Российский корабль Ursa Major с ядерными реакторами для КНДР затонул при загадочных обстоятельствах, - CNN

Российское грузовое судно Ursa Major, которое, по всей видимости, перевозило два ядерных реактора для подводных лодок и, возможно, направлялось в Северную Корею, подверглось серии взрывов и затонуло при невыясненных обстоятельствах примерно в 100 км от побережья Испании в декабре 2024 года.

Об этом говорится в расследовании CNN, передает Цензор.НЕТ.

Что известно?

Судно Ursa Major затонуло 23 декабря 2024 года в Средиземном море. Авторы расследования предположили, что к этому инциденту могут быть причастны западные военные, чтобы помешать России отправить модернизированные ядерные технологии в Северную Корею. Судно вышло в море всего через два месяца после того, как диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил войска на помощь Москве.

Недавняя активность военных вокруг его обломков еще больше усилила тайну его груза и пункта назначения. Согласно данным о полетах, американские самолеты-разведчики дважды за последний год пролетали над затонувшим судном.

  • А через неделю после затопления обломки корабля посетил российский разведывательный корабль, который, по словам собеседника, знакомого с испанским расследованием инцидента, вызвал еще четыре взрыва.

Испанское правительство почти ничего не комментировало в отношении этих событий, опубликовав лишь заявление 23 февраля под давлением оппозиционных депутатов. В нем подтверждалось, что российский капитан судна сообщил испанским следователям, что "Урса Майор" перевозило "компоненты для двух ядерных реакторов, подобных тем, что используются на подводных лодках".

Собеседник, знакомый с содержанием испанского расследования, заявил, что, возможно, для пробивания корпуса судна использовалась редкая торпеда. Инцидент произошел в последние недели президентства Джо Байдена.

Подробнее о корабле

  • Судно Ursa Major, также известное как Sparta 3, использовалось для эвакуации военной техники из Сирии. 2 декабря корабль пришвартовался в топливном порту Усть-Луга в Финском заливе, а затем переместился к контейнерному складу в доках Санкт-Петербурга.

В публичном манифесте судна указывалось, что оно направляется во Владивосток, транспортируя два больших "люка", 129 пустых транспортных контейнеров и два больших крана Liebherr.

В октябре того же года его владелец, государственная компания, сообщила, что их суда получили лицензию на перевозку ядерных материалов. Известно, что корабль двигался вдоль французского побережья, его сопровождали два военных корабля РФ.

Взрывы

В испанских водах судно существенно замедлилось, но экипаж заверил местных спасателей, что у них все в порядке. Примерно через сутки, 23 декабря, судно отклонилось от курса, а впоследствии обратилось с просьбой о помощи. На правом борту, вероятно, рядом с машинным отделением, произошли три взрыва, в результате которых погибли два члена экипажа. Это привело к крену судна.

14 выживших членов экипажа эвакуировались на спасательной шлюпке, а позже их подобрал испанский спасательный корабль Salvamar Draco. Но впоследствии один из военных кораблей РФ приказал вернуть спасенный экипаж.

Испанские морские спасательные службы настаивали на проведении спасательной операции и отправили вертолет к кораблю для проверки наличия выживших. 

Собеседник CNN заявил, что Ursa Major выглядел "стабильным" и были сомнения, что он затонет. Однако вечером военный корабль России выпустил серию красных ракет над местом происшествия, после чего раздались четыре взрыва.

Ядерные реакторы

Испанская национальная сейсмическая сеть именно в это время зафиксировала четыре подобных сейсмических сигнала, характер которых напоминал подводные мины или взрывы в наземных карьерах. А более чем через час после взрывов стало известно о затоплении судна.

Российский экипаж допросили испанские следователи и полиция. Российский капитан неохотно говорил о грузе судна, опасаясь за свою безопасность, говорится в заявлении испанского правительства.

В заявлении добавляется, что на капитана оказывали давление, чтобы он объяснил, что имеется в виду под "крышками люков" – предметами, перечисленными в манифесте судна.

"В конце концов, он признался, что это были компоненты двух ядерных реакторов, подобных тем, что используются подводными лодками. Согласно его показаниям, и без возможности их подтвердить, они не содержали ядерного топлива", — отмечается в заявлении.

Собеседник рассказал, что российский капитан Игорь Анисимов считал, что его направят в северокорейский порт Расон для доставки двух реакторов.

В своем заявлении депутатам испанское правительство сообщило, что обломки находятся на глубине около 2500 метров и что извлечение бортового самописца с этой глубины "невозможно без значительных технических ресурсов и рисков". Эксперты задают вопрос, почему правительство считает это слишком рискованным, если речь не идет о радиоактивных материалах.

яке прикре самогубство
Якби був тоді Трамп - такого би не сталося!!!!
ГУР прокоментувало подію:
"гуйові кораблі гуйово плавають".
Хто не знає, Північна Корея на сході від Росії, до того ж мають сухопутній кордон. А везли ядерні реактори через Середземне море, по версії CNN .
Просто ядерні реактори аж ніяк не помістяться на потяг.
Як тоді їх до порту довезли?))
на верблюдах
зазвичай габаритні елементи реакторів везуть суходолом з Колпіно до Усть-Луги, де вантажать на судна. Цей шлях у 180 кілометрів вже відпрацьований десятиріччями.
Дякую за інфу
та нема за що. Звертайтесь.
Так, перевезення компонентів реакторів залізницею є можливим і широко практикується...
перевезення цілого, працюючого корпусу реактора АЕС - це надскладна логістична задача, яка частіше вирішується комбінованим шляхом (водний + спеціальний автомобільний транспорт), хоча перевезення окремих частин реактора залізницею також можливе.

А тут мова іде про маленькі реактори для підводних човнів.
ШІ:
Компактність: Реактори ПЧ розроблені як максимальні компактні та безпечні установки, що дозволяє їм вміщуватися у вузькому корпусі субмарини.
Отже, реактор підводного човна - це висококонцентроване, малогабаритне джерело енергії, що працює на високозбагаченому паливі, тоді як реактор АЕС - це величезна промислова установка, призначена для постійного виробництва великої кількості електроенергії.
Найкоротший шлях на мапі не завжди короткий. Починаючи з того що не кожен міст витримає, не в кожен тунель заїде, закінчуючи тим що сама дорога не зпроєктована для таких навантажень
Можливо, але везти такий важливий груз найризикованішим маршрутом, коли є альтернатива, вкрай не логічно. Якби написали, що в Іран чи Венесуелу. А так більше схоже на домисли авторів.
таке обладнання завжди везуть морським транспортом через його габарити і вагу. Тому няких домислів.
Пару сотен км від заводу до порта можна зробити окрему залізницю для крупногабаритних грузів. А от перти крупногабарит через весь Транссиб вже не вийде.
Переконали, здорове пояснення. Але все одно росіяни мають шлях через Пвнічний океан, частину року можуть використовувати, хочаб для "чутливих" грузів "чутливим" отримувачам. Хоча то вже таке.
"Російське вантажне судно Ursa Major... зазнало серії вибухів і затонуло за нез'ясованих обставин приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії у грудні 2024 року"
Навігація по Північному морському шляху триває 2-4 місяяці на рік. Думаю, що в грудні вона взагалі неможлива.
ні, з Колпіно до Усть-Луги возять спеціальними автовозами.
Ядерний реактор занадто масивний, його не можливо перевезти залізною колією або літаком.
Бред, ядерні реактори для Північної Кореї на кораблі в Середземному морі. У РФ є спільний кордон з КНДР і розвинуте залізничне сполучення...
таке обладнання залізницею не возять через габарити.
Йшли до Суєцького каналу. Навігація по Північному морському шляху триває 2-4 місяяці на рік. А в грудні, коли те судно гикнулось, навігація тим шляхом взагалі неможлива.
