США направят в Польшу дополнительные 5 тысяч военных, - Трамп
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Польшу еще около 5 тысяч военнослужащих.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.
Решение Вашингтона
"На основании успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих", — сообщил Трамп.
Что предшествовало?
- Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
- Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
- Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу.
