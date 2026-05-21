В НАТО разрабатывают альтернативные сценарии без участия Соединенных Штатов, - The Economist

НАТО разрабатывает оборону без США

Несколько стран НАТО разрабатывают альтернативные варианты обеспечения безопасности на случай возможного сокращения роли США в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале The Economist.

Европа ищет план на случай изменений

Поводом для таких обсуждений стало заявление президента США Дональда Трампа о возможной аннексии Гренландии. После этого союзники начали более серьезно оценивать риски ослабления американских гарантий безопасности.

"Кризис в Гренландии стал сигналом тревоги. Мы поняли, что нам нужен план Б", - отметил один из шведских оборонных чиновников.

Также в мае было отменено развертывание около 4000 американских военных в Польше. Это решение меняли уже второй раз за короткое время.

Кроме того, ранее объявили о выводе 5000 военных США из Германии. Также отменили размещение подразделения крылатых ракет, которое должно было усилить оборону Европы.

По данным издания, причиной стало недовольство политикой европейских союзников в отношении Ирана.

Альтернативы НАТО и внутренние опасения

В НАТО опасаются открыто обсуждать эти вопросы. Часть собеседников отказывается от публичных комментариев, чтобы не спровоцировать дистанцирование США.

Один из собеседников утверждает, что генсек НАТО Марк Рютте запретил публично поднимать эту тему.

Среди возможных альтернатив рассматривают Объединенные экспедиционные силы под руководством Великобритании. В них входят страны Балтии и Скандинавии.

Эта структура может принимать решения быстрее, без согласования со всеми участниками. В то же время у нее есть слабые стороны, поскольку в нее не входят Франция, Германия и Польша.

Эксперты также отмечают, что часть стран НАТО готова действовать даже без формального запуска механизма коллективной обороны.

  • Ранее генеральный инспектор Бундесвера Карстен Бройер заявил, что Россия может атаковать НАТО уже в 2029 году.

Я дмаю що в 2029-му році теперішньої росії вже не буде.
21.05.2026 01:32 Ответить
А Украiни?
21.05.2026 01:53 Ответить
Дурне питання, звiсно ж Україна буде.
21.05.2026 02:09 Ответить
Пєтров...
21.05.2026 04:15 Ответить
Слiпий чи шо ?
21.05.2026 06:32 Ответить
У НАТО створюють альтернативні сценарії без участі Сполучених Штатів НАТО 🤔
21.05.2026 02:21 Ответить
На жаль это только болтовня. Как всегда у европейцев.
21.05.2026 04:59 Ответить
Даже не болтовня, а притворство. Они никогда не выпустят Америку из своих смертельных объятий.
21.05.2026 05:03 Ответить
/// "США хочуть від нас отримати ліцензії на виробництво БПЛА + інтелектуальні права + випробування на території США в рамках "дронової угоди".
Вони у перший же день почнуть виробництво "своїх" дронів, а нам скажуть - вимбачте, угода неактуальна.
Знаємо такі приколи. Тому ні. Жодної передачі інтелектуальних прав в принципі, жодних випробувань до підписання угоди, а виробництво - під наглядом наших спеціалістів та за обмеженимиліцензіями. За будь-яке порушення - аннулювання ліцензій. Тільки так.
США зараз не в тому стані, щоб диктувати нам умови😉
У Трампа немає козирів."///
21.05.2026 05:54 Ответить
Американці атакували Іран копіями Шахедів. Вони його називають LUCAS. Іран Шахедамі ахах. Копії Шахедів виробляють ще кілька країн Європи, включаючи Німеччину.
21.05.2026 07:57 Ответить
Лише не тут,бо легше мати мільйон різних дронів,аніж тисячу аналогів шахеду.
21.05.2026 08:11 Ответить
ЄС пора би більш серйозно ставитись до своєї оборони,а не покладатись лише на захист амерів вічно.
21.05.2026 08:08 Ответить
2326 рік. ЄС пора би..
21.05.2026 08:12 Ответить
2326.Китай підійшов до Уральських гір,позаду Сибір.
21.05.2026 08:19 Ответить
Міністр оборони Німеччини, головного донора ЄС, Пісторіус кілька разів сказав що грошей немає. Що там говорити про інших паразитів.
21.05.2026 08:15 Ответить
Гроші є, та виділяють на оборону замало,щоб на інше було в достатку,бо амери все рівно захистять.
21.05.2026 08:24 Ответить
Пісторіус сказав на те щоб збільшити внесок в НАТО до 5% ВВП піде третина німецького бюджету. У Німеччині вже кілька років дефіцит бюджету. Грошей реально немає.
21.05.2026 08:31 Ответить
 
 