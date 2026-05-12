Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Днепропетровщине: травмирован машинист. ФОТО
Утром 12 мая войска РФ атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.
Машинист получил травмы
По его словам, мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но осколками был ранен машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет.
В результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав.
Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.
"Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", - подчеркнул вице-премьер.
Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.
