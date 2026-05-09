Путин пообещал Фицо удовлетворить энергетические потребности Словакии

9 мая российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пообещал ему обеспечить энергетические потребности Словакии.

Об этом сообщает Sweden Herald, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Путин пообещал продолжать щедрые поставки ископаемого топлива, когда принимал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Фицо, чья страна вместе с Венгрией была освобождена от санкций ЕС в отношении российской нефти, был принят Путиным в Кремле.

"Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить энергетические потребности Словакии", — сказал Путин Фицо во время встречи.

Фицо единственный из ЕС посетил Москву

Из-за войны в Украине большинство лидеров ЕС не поддерживают контактов с режимом в Москве. Роберт Фицо — единственный представитель государства или правительства из ЕС, который посетил Москву по случаю празднования там победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

Что предшествовало

Напомним, премьер-министр Словакии Роберт Фицо встретился с российским диктатором Владимиром Путиным в Москве во время визита 9 мая.

Радість яка у фіци, майже як в Гульчатай !
09.05.2026 18:34 Ответить
"Украина выступает транзитером нефти компании «Транснефть» (РФ), получая оплату за транспортировку, при этом сама «Дружба» эксплуатируется российской компанией «Транснефть-Дружба".... Вот така фігня, малята.
09.05.2026 18:39 Ответить
А як фіцо добирався до москви , в трубі нафтопроводу "дружба"
09.05.2026 18:41 Ответить
Фіца задовільнила потреби ***** в туалеті.
09.05.2026 18:42 Ответить
І промовив ***** до Фіцо
- Ти мене вдовольняй так як треба
- Ну а я, якщо буде оргазм
- Газ і нафту надам на потреби ...
09.05.2026 18:47 Ответить
Договорняк по транзиту был подписан зедротом во Франции в 20-м году на 4 года. Кто и когда его продлил?
09.05.2026 18:57 Ответить
У Вільнюсі на 9 травня по вулицях роздавали туалетний папір з портретом Путіна.
09.05.2026 19:04 Ответить
******, направить додатково для Фіцо, випускників з кафедри #4 вишу імені Баумана!! Вони йому нагадять в інформПросторі добряче!
Навчені…
09.05.2026 19:06 Ответить
Обіцянка цяцянка, а фіцові радість.
09.05.2026 21:51 Ответить
 
 