося чи зіпсує Зеленський Путіну "9мая".Якщо ні,значить в ділі з ******!
07.05.2026 17:24
 
 