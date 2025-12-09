Печерський райсуд затвердив угоду про визнання вини нардепа Христенка
Печерський райсуд Києва затвердив угоду про визнання вини нардепа ОПЗЖ Федора Христенка, якого підозрювали у держзраді.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі суду, інформує Цензор.НЕТ.
У суді не повідомили, коли саме угоду було затверджено та яке покарання отримав нардеп.
Слухання відбулися у закритому режимі.
"У справі вжито заходів безпеки за законом "Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві". Тому єдина відкрита інформація, що угода є, розгляд закритий, як і решта інформації до скасування заходів", - зазначили у пресслужбі.
Що передувало?
Нагадаємо, 6 вересня 2025 року Служба безпеки України та Офіс Генерального прокурора затримали на території України народного депутата IX скликання від забороненої політичної партії ОПЗЖ, який перебував у розшуку за підозрою у державній зраді.
Раніше повідомлялося, що Офіс Генерального прокурора спільно зі Службою безпеки України викрили чинного народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ Федора Христенка в державній зраді. Він виявився резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, працював на напрямку посилення російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
За даними ЗМІ, Христенка не екстрадували з ОАЕ, а передали СБУ за політичною домовленістю.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
поділитьсярозкається - суд скаже - нада "панять і прастіть " ....