Нардеп Христенко після угоди зі слідством перебуває на свободі, але під контролем СБУ, - ЗМІ

1 423 20

Справа Христенка: нардеп ОПЗЖ на свободі, але під контролем СБУ

Екснардеп від забороненої "ОПЗЖ" Федір Христенко після угоди зі слідством перебуває на совбоді, проте залишається під охороною та жорстким контролем СБУ. Його підозрювали у державній зраді.

Про це пише Українська правда, інформує Цензор.НЕТ.

Подробиці

Джерела видання зазначили, що під час перебування в СІЗО стан здоров'я Христенка суттєво погіршився.

"Він мав серйозне захворювання хребта, що вимагало постійного руху та багатогодинних піших прогулянок вдень, які неможливо було забезпечити в умовах СІЗО", - каже співрозмовник.

Також, за словами джерела, Христенко піддавався інтенсивним допитам у Головному слідчому управлінні СБУ.

"Він піддавався інтенсивним допитам. Його допитували фактично щодня у Головному слідчому управлінні СБУ і часто це робив особисто начальник управління СБУ Андрій Швець", - зазначило джерело.

УП звернулася за коментарем до СБУ, проте у спецслужбі відмовилися від коментарів із формулюванням: "Нічим не зможемо допомогти".

Що передувало?

  • Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
  • Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
  • За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.
  • Відомо, що Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрювали у держзраді.

Топ коментарі
Зате Червінського у в'язниці маринувати роками. Ось так потужно.
13.05.2026 10:31 Відповісти
І що кожного зека в якого є проблеми з хребтом відпускають під нагляд ?
13.05.2026 10:35 Відповісти
Ну це добре, що підрзрюваний у держзраді депутат на свободі, це ж не пересічний українець.
13.05.2026 10:29 Відповісти
так якщо його ув'язнити, то він вже не зможе представляти інтереси мешканців Бахмута.
13.05.2026 10:34 Відповісти
Угу..А після того,як він пішов на угоду зі слідством-він автоматично перетворився із держзрадника на затятого патріота.
13.05.2026 11:16 Відповісти
Подивимось, скільки років будуть маринувати єрмака? 🤬
13.05.2026 10:35 Відповісти
У нас сьогодні зранку в колективі невеликий тоталізатор організувався: заставу в 180 млн за єрмака внесуть сьогодні до вечора, чи завтра зранку.
13.05.2026 10:52 Відповісти
Є ще ньюанси-її можуть зменшити в "N" разів,бо підсудний бідний як церковна миша і не може назбирати таких грошей.
13.05.2026 11:21 Відповісти
"Пока Вова на месте, мы будем жить"
13.05.2026 12:02 Відповісти
Так, якщо є мандат.
13.05.2026 10:39 Відповісти
...якщо він бандит.
13.05.2026 12:03 Відповісти
зелена наволоч дуже переймаєтся за зрадників...бо самі таки
13.05.2026 10:36 Відповісти
І буде під охороною аж до самого кордону.
13.05.2026 10:38 Відповісти
Гундосий і його банда. Це все, що треба знати про владу.
13.05.2026 10:48 Відповісти
А що, так можна було?
13.05.2026 10:50 Відповісти
СБУ не втомились контролювати стільки відпущених Зе-корумпантів?
13.05.2026 10:59 Відповісти
Тяжка праця депутата ВР підірвала здоров'я....Тягати хабарі тонами - ніякий хребет не здюже...
13.05.2026 11:44 Відповісти
Держзрадник лежит себе дома на диваньчику,пьет пиво,вызывает стриптизерш,а бакановцы рассказавют сказочки про то,как ему жёстко плохенько.
13.05.2026 11:55 Відповісти
Країна мрій … 🤪
13.05.2026 12:32 Відповісти
 
 