Путин пообещал Фицо удовлетворить энергетические потребности Словакии

9 мая российский диктатор Владимир Путин принял в Кремле премьер-министра Словакии Роберта Фицо и пообещал ему обеспечить энергетические потребности Словакии.

Что известно

"Путин пообещал продолжать щедрые поставки ископаемого топлива, когда принимал премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москве", — говорится в сообщении.

Как отмечается, Фицо, чья страна вместе с Венгрией была освобождена от санкций ЕС в отношении российской нефти, был принят Путиным в Кремле.

"Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить энергетические потребности Словакии", — сказал Путин Фицо во время встречи.

Фицо единственный из ЕС посетил Москву

Из-за войны в Украине большинство лидеров ЕС не поддерживают контактов с режимом в Москве. Роберт Фицо — единственный представитель государства или правительства из ЕС, который посетил Москву по случаю празднования там победы над нацистской Германией во Второй мировой войне.

