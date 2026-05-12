УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11815 відвідувачів онлайн
Новини Співпраця КНДР та РФ
8 007 45

Російський корабель Ursa Major з ядерними реакторами для КНДР затонув за загадкових обставин, - CNN

Затонув корабель РФ Ursa Major

Російське вантажне судно Ursa Major, яке, ймовірно, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів і, можливо, прямувало до Північної Кореї, зазнало серії вибухів і затонуло за нез'ясованих обставин приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії у грудні 2024 року.

Про це йдеться в розслідуванні CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Судно Ursa Major затонуло 23 грудня 2024 року у Середземному морі. Автори розслідування припустили, що до цього інциденту можуть бути причетні західні військові, щоб перешкодити Росії відправити модернізовані ядерні технології Північній Кореї. Судно вийшло в море лише через два місяці після того, як диктатор КНДР Кім Чен Ин відправив війська для допомоги Москві.

Нещодавня активність військових навколо його уламків ще більше посилила таємницю його вантажу й пункту призначення. Згідно з даними про польоти, американські літаки-розвідники двічі за останній рік пролітали над затонулим судном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР заробила до $14 мільярдів на військовій допомозі Росії у війні проти України, - Nikkei Asia

  • А за тиждень після затоплення уламки корабля відвідав російський розвідувальний корабель, який, за словами співрозмовника, знайомого з іспанським розслідуванням інциденту, викликав ще чотири вибухи.

Іспанський уряд майже нічого не коментував стосовно цих подій, опублікувавши лише заяву 23 лютого під тиском опозиційних депутатів. У ній підтверджувалося, що російський капітан судна повідомив іспанським слідчим, що "Урса Майор" перевозило "компоненти для двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються на підводних човнах".

Співрозмовник, знайомий зі змістом іспанського розслідування, заявив, що можливо, для пробивання корпусу судна використовувалася рідкісна торпеда. Інцидент стався в останні тижні президентства Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію

Більше про корабель

  • Судно Ursa Major, також відоме як Sparta 3, використовувалося для евакуації військової техніки із Сирії. 2 грудня корабель пришвартувався в паливному порту Усть-Луга у Фінській затоці, а потім перемістився до контейнерного складу в доках Санкт-Петербурга.

У публічному маніфесті судна зазначалося, що воно прямує до Владивостока, транспортуючи два великі "люки", 129 порожніх транспортних контейнерів і два великі крани Liebherr.

У жовтні того ж року його власник, державна компанія, повідомила, що їхні судна отримали ліцензію на перевезення ядерних матеріалів. Відомо, що корабель рухався вздовж французького узбережжя, його супроводжували два військові кораблі РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію

Вибухи

В іспанських водах судно суттєво сповільнилося, але екіпаж запевнив місцевих рятувальників, що у них все гаразд. Приблизно через добу, 23 грудня, судно відхилилося від курсу, а згодом звернулося з проханням про допомогу. На правому борту, ймовірно, поряд з машинним відділенням, сталися три вибухи, внаслідок яких загинули два члени екіпажу. Це призвело до крену судна.

14 членів екіпажу, які вижили, евакуювалися на рятувальному човні, а пізніше їх підібрав іспанський рятувальний човен Salvamar Draco. Але згодом один із військових кораблів РФ наказав повернути врятований екіпаж.

Іспанські морські рятувальні служби наполягали на проведенні рятувальної операції та відправили гелікоптер до корабля для перевірки присутності тих, хто вижив. 

Співрозмовник CNN заявив, що Ursa Major на вигляд було "стабільним" і були сумніви, що воно затоне. Однак увечері військовий корабель Росії випустив серію червоних ракет над місцем події, після чого пролунали чотири вибухи.

Читайте також: Ірландія підтримала посилення санкцій проти Росії

Ядерні реактори

Іспанська національна сейсмічна мережа саме в цей час зафіксувала чотири подібні сейсмічні сигнали, характер яких нагадував підводні міни або вибухи в наземних кар'єрах. А більш ніж за годину після вибухів стало відомо про затоплення судна.

Російський екіпаж допитали іспанські слідчі й поліція. Російський капітан неохоче говорив про вантаж судна, побоюючись за свою безпеку, йдеться у заяві іспанського уряду.

У заяві додається, що на капітана чинили тиск, щоб він пояснив, що мається на увазі під "кришками люків" – предметами, переліченими у маніфесті судна.

"Зрештою, він зізнався, що це були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються підводними човнами. Згідно з його свідченнями, і без можливості їх підтвердити, вони не містили ядерного палива", – зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти дослідили північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, якими Росія била по Україні, - Міноборони

Співрозмовник розповів, що російський капітан Ігор Анісімов вважав, що його скерують до північнокорейського порту Расон для доставлення двох реакторів.

У своїй заяві депутатам іспанський уряд повідомив, що рештки знаходяться на глибині близько 2500 метрів і що вилучення бортового самописця з цієї глибини "неможливе без значних технічних ресурсів і ризиків". Експерти запитують, чому уряд вважає це занадто ризикованим, якщо не йдеться про радіоактивні матеріали.

Автор: 

КНДР (1344) корабель (1652) реактор (45) росія (69991) ядерна зброя (1285)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+15
яке прикре самогубство
показати весь коментар
12.05.2026 16:42 Відповісти
+15
Якби був тоді Трамп - такого би не сталося!!!!
показати весь коментар
12.05.2026 16:47 Відповісти
+9
ГУР прокоментувало подію:
"гуйові кораблі гуйово плавають".
показати весь коментар
12.05.2026 16:52 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яке прикре самогубство
показати весь коментар
12.05.2026 16:42 Відповісти
Хто не знає, Північна Корея на сході від Росії, до того ж мають сухопутній кордон. А везли ядерні реактори через Середземне море, по версії CNN .
показати весь коментар
12.05.2026 16:42 Відповісти
Просто ядерні реактори аж ніяк не помістяться на потяг.
показати весь коментар
12.05.2026 16:44 Відповісти
Як тоді їх до порту довезли?))
показати весь коментар
12.05.2026 16:46 Відповісти
на верблюдах
показати весь коментар
12.05.2026 16:55 Відповісти
зазвичай габаритні елементи реакторів везуть суходолом з Колпіно до Усть-Луги, де вантажать на судна. Цей шлях у 180 кілометрів вже відпрацьований десятиріччями.
показати весь коментар
12.05.2026 17:05 Відповісти
Дякую за інфу
показати весь коментар
12.05.2026 17:15 Відповісти
та нема за що. Звертайтесь.
показати весь коментар
12.05.2026 17:18 Відповісти
Огляд від ШІ
Так, перевезення компонентів реакторів залізницею є можливим і широко практикується...
перевезення цілого, працюючого корпусу реактора АЕС - це надскладна логістична задача, яка частіше вирішується комбінованим шляхом (водний + спеціальний автомобільний транспорт), хоча перевезення окремих частин реактора залізницею також можливе.

А тут мова іде про маленькі реактори для підводних човнів.
ШІ:
Компактність: Реактори ПЧ розроблені як максимальні компактні та безпечні установки, що дозволяє їм вміщуватися у вузькому корпусі субмарини.
Отже, реактор підводного човна - це висококонцентроване, малогабаритне джерело енергії, що працює на високозбагаченому паливі, тоді як реактор АЕС - це величезна промислова установка, призначена для постійного виробництва великої кількості електроенергії.
показати весь коментар
12.05.2026 17:12 Відповісти
Найкоротший шлях на мапі не завжди короткий. Починаючи з того що не кожен міст витримає, не в кожен тунель заїде, закінчуючи тим що сама дорога не зпроєктована для таких навантажень
показати весь коментар
12.05.2026 16:53 Відповісти
Можливо, але везти такий важливий груз найризикованішим маршрутом, коли є альтернатива, вкрай не логічно. Якби написали, що в Іран чи Венесуелу. А так більше схоже на домисли авторів.
показати весь коментар
12.05.2026 16:59 Відповісти
таке обладнання завжди везуть морським транспортом через його габарити і вагу. Тому няких домислів.
показати весь коментар
12.05.2026 17:10 Відповісти
Пару сотен км від заводу до порта можна зробити окрему залізницю для крупногабаритних грузів. А от перти крупногабарит через весь Транссиб вже не вийде.
показати весь коментар
12.05.2026 17:11 Відповісти
Переконали, здорове пояснення. Але все одно росіяни мають шлях через Пвнічний океан, частину року можуть використовувати, хочаб для "чутливих" грузів "чутливим" отримувачам. Хоча то вже таке.
показати весь коментар
12.05.2026 17:18 Відповісти
"Російське вантажне судно Ursa Major... зазнало серії вибухів і затонуло за нез'ясованих обставин приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії у грудні 2024 року"
Навігація по Північному морському шляху триває 2-4 місяяці на рік. Думаю, що в грудні вона взагалі неможлива.
показати весь коментар
13.05.2026 00:14 Відповісти
ні, з Колпіно до Усть-Луги возять спеціальними автовозами.
показати весь коментар
12.05.2026 17:20 Відповісти
цій новині 100 років
показати весь коментар
12.05.2026 16:44 Відповісти
Якщо точно, то 102 роки, якщо воно 1924 року затонулу.
показати весь коментар
12.05.2026 17:04 Відповісти
біля японіїї на радіоактивних матеріалах виросла годзілла!
а, що виросте біля іспанії?
бик чемпіон для кориди?
з хамоном, сангрією і фламенко....
показати весь коментар
12.05.2026 16:46 Відповісти
Ядерний реактор занадто масивний, його не можливо перевезти залізною колією або літаком.
показати весь коментар
12.05.2026 16:46 Відповісти
Мабуть кацапи пончика киданули, пустишку з металоломом притопили на глибині куди не донернеш для перевірки, бо не змогли якісні реактори побудувати
показати весь коментар
12.05.2026 16:47 Відповісти
Цікава версія
показати весь коментар
12.05.2026 16:50 Відповісти
Якби був тоді Трамп - такого би не сталося!!!!
показати весь коментар
12.05.2026 16:47 Відповісти
Героям Слава!
показати весь коментар
12.05.2026 16:48 Відповісти
Все вірно руській корабель пішов слідом за руським кораблем
показати весь коментар
12.05.2026 16:49 Відповісти
А в минулому столітті що було ?
показати весь коментар
12.05.2026 16:51 Відповісти
Я народився.
показати весь коментар
13.05.2026 00:15 Відповісти
ГУР прокоментувало подію:
"гуйові кораблі гуйово плавають".
показати весь коментар
12.05.2026 16:52 Відповісти
показати весь коментар
12.05.2026 16:54 Відповісти
Бред, ядерні реактори для Північної Кореї на кораблі в Середземному морі. У РФ є спільний кордон з КНДР і розвинуте залізничне сполучення...
показати весь коментар
12.05.2026 16:52 Відповісти
сліди плутають
показати весь коментар
12.05.2026 16:56 Відповісти
таке обладнання залізницею не возять через габарити.
показати весь коментар
12.05.2026 17:11 Відповісти
Йшли до Суєцького каналу. Навігація по Північному морському шляху триває 2-4 місяяці на рік. А в грудні, коли те судно гикнулось, навігація тим шляхом взагалі неможлива.
показати весь коментар
13.05.2026 00:19 Відповісти
Точно винні італійські диверсанти вони таке витворювали в цих місцях у 1942 році.
показати весь коментар
12.05.2026 17:02 Відповісти
Обставина керувалася старлінком?
показати весь коментар
12.05.2026 17:14 Відповісти
ні, обставини у клькості сім штук їхали приліпленими до борта ще з Усть-Луги.
показати весь коментар
12.05.2026 17:23 Відповісти
Молюски. Великі. Дніпровські. По дорозі прогризли дно.
показати весь коментар
12.05.2026 17:27 Відповісти
далеко і складно везти, молюски були місцеві.
показати весь коментар
12.05.2026 17:32 Відповісти
"Урка - майор "
показати весь коментар
12.05.2026 17:19 Відповісти
Велика Ведмедиця латинською.
показати весь коментар
12.05.2026 17:36 Відповісти
Вы романтизируете кацапов Там, что ни майор - то урка!
показати весь коментар
12.05.2026 18:25 Відповісти
які такі загадкові обставини??
просто тяжиліший за воду
показати весь коментар
12.05.2026 17:58 Відповісти
Марсіяни! Вони такі підступні!..
показати весь коментар
12.05.2026 18:07 Відповісти
"Загадкові обставини"...
Це просто ШИКАРНА назва для якогось дрона, чи ракети!
Краще навіть ніж "Абломкі"...
показати весь коментар
12.05.2026 18:45 Відповісти
Нема там нічого загадкового, просто воно було важче за воду😆
показати весь коментар
12.05.2026 20:36 Відповісти
 
 