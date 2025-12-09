Печерський райсуд затвердив угоду про визнання вини нардепа Христенка

Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрювали у держзраді.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ.

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У суді не повідомили, коли саме угоду було затверджено та яке покарання отримав нардеп.

Слухання відбулися у закритому режимі.

"У справі вжито заходів безпеки за законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Тому єдина відкрита інформація, що угода є, розгляд закритий, як і решта інформації до скасування заходів", - зазначили у пресслужбі.

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Що передувало?

Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.

Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.

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