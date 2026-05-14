Суд відправив колишнього "слугу народу" Дубінського під варту до 5 червня, - Офіс Генпрокурора

народний депутат Олександр Дубінський

Народному депутатові України, колишньому "слузі народу" Олександру Дубінському, якого підозрюють у державній зраді, обрали запобіжний захід — тримання під вартою до 5 червня без права на внесення застави.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, інформує Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Слідчий суддя задовольнив клопотання сторони обвинувачення. Тепер Дубінський перебуватиме під вартою 60 днів без права на внесення застави.

За даними слідства, він поширював у Telegram, Facebook та Instagram матеріали, спрямовані на формування вигідних РФ наративів, дискредитацію державної політики України та створення передумов для зриву мобілізаційних процесів.

Як вказували в Офісі генпрокурора та ДБР, Дубінський перебуває в СІЗО, проте навіть так він "продовжував активну антидержавну інформаційну пропаганду". Так, під час зустрічей з адвокатами фігурант користувався їхніми ноутбуками, на яких писав заготовлені тексти, записував відео й зберігав матеріали, а також залишав інструкції, що, де і як публікувати.

  • Нагадаємо, що у листопаді 2023 року СБУ повідомило Дубінському про підозру у державній зраді. За даними слідства, він входив до складу створеної російською розвідкою у 2016 році злочинної організації, до якої надалі також увійшли двоє народних депутатів України, працівник Генеральної прокуратури та інші особи.
  • Зокрема, Дубінський мав позивний Буратіно, він здійснював інформаційно-підривну діяльність на користь РФ та поширював фейки про вище військово-політичне керівництво України. Для розповсюдження проросійських наративів він брав участь у публічних заходах.
  • Крім нього до складу ворожої групи входив екснардеп Андрій Деркач та експрокурор Костянтин Кулик, які переховуються від правосуддя за кордоном.
  • Наступного ж дня Печерський районний суд Києва обрав Дубінському запобіжний західу вигляді тримання під вартою без права внесення застави.
  • Своєю чергою Дубінський нові звинувачення з боку ДБР та прокуратури відкидає і нагадує, що за його заявою НАБУ веде два розслідування проти керівництва ДБР Сухачова та Удовиченко у змові із заступником Офісу Президента Татаровим.
  • В грудні 2024 року Дубінського було визнано винним у адмінправопорушенні, пов’язаному із корупцією, і накладено на нього штраф.
  • У вересні 2024 року генеральний прокурор підписав повідомлення про нову та зміну раніше повідомленої підозри чинному народному депутату України Олександру Дубінському в організації незаконного переправлення осіб через державний кордон, вчиненого повторно (ч. 2 ст. 332 КК України). Також про підозру повідомлено колишньому помічнику нардепа, який працює головою громадської організації.
  • У січні 2025 року справу щодо нардепа Олександра Дубінського та його колишнього помічника за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон скеровано до суду.

+13
а гнида шуфрич вийшов під домашній.. і теж державна зрада
14.05.2026 17:48 Відповісти
+9
14.05.2026 18:01 Відповісти
+6
Зате знову з'явилась можливісь його *******.
Вважаю що це вері гуд.
14.05.2026 17:58 Відповісти
А катлєта, йому лимонів у торбинці, хоть передав???
- Мама, любить швидкість….
14.05.2026 18:23 Відповісти
Колі-каклєті ніколи,він зайнятий, бо сьогодні 14 травня 2026 року, народного депутата України Миколу Тищенко було доставлено до суду за допомогою примусового приводу. Це рішення було прийнято судом через систематичне ігнорування депутатом попередніх засідань.
Колі Каклєті та експоліцейському Богдану Писаренку висунули звинувачення у незаконному позбавленні волі колишнього бійця спецпідрозділу "Кракен" ГУР МО Дмитра Мазохи.
14 травня 2026 року суд продовжив обом обвинуваченим запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання на 60 діб.
 Тут вже колі каклєті потрібно "кабанчика" готувати на "подгон", можна з чаєм та лимончиком.
14.05.2026 18:59 Відповісти
Ну, це вже явний антисемітизм... Махєровий...
14.05.2026 17:57 Відповісти
от чому всіх гнід не обміняти на солдат?
і людей повернем і позбудемся загрози нац безпеки ..
нашо іх утримувать носитися з ними це все одно непотрвбний елемент для України
14.05.2026 17:58 Відповісти
Кацапы он нафиг не нужен. Дубинский - это проект Банковой, который на выборах будет собирать на себя голоса электората Партии Регионов. Только слепой этого не увидит. Так же само и Арестович.
14.05.2026 18:11 Відповісти
Перед выборами этого Дублинского выпустят и он там будет участвовать как типа оппозиция, заберая на себя голоса электората Партии Регионов, вот увидите.
14.05.2026 18:07 Відповісти
Слуга наріду.Там хоч одна порядна людина є?Наголосували дебіли,а тапер скиглять що влада їм не така.Бачили очі що вибирали.
14.05.2026 18:09 Відповісти
Андрiй Вам певно зручно?!
14.05.2026 18:41 Відповісти
як погода в Одесi?
14.05.2026 18:43 Відповісти
Третій відділ Одеського РТЦК та СП
14.05.2026 18:48 Відповісти
гусьок дай нам вiдповiдь. Бо ми тут тебе не дуже..
14.05.2026 19:32 Відповісти
Погавкай бот позавчорашньої реєстрації. Шо сказать хотів?
14.05.2026 20:31 Відповісти
а шо казать поц-воин
14.05.2026 20:35 Відповісти
За вашим корабликом маскава катай,гнида кацапська.
14.05.2026 21:17 Відповісти
Андрюха борги треба буде повертати, як не танцюй.
14.05.2026 21:27 Відповісти
Поквакай,пітух парашний.Це так смішно,коли боти грозять в інтернеті.Серйозні люди беруть і роблять,а ти сциклоун.
14.05.2026 21:39 Відповісти
не нервуй.
14.05.2026 22:00 Відповісти
прийде час.
14.05.2026 20:37 Відповісти
потiм все буде добре)
14.05.2026 20:48 Відповісти
"Слуг народу" колишніх не буває-якщо ти хоч раз був "слугою"-це звання покидька і нікчеми на всю решту твого паскудного життя.
14.05.2026 18:11 Відповісти
щось мені цього вафліка і не жалко
14.05.2026 18:11 Відповісти
До речі, а де ж обмін 1000 на 1000?
14.05.2026 18:11 Відповісти
тиждень там, тиждень тут..
14.05.2026 18:12 Відповісти
Державна зрада - це дуже серйозне обвинувачення а цього жмура вже 3р маринують
14.05.2026 18:19 Відповісти
Так і битого шуфрича теж, тихарять потужники з опу, щоб на передачу ******, як інших єфремових-мертвечуків…???
14.05.2026 18:25 Відповісти
бий бий бий барабани..
14.05.2026 18:39 Відповісти
Чому з двох антиукраїнських гнид ДубинськийБужанський одну пресують, а іншу ні. Де справедливість?!
14.05.2026 18:42 Відповісти
 
 