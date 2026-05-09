Путин пообещал Фицо удовлетворить энергетические потребности Словакии
9 мая российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пообещал ему обеспечить энергетические потребности Словакии.
Об этом сообщает Sweden Herald, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Путин пообещал продолжать щедрые поставки ископаемого топлива, когда принимал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве", — говорится в сообщении.
Как отмечается, Фицо, чья страна вместе с Венгрией была освобождена от санкций ЕС в отношении российской нефти, был принят Путиным в Кремле.
"Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить энергетические потребности Словакии", — сказал Путин Фицо во время встречи.
Фицо единственный из ЕС посетил Москву
Из-за войны в Украине большинство лидеров ЕС не поддерживают контактов с режимом в Москве. Роберт Фицо — единственный представитель государства или правительства из ЕС, который посетил Москву по случаю празднования там победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.
Что предшествовало
- Роберт Фицо ранее сообщил, что во время поездки планирует возложить цветы к могиле неизвестного солдата и провести короткую встречу с российским диктатором. При этом он подчеркнул, что не будет участвовать в военном параде.
- СМИ сообщили, что Фицо передаст Путину послание от Зеленского.
