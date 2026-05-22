РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4598 посетителей онлайн
Новости Войска США в Европе
853 7

США направят в Польшу дополнительные 5 тысяч военных, - Трамп

Войска США

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты направляют в Польшу еще около 5 тысяч военнослужащих.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Решение Вашингтона

"На основании успешного избрания нынешнего президента Польши Кароля Навроцкого, которого я с гордостью поддержал, а также наших отношений с ним, я рад объявить, что Соединенные Штаты направят в Польшу дополнительные 5000 военнослужащих", — сообщил Трамп.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не выводят войска из Польши, речь идет о задержке, — Венс

Что предшествовало?

  • Ранее Польша и Литва заявляли о готовности принять дополнительные подразделения США после планов сокращения контингента в Германии. В Вашингтоне также рассматривали возможность вывода до 5 тысяч военных с территории Германии.
  • Канцлер Германии Фридрих Мерц призвал не драматизировать решение США о сокращении военного присутствия в стране после заявления Дональда Трампа о выводе части американского контингента.
  • Впоследствии СМИ сообщили, что армия США отказалась от отправки 4 тысяч военных в Польшу.

Читайте также: США сокращают военное присутствие в Европе до 3 бригад, — Пентагон

Автор: 

Польша (9027) США (29426) Трамп Дональд (8134)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
То ти блд Вася, то ти ні Вася, заїбав вже дуринда руда.
показать весь комментарий
21.05.2026 23:52 Ответить
Йому треба, або труси надіти,або хрестик зняти
показать весь комментарий
21.05.2026 23:57 Ответить
З Німеччини забрав, до Польщі перекинув. Грається, дурило, в солдатики. Аде пшеки нехай не радіють передчасно. Коли любий друг владімір до них полізе, їх (солдатиків) так само можуть перекинути до штатів.
показать весь комментарий
21.05.2026 23:59 Ответить
Це коротка ілюстрація того як Трамп розповідає про те як він виводить війська з Европи.
показать весь комментарий
22.05.2026 00:00 Ответить
показать весь комментарий
22.05.2026 00:05 Ответить
І розмістять мабуть на кордоні з Німеччиною , а не східному
показать весь комментарий
22.05.2026 00:24 Ответить
Правильно, в акурат ближче до парашіі і білопарашіі. Інколи його ідіотизм грає на користь
показать весь комментарий
22.05.2026 00:27 Ответить
 
 