Війська РФ ударили по залізниці на Дніпропетровщині: травмовано машиніста. ФОТО
Вранці 12 травня війська РФ атакували об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.
Травмовано машиніста
За його словами, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає.
Внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.
Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється.
"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", - наголосив віцепрем'єр.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовані атаки РФ на Дніпропетровщину, є загиблий і четверо поранених.
