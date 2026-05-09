Путін пообіцяв Фіцо задовольнити енергетичні потреби Словаччини
Російський диктатор Володимир Путін 9 травня прийняв у Кремлі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо і пообіцяв йому забезпечити енергетичні потреби Словаччини.
Про це повідомляє Sweden Herald, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
"Путін пообіцяв продовжувати щедрі поставки викопного палива, коли приймав прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Москві", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, Фіцо, чия країна разом з Угорщиною була звільнена від санкцій ЄС щодо російської нафти, був прийнятий Путіним у Кремлі.
"Ми зробимо все можливе, щоб задовольнити енергетичні потреби Словаччини", - сказав Путін Фіцо під час зустрічі.
Фіцо єдиний з ЄС відвідав Москву
Через війну в Україні більшість лідерів ЄС не підтримують контактів з режимом у Москві. Роберт Фіцо - єдиний представник держави чи уряду з ЄС, який відвідав Москву з нагоди святкування там перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.
Що передувало
Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.
- Роберт Фіцо раніше повідомив, що під час поїздки планує покласти квіти до могили невідомого солдата та провести коротку зустріч із російським диктатором. При цьому він підкреслив, що не братиме участі у військовому параді.
- ЗМІ повідомили, що Фіцо передасть Путіну послання від Зеленського.
