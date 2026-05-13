Нардеп Христенко после соглашения со следствием находится на свободе, но под контролем СБУ, - СМИ

Дело Христенко: нардеп ОПЗЖ на свободе, но под контролем СБУ

Бывший депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко после заключения соглашения со следствием находится на свободе, однако остается под охраной и жестким контролем СБУ. Его подозревали в государственной измене.

Подробности

Источники издания отметили, что во время пребывания в СИЗО состояние здоровья Христенко существенно ухудшилось.

"У него было серьезное заболевание позвоночника, которое требовало постоянного движения и многочасовых пеших прогулок днем, что было невозможно обеспечить в условиях СИЗО", - говорит собеседник.

Также, по словам источника, Христенко подвергался интенсивным допросам в Главном следственном управлении СБУ.

"Он подвергался интенсивным допросам. Его допрашивали фактически ежедневно в Главном следственном управлении СБУ, и часто это делал лично начальник управления СБУ Андрей Швец", - отметил источник.

УП обратилась за комментарием в СБУ, однако в спецслужбе отказались от комментариев, сославшись на то, что "ничем не сможем помочь".

Что предшествовало?

  • Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
  • Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
  • По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.
  • Известно, что Печерский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины нардепа ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревали в государственной измене.

Топ комментарии
Зате Червінського у в'язниці маринувати роками. Ось так потужно.
13.05.2026 10:31 Ответить
І що кожного зека в якого є проблеми з хребтом відпускають під нагляд ?
13.05.2026 10:35 Ответить
Ну це добре, що підрзрюваний у держзраді депутат на свободі, це ж не пересічний українець.
13.05.2026 10:29 Ответить
так якщо його ув'язнити, то він вже не зможе представляти інтереси мешканців Бахмута.
13.05.2026 10:34 Ответить
Угу..А після того,як він пішов на угоду зі слідством-він автоматично перетворився із держзрадника на затятого патріота.
13.05.2026 11:16 Ответить
Подивимось, скільки років будуть маринувати єрмака? 🤬
13.05.2026 10:35 Ответить
У нас сьогодні зранку в колективі невеликий тоталізатор організувався: заставу в 180 млн за єрмака внесуть сьогодні до вечора, чи завтра зранку.
13.05.2026 10:52 Ответить
Є ще ньюанси-її можуть зменшити в "N" разів,бо підсудний бідний як церковна миша і не може назбирати таких грошей.
13.05.2026 11:21 Ответить
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
13.05.2026 12:02 Ответить
І що кожного зека в якого є проблеми з хребтом відпускають під нагляд ?
13.05.2026 10:35 Ответить
Так, якщо є мандат.
13.05.2026 10:39 Ответить
...якщо він бандит.
13.05.2026 12:03 Ответить
зелена наволоч дуже переймаєтся за зрадників...бо самі таки
13.05.2026 10:36 Ответить
І буде під охороною аж до самого кордону.
13.05.2026 10:38 Ответить
Гундосий і його банда. Це все, що треба знати про владу.
13.05.2026 10:48 Ответить
А що, так можна було?
13.05.2026 10:50 Ответить
СБУ не втомились контролювати стільки відпущених Зе-корумпантів?
13.05.2026 10:59 Ответить
13.05.2026 11:03 Ответить
Тяжка праця депутата ВР підірвала здоров'я....Тягати хабарі тонами - ніякий хребет не здюже...
13.05.2026 11:44 Ответить
Держзрадник лежит себе дома на диваньчику,пьет пиво,вызывает стриптизерш,а бакановцы рассказавют сказочки про то,как ему жёстко плохенько.
13.05.2026 11:55 Ответить
Країна мрій … 🤪
13.05.2026 12:32 Ответить
 
 