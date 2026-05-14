Суд відправив колишнього "слугу народу" Дубінського під варту до 5 червня, - Офіс Генпрокурора
Народному депутатові України, колишньому "слузі народу" Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 5 червня без права на внесення застави.
Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Слідчий суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Тепер Дубінський перебуватиме під вартою 60 днів без права на внесення застави.
За даними слідства, він поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.
- Нагадаємо, що 5 травня 2026 року Дубінському повідомили про підозру за статтею про державну зраду.
Як вказували в Офісі генпрокурора та ДБР, Дубінський перебуває в СІЗО, проте навіть так він "продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду". Так, під час зустрічей з адвокатами фігурант користувався їхніми ноутбуками, на яких писав заготовлені тексти, записував відео й зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як публікувати.
Справа Дубінського
- Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
- Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
- Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
- Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
- Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
- В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
- У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
- У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Вважаю що це вері гуд.
- Мама, любить швидкість….
Колі Каклєті та експоліцейському Богдану Писаренку висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО Дмитра Мазохи.
14 травня 2026 року суд продовжив обом обвинуваченим запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
Тут вже колі каклєті потрібно "кабанчика" готувати на "подгон", можна з чаєм та лимончиком.
і людей повернем і позбудемся загрози нац безпеки ..
нашо іх утримувать носитися з ними це все одно непотрвбний елемент для України