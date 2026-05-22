США направят в Польшу дополнительные 5 тысяч военных, - Трамп

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Польшу еще около 5 тысяч военнослужащих.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social.

Решение Вашингтона

"На основании успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих", — сообщил Трамп.

Что предшествовало?

Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.

Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.

Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу.

