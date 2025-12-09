РУС
Новости Задержание Христенко
1 412 10

Печерский райсуд утвердил соглашение о признании вины нардепа Христенко

Дело Христенко: суд утвердил соглашение о признании вины

Печерский райсуд Киева утвердил соглашение о признании вины нардепа ОПЗЖ Федора Христенко, которого подозревали в госизмене.

Об этом Суспильному сообщили в пресс-службе суда, информирует Цензор.НЕТ.

В суде не сообщили, когда именно соглашение было утверждено и какое наказание получил нардеп.

Слушания прошли в закрытом режиме.

"В деле приняты меры безопасности по закону "Об обеспечении безопасности лиц, участвующих в уголовном судопроизводстве". Поэтому единственная открытая информация, что соглашение есть, рассмотрение закрытое, как и остальная информация до отмены мер", - отметили в пресс-службе.

Что предшествовало?

Напомним, 6 сентября 2025 года Служба безопасности Украины и Офис Генерального прокурора задержали на территории Украины народного депутата IX созыва от запрещенной политической партии ОПЗЖ, который находился в розыске по подозрению в государственной измене.

Ранее сообщалось, что Офис Генерального прокурора совместно со Службой безопасности Украины разоблачили действующего народного депутата от запрещенной партии ОПЗЖ Федора Христенко в государственной измене. Он оказался резидентом (старшим агентом) ФСБ РФ, работал в направлении усиления российского влияния на Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

По данным СМИ, Христенко не экстрадировали из ОАЭ, а передали СБУ по политической договоренности.

Топ комментарии
+8
Це якісь бабі мані з Херсона дадуть 15 років за держраду , що документи в держконторі кацапів оформляла . А уважаєму чєловіку -дєпутату - після того ,як щиро поділиться розкається - суд скаже - нада "панять і прастіть " ....
09.12.2025 12:40 Ответить
+6
Резидент тепер буде брехати і говорити,що завгодно
09.12.2025 12:41 Ответить
+6
Угода про визнання вини в держзраді?
09.12.2025 12:41 Ответить
У США пішли ще далі!
Там пропонують наступну угоду: потерпілий відмовляється від будинку, претензій до нападника за вбиту рідню, спалені автівки, а той обіцяє більше такого не робити...
Угоду затверджує сам Трамп....
09.12.2025 12:47 Ответить
Яка цікава "угода" з резидентом. Немає слів. Може нагородили за Держзраду?? Або відправили,разом з Єрмаком,"воювати" в батальйоні "Монако"?? Слава Україні???
09.12.2025 12:51 Ответить
Яка угода ? обосрать всіх слідчих НАБУ так як пропише міндіч з зетварью що вони агенти кацапів а взамін зняти обвинувачення і купити квіток у ********* до путіна
09.12.2025 13:16 Ответить
Нещодавно була велика статья, про голову апеляційного суду Криму, який відкрито закликав суддів переходити на бік лаптей. Потім його Аксьонов (Гоблін- гауляйтер Криму) вигнав, бо був конфлікт інтересів, бо той у суді став на бік іншого, багатшого. Воно, цей суддя повернувся до Дніпра і став суддею (це було при Пороху) і так би далі працював, якби не журналісти, які роблять роботу СБУ. Його звільнили, але не посадили (за держ зраду), при ЗЕлених він знову став суддею. І знову ці підлі журналісти розкопали це, бо Малюкам ніколи, треба встигнути прибарахліться.
09.12.2025 12:54 Ответить
усе прогнило та вкрилося зеленою плиснявою..
09.12.2025 12:57 Ответить
Потім цим рішенням будуть атакувати НАБУ
09.12.2025 13:02 Ответить
Четвертувати, а потім спалити.
09.12.2025 13:03 Ответить
 
 