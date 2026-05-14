Суд отправил бывшего "слугу народа" Дубинского под стражу до 5 июня, - Офис Генпрокурора

Народному депутату Украины, бывшему "слуге народа" Александру Дубинскому, подозреваемому в государственной измене, избрана мера пресечения — содержание под стражей до 5 июня без права на освобождение под залог.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Следственный судья удовлетворил ходатайство стороны обвинения. Теперь Дубинский будет находиться под стражей 60 дней без права на внесение залога.

По данным следствия, он распространял в Telegram, Facebook и Instagram материалы, направленные на формирование выгодных РФ нарративов, дискредитацию государственной политики Украины и создание предпосылок для срыва мобилизационных процессов.

Напомним, что 5 мая 2026 года Дубинскому сообщили о подозрении по статье о государственной измене.

Как указывали в Офисе генпрокурора и ГБР, Дубинский находится в СИЗО, однако даже так он "продолжал активную антигосударственную информационную пропаганду". Так, во время встреч с адвокатами фигурант пользовался их ноутбуками, на которых писал заготовленные тексты, записывал видео и хранил материалы, а также оставлял инструкции, что, где и как публиковать.

Дело Дубинского

Напомним, что в ноябре 2023 года СБУ сообщила Дубинскому о подозрении в государственной измене. По данным следствия, он входил в состав созданной российской разведкой в 2016 году преступной организации, в которую впоследствии также вошли двое народных депутатов Украины, сотрудник Генеральной прокуратуры и другие лица.

В частности, Дубинский имел позывной Буратино, он осуществлял информационно-подрывную деятельность в пользу РФ и распространял фейки о высшем военно-политическом руководстве Украины. Для распространения пророссийских нарративов он участвовал в публичных мероприятиях.

Кроме него в состав вражеской группы входили экс-нардеп Андрей Деркач и экс-прокурор Константин Кулик, которые скрываются от правосудия за рубежом.

На следующий же день Печерский районный суд Киева избрал Дубинскому меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.

В свою очередь, Дубинский отвергает новые обвинения со стороны ГБР и прокуратуры и напоминает, что по его заявлению НАБУ ведет два расследования против руководства ГБР Сухачева и Удовиченко в сговоре с заместителем Офиса Президента Татаровым.

В декабре 2024 года Дубинский был признан виновным в административном правонарушении, связанном с коррупцией, и на него был наложен штраф.

В сентябре 2024 года генеральный прокурор подписал уведомление о новом и изменении ранее сообщенного подозрения действующему народному депутату Украины Александру Дубинскому в организации незаконной переправки лиц через государственную границу, совершенной повторно (ч. 2 ст. 332 УК Украины). Также о подозрении сообщено бывшему помощнику нардепа, который работает председателем общественной организации.

В январе 2025 года дело в отношении народного депутата Александра Дубинского и его бывшего помощника по факту организации незаконной переправки лиц через государственную границу направлено в суд.

