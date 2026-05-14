Суд отправил бывшего "слугу народа" Дубинского под стражу до 5 июня, - Офис Генпрокурора

народный депутат Александр Дубинский

Народному депутату Украины, бывшему "слуге народа" Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения — содержание под стражей до 5 июня без права на освобождение под залог.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Следственный судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Теперь Дубинский будет находиться под стражей 60 дней без права на внесение залога.

По данным следствия, он распространял в Telegram, Facebook и Instagram материалы, направленные на формирование выгодных РФ нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов.

Как указывали в Офисе генпрокурора и ГБР, Дубинский находится в СИЗО, однако даже так он "продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду". Так, во время встреч с адвокатами фигурант пользовался их ноутбуками, на которых писал заготовленные тексты, записывал видео и хранил материалы, а также оставлял инструкции, что, где и как публиковать.

Дело Дубинского

  • Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.
  • В частности, Дубинский имел позывной Буратино, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.
  • Кроме него в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.
  • На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
  • В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.
  • В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.
  • В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.
  • В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

а гнида шуфрич вийшов під домашній.. і теж державна зрада
14.05.2026 17:48 Ответить
14.05.2026 18:01 Ответить
Зате знову з'явилась можливісь його *******.
Вважаю що це вері гуд.
14.05.2026 17:58 Ответить
А катлєта, йому лимонів у торбинці, хоть передав???
- Мама, любить швидкість….
14.05.2026 18:23 Ответить
Колі-каклєті ніколи,він зайнятий, бо сьогодні 14 травня 2026 року, народного депутата України Миколу Тищенко було доставлено до суду за допомогою примусового приводу. Це рішення було прийнято судом через систематичне ігнорування депутатом попередніх засідань.
Колі Каклєті та експоліцейському Богдану Писаренку висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО Дмитра Мазохи.
14 травня 2026 року суд продовжив обом обвинуваченим запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
 Тут вже колі каклєті потрібно "кабанчика" готувати на "подгон", можна з чаєм та лимончиком.
14.05.2026 18:59 Ответить
Ну, це вже явний антисемітизм... Махєровий...
14.05.2026 17:57 Ответить
от чому всіх гнід не обміняти на солдат?
і людей повернем і позбудемся загрози нац безпеки ..
нашо іх утримувать носитися з ними це все одно непотрвбний елемент для України
14.05.2026 17:58 Ответить
Кацапы он нафиг не нужен. Дубинский - это проект Банковой, который на выборах будет собирать на себя голоса электората Партии Регионов. Только слепой этого не увидит. Так же само и Арестович.
14.05.2026 18:11 Ответить
Перед выборами этого Дублинского выпустят и он там будет участвовать как типа оппозиция, заберая на себя голоса электората Партии Регионов, вот увидите.
14.05.2026 18:07 Ответить
Слуга наріду.Там хоч одна порядна людина є?Наголосували дебіли,а тапер скиглять що влада їм не така.Бачили очі що вибирали.
14.05.2026 18:09 Ответить
Андрiй Вам певно зручно?!
14.05.2026 18:41 Ответить
як погода в Одесi?
14.05.2026 18:43 Ответить
Третій відділ Одеського РТЦК та СП
14.05.2026 18:48 Ответить
гусьок дай нам вiдповiдь. Бо ми тут тебе не дуже..
14.05.2026 19:32 Ответить
Погавкай бот позавчорашньої реєстрації. Шо сказать хотів?
14.05.2026 20:31 Ответить
а шо казать поц-воин
14.05.2026 20:35 Ответить
За вашим корабликом маскава катай,гнида кацапська.
14.05.2026 21:17 Ответить
Андрюха борги треба буде повертати, як не танцюй.
14.05.2026 21:27 Ответить
Поквакай,пітух парашний.Це так смішно,коли боти грозять в інтернеті.Серйозні люди беруть і роблять,а ти сциклоун.
14.05.2026 21:39 Ответить
не нервуй.
14.05.2026 22:00 Ответить
прийде час.
14.05.2026 20:37 Ответить
потiм все буде добре)
14.05.2026 20:48 Ответить
"Слуг народу" колишніх не буває-якщо ти хоч раз був "слугою"-це звання покидька і нікчеми на всю решту твого паскудного життя.
14.05.2026 18:11 Ответить
щось мені цього вафліка і не жалко
14.05.2026 18:11 Ответить
До речі, а де ж обмін 1000 на 1000?
14.05.2026 18:11 Ответить
тиждень там, тиждень тут..
14.05.2026 18:12 Ответить
Державна зрада - це дуже серйозне обвинувачення а цього жмура вже 3р маринують
14.05.2026 18:19 Ответить
Так і битого шуфрича теж, тихарять потужники з опу, щоб на передачу ******, як інших єфремових-мертвечуків…???
14.05.2026 18:25 Ответить
бий бий бий барабани..
14.05.2026 18:39 Ответить
Чому з двох антиукраїнських гнид ДубинськийБужанський одну пресують, а іншу ні. Де справедливість?!
14.05.2026 18:42 Ответить
 
 