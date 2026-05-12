Війська РФ ударили по залізниці на Дніпропетровщині: травмовано машиніста. ФОТО

Вранці 12 травня війська РФ атакували об’єкти залізничної інфраструктури в Дніпропетровській області.

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр із відновлення України - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Травмовано машиніста

За його словами, моніторингова команда попередила про небезпеку заздалегідь. Але уламками було травмовано машиніста, коли той прямував до укриття. Наразі йому надається необхідна допомога, загрози життю немає.

Внаслідок влучань БПЛА пошкоджено локомотиви та рухомий склад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія з початку 2025 року понад 1,5 тисячі разів атакувала залізницю: загинули 40 працівників, понад 250 поранені

Рух поїздів у регіоні оперативно відновлюється.

"Залізничники продовжують працювати, забезпечуючи сполучення з Дніпром та іншими регіонами країни", - наголосив віцепрем'єр.





Раніше Цензор.НЕТ повідомляв про масовані атаки РФ на Дніпропетровщину, є загиблий і четверо поранених.

Що передувало?

Раніше повідомлялося, що РФ атакувала Київщину дронами: у Фастівському районі пошкоджено дитсадок і житло.

Також зазначалося, що Росія вночі масовано атакувала Україну дронами: вибухи пролунали у Києві та Дніпрі.

Також дивіться: Війська РФ атакували залізничну інфраструктуру у 3 областях: знищено вагон, є пошкодження. ВIДЕО