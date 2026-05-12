Російський корабель Ursa Major з ядерними реакторами для КНДР затонув за загадкових обставин, - CNN

Російське вантажне судно Ursa Major, яке, ймовірно, перевозило два ядерні реактори для підводних човнів і, можливо, прямувало до Північної Кореї, зазнало серії вибухів і затонуло за нез'ясованих обставин приблизно за 100 км від узбережжя Іспанії у грудні 2024 року.

Про це йдеться в розслідуванні CNN, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Судно Ursa Major затонуло 23 грудня 2024 року у Середземному морі. Автори розслідування припустили, що до цього інциденту можуть бути причетні західні військові, щоб перешкодити Росії відправити модернізовані ядерні технології Північній Кореї. Судно вийшло в море лише через два місяці після того, як диктатор КНДР Кім Чен Ин відправив війська для допомоги Москві.

Нещодавня активність військових навколо його уламків ще більше посилила таємницю його вантажу й пункту призначення. Згідно з даними про польоти, американські літаки-розвідники двічі за останній рік пролітали над затонулим судном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": КНДР заробила до $14 мільярдів на військовій допомозі Росії у війні проти України, - Nikkei Asia

А за тиждень після затоплення уламки корабля відвідав російський розвідувальний корабель, який, за словами співрозмовника, знайомого з іспанським розслідуванням інциденту, викликав ще чотири вибухи.

Іспанський уряд майже нічого не коментував стосовно цих подій, опублікувавши лише заяву 23 лютого під тиском опозиційних депутатів. У ній підтверджувалося, що російський капітан судна повідомив іспанським слідчим, що "Урса Майор" перевозило "компоненти для двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються на підводних човнах".

Співрозмовник, знайомий зі змістом іспанського розслідування, заявив, що можливо, для пробивання корпусу судна використовувалася рідкісна торпеда. Інцидент стався в останні тижні президентства Джо Байдена.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кім Чен Ин закликав молодь готуватися до війни в Україні - КНДР посилює мобілізацію

Більше про корабель

Судно Ursa Major, також відоме як Sparta 3, використовувалося для евакуації військової техніки із Сирії. 2 грудня корабель пришвартувався в паливному порту Усть-Луга у Фінській затоці, а потім перемістився до контейнерного складу в доках Санкт-Петербурга.

У публічному маніфесті судна зазначалося, що воно прямує до Владивостока, транспортуючи два великі "люки", 129 порожніх транспортних контейнерів і два великі крани Liebherr.

У жовтні того ж року його власник, державна компанія, повідомила, що їхні судна отримали ліцензію на перевезення ядерних матеріалів. Відомо, що корабель рухався вздовж французького узбережжя, його супроводжували два військові кораблі РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": КНДР автоматично застосує ядерну зброю в разі вбивства Кім Чен Ина: зміни вписано в конституцію

Вибухи

В іспанських водах судно суттєво сповільнилося, але екіпаж запевнив місцевих рятувальників, що у них все гаразд. Приблизно через добу, 23 грудня, судно відхилилося від курсу, а згодом звернулося з проханням про допомогу. На правому борту, ймовірно, поряд з машинним відділенням, сталися три вибухи, внаслідок яких загинули два члени екіпажу. Це призвело до крену судна.

14 членів екіпажу, які вижили, евакуювалися на рятувальному човні, а пізніше їх підібрав іспанський рятувальний човен Salvamar Draco. Але згодом один із військових кораблів РФ наказав повернути врятований екіпаж.

Іспанські морські рятувальні служби наполягали на проведенні рятувальної операції та відправили гелікоптер до корабля для перевірки присутності тих, хто вижив.

Співрозмовник CNN заявив, що Ursa Major на вигляд було "стабільним" і були сумніви, що воно затоне. Однак увечері військовий корабель Росії випустив серію червоних ракет над місцем події, після чого пролунали чотири вибухи.

Читайте також: Ірландія підтримала посилення санкцій проти Росії

Ядерні реактори

Іспанська національна сейсмічна мережа саме в цей час зафіксувала чотири подібні сейсмічні сигнали, характер яких нагадував підводні міни або вибухи в наземних кар'єрах. А більш ніж за годину після вибухів стало відомо про затоплення судна.

Російський екіпаж допитали іспанські слідчі й поліція. Російський капітан неохоче говорив про вантаж судна, побоюючись за свою безпеку, йдеться у заяві іспанського уряду.

У заяві додається, що на капітана чинили тиск, щоб він пояснив, що мається на увазі під "кришками люків" – предметами, переліченими у маніфесті судна.

"Зрештою, він зізнався, що це були компоненти двох ядерних реакторів, подібних до тих, що використовуються підводними човнами. Згідно з його свідченнями, і без можливості їх підтвердити, вони не містили ядерного палива", – зазначається в заяві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Експерти дослідили північнокорейські ракети KN-23 та KN-24, якими Росія била по Україні, - Міноборони

Співрозмовник розповів, що російський капітан Ігор Анісімов вважав, що його скерують до північнокорейського порту Расон для доставлення двох реакторів.

У своїй заяві депутатам іспанський уряд повідомив, що рештки знаходяться на глибині близько 2500 метрів і що вилучення бортового самописця з цієї глибини "неможливе без значних технічних ресурсів і ризиків". Експерти запитують, чому уряд вважає це занадто ризикованим, якщо не йдеться про радіоактивні матеріали.