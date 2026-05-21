В НАТО разрабатывают альтернативные сценарии без участия Соединенных Штатов, - The Economist

Несколько стран НАТО разрабатывают альтернативные варианты обеспечения безопасности на случай возможного сокращения роли США в Европе.

Материал основан на публикации The Economist.

Европа ищет план на случай изменений

Поводом для таких обсуждений стало заявление президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии. После этого союзники начали более серьезно оценивать риски ослабления американских гарантий безопасности.

"Кризис в Гренландии стал сигналом тревоги. Мы поняли, что нам нужен план Б", - отметил один из шведских оборонных чиновников.

Также в мае было отменено развертывание около 4000 американских военных в Польше. Это решение меняли уже второй раз за короткое время.

Кроме того, ранее объявили о выводе 5000 военных США из Германии. Также отменили размещение подразделения крылатых ракет, которое должно было усилить оборону Европы.

По данным издания, причиной стало недовольство политикой европейских союзников в отношении Ирана.

Альтернативы НАТО и внутренние опасения

В НАТО опасаются открыто обсуждать эти вопросы. Часть собеседников отказывается от публичных комментариев, чтобы не спровоцировать дистанцирование США.

Один из собеседников утверждает, что генсек НАТО Марк Рютте запретил публично поднимать эту тему.

Среди возможных альтернатив рассматривают Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании. В них входят страны Балтии и Скандинавии.

Эта структура может принимать решения быстрее, без согласования со всеми участниками. В то же время у нее есть слабые стороны, поскольку в нее не входят Франция, Германия и Польша.

Эксперты также отмечают, что часть стран НАТО готова действовать даже без формального запуска механизма коллективной обороны.

Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 2029 году.

