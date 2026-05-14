Суд відправив колишнього "слугу народу" Дубінського під варту до 5 червня, - Офіс Генпрокурора

Народному депутатові України, колишньому "слузі народу" Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 5 червня без права на внесення застави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Що відомо?

Слідчий суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Тепер Дубінський перебуватиме під вартою 60 днів без права на внесення застави.

За даними слідства, він поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Нова підозра Дубінському: нардепа хочуть конвоювати в колонію ближче до кордону з РФ

Нагадаємо, що 5 травня 2026 року Дубінському повідомили про підозру за статтею про державну зраду.

Як вказували в Офісі генпрокурора та ДБР, Дубінський перебуває в СІЗО, проте навіть так він "продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду". Так, під час зустрічей з адвокатами фігурант користувався їхніми ноутбуками, на яких писав заготовлені тексти, записував відео й зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як публікувати.

Справа Дубінського

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.

Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.

Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.

Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.

В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.

У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.

У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

Читайте також: Апеляційний суд скасував можливість застави для підозрюваного у держзраді нардепа Дубінського, - Офіс Генпрокурора