Войска РФ нанесли удар по железной дороге на Днепропетровщине: травмирован машинист. ФОТО

Утром 12 мая войска РФ атаковали объекты железнодорожной инфраструктуры в Днепропетровской области.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Машинист получил травмы

По его словам, мониторинговая команда предупредила об опасности заранее. Но осколками был ранен машинист, когда тот направлялся в укрытие. Сейчас ему оказывается необходимая помощь, угрозы жизни нет.

В результате попаданий БПЛА повреждены локомотивы и подвижной состав.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия с начала 2025 года более 1,5 тысячи раз атаковала железную дорогу: погибли 40 работников, более 250 ранены

Движение поездов в регионе оперативно восстанавливается.

"Железнодорожники продолжают работать, обеспечивая сообщение с Днепром и другими регионами страны", - подчеркнул вице-премьер.





Ранее Цензор.НЕТ сообщал о массированных атаках РФ на Днепропетровскую область, есть погибший и четверо раненых.

Что предшествовало?

Ранее сообщалось, что РФ атаковала Киевскую область дронами: в Фастовском районе поврежден детский сад и жилой дом.

Также отмечалось, что Россия ночью массированно атаковала Украину дронами: взрывы прогремели в Киеве и Днепре.

Смотрите также: Войска РФ атаковали железнодорожную инфраструктуру в 3 областях: уничтожен вагон, есть повреждения. ВИДЕО