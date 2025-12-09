Печерский райсуд утвердил соглашение о признании вины нардепа Христенко
Печерский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины нардепа ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревали в госизмене.
Об этом Суспильному сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ.
В суде не сообщили, когда именно соглашение было утверждено и какое наказание получил нардеп.
Слушания прошли в закрытом режиме.
"В деле приняты меры безопасности по закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве". Поэтому единственная открытая информация, что соглашение есть, рассмотрение закрытое, как и остальная информация до отмены мер", - отметили в пресс-службе.
Что предшествовало?
Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.
Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).
По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
поділитьсярозкається - суд скаже - нада "панять і прастіть " ....
Там пропонують наступну угоду: потерпілий відмовляється від будинку, претензій до нападника за вбиту рідню, спалені автівки, а той обіцяє більше такого не робити...
Угоду затверджує сам Трамп....