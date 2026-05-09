Путін пообіцяв Фіцо задовольнити енергетичні потреби Словаччини

Російський диктатор Володимир Путін 9 травня прийняв у Кремлі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо і пообіцяв йому забезпечити енергетичні потреби Словаччини.

Про це повідомляє Sweden Herald, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Путін пообіцяв продовжувати щедрі поставки викопного палива, коли приймав прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Москві", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Фіцо, чия країна разом з Угорщиною була звільнена від санкцій ЄС щодо російської нафти, був прийнятий Путіним у Кремлі.

"Ми зробимо все можливе, щоб задовольнити енергетичні потреби Словаччини", - сказав Путін Фіцо під час зустрічі.

Фіцо єдиний з ЄС відвідав Москву

Через війну в Україні більшість лідерів ЄС не підтримують контактів з режимом у Москві. Роберт Фіцо - єдиний представник держави чи уряду з ЄС, який відвідав Москву з нагоди святкування там перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.

путін володимир Словаччина енергетика Фіцо Роберт
Топ коментарі
09.05.2026 18:42 Відповісти
09.05.2026 18:39 Відповісти
09.05.2026 19:04 Відповісти
Радість яка у фіци, майже як в Гульчатай !
09.05.2026 18:34 Відповісти
"Украина выступает транзитером нефти компании «Транснефть» (РФ), получая оплату за транспортировку, при этом сама «Дружба» эксплуатируется российской компанией «Транснефть-Дружба".... Вот така фігня, малята.
09.05.2026 18:39 Відповісти
А як фіцо добирався до москви , в трубі нафтопроводу "дружба"
09.05.2026 18:41 Відповісти
Фіца задовільнила потреби ***** в туалеті.
09.05.2026 18:42 Відповісти
І промовив ***** до Фіцо
- Ти мене вдовольняй так як треба
- Ну а я, якщо буде оргазм
- Газ і нафту надам на потреби ...
09.05.2026 18:47 Відповісти
Договорняк по транзиту был подписан зедротом во Франции в 20-м году на 4 года. Кто и когда его продлил?
09.05.2026 18:57 Відповісти
У Вільнюсі на 9 травня по вулицях роздавали туалетний папір з портретом Путіна.
09.05.2026 19:04 Відповісти
******, направить додатково для Фіцо, випускників з кафедри #4 вишу імені Баумана!! Вони йому нагадять в інформПросторі добряче!
Навчені…
09.05.2026 19:06 Відповісти
Обіцянка цяцянка, а фіцові радість.
09.05.2026 21:51 Відповісти
Наш Мадьяр улыбнулся....
10.05.2026 12:24 Відповісти
 
 