Нардеп Христенко после соглашения со следствием находится на свободе, но под контролем СБУ, - СМИ

Бывший депутат от запрещенной партии "ОПЗЖ" Федор Христенко после заключения соглашения со следствием находится на свободе, однако остается под охраной и жестким контролем СБУ. Его подозревали в государственной измене.

Источники издания отметили, что во время пребывания в СИЗО состояние здоровья Христенко существенно ухудшилось.

"У него было серьезное заболевание позвоночника, которое требовало постоянного движения и многочасовых пеших прогулок днем, что было невозможно обеспечить в условиях СИЗО", - говорит собеседник.

Также, по словам источника, Христенко подвергался интенсивным допросам в Главном следственном управлении СБУ.

"Он подвергался интенсивным допросам. Его допрашивали фактически ежедневно в Главном следственном управлении СБУ, и часто это делал лично начальник управления СБУ Андрей Швец", - отметил источник.

УП обратилась за комментарием в СБУ, однако в спецслужбе отказались от комментариев, сославшись на то, что "ничем не сможем помочь".

Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.

Известно, что Печерский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины нардепа ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревали в государственной измене.

