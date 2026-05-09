Путін пообіцяв Фіцо задовольнити енергетичні потреби Словаччини

Російський диктатор Володимир Путін 9 травня прийняв у Кремлі словацького прем’єр-міністра Роберта Фіцо і пообіцяв йому забезпечити енергетичні потреби Словаччини.

Про це повідомляє Sweden Herald, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо

"Путін пообіцяв продовжувати щедрі поставки викопного палива, коли приймав прем'єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо в Москві", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, Фіцо, чия країна разом з Угорщиною була звільнена від санкцій ЄС щодо російської нафти, був прийнятий Путіним у Кремлі.

"Ми зробимо все можливе, щоб задовольнити енергетичні потреби Словаччини", - сказав Путін Фіцо під час зустрічі.

Фіцо єдиний з ЄС відвідав Москву

Через війну в Україні більшість лідерів ЄС не підтримують контактів з режимом у Москві. Роберт Фіцо - єдиний представник держави чи уряду з ЄС, який відвідав Москву з нагоди святкування там перемоги над нацистською Німеччиною у Другій світовій війні.

Що передувало

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві під час візиту 9 травня.