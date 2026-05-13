Нардеп Христенко після угоди зі слідством перебуває на свободі, але під контролем СБУ, - ЗМІ

Екснардеп від забороненої "ОПЗЖ" Федір Христенко після угоди зі слідством перебуває на совбоді, проте залишається під охороною та жорстким контролем СБУ. Його підозрювали у державній зраді.

Джерела видання зазначили, що під час перебування в СІЗО стан здоров'я Христенка суттєво погіршився.

"Він мав серйозне захворювання хребта, що вимагало постійного руху та багатогодинних піших прогулянок вдень, які неможливо було забезпечити в умовах СІЗО", - каже співрозмовник.

Також, за словами джерела, Христенко піддавався інтенсивним допитам у Головному слідчому управлінні СБУ.

"Він піддавався інтенсивним допитам. Його допитували фактично щодня у Головному слідчому управлінні СБУ і часто це робив особисто начальник управління СБУ Андрій Швець", - зазначило джерело.

УП звернулася за коментарем до СБУ, проте у спецслужбі відмовилися від коментарів із формулюванням: "Нічим не зможемо допомогти".

Що передувало?

Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ , а передали СБУ за політичною домовленістю.

Відомо, що Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрювали у держзраді.

