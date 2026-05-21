США направлять до Польщі додаткові 5 тисяч військових, - Трамп
Американський президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати перекидають до Польщі ще близько 5 тисяч військовослужбовців.
Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.
Рішення Вашингтона
"На підставі успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також наших відносин із ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", - повідомив Трамп.
Що передувало?
- Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
- Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
- Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
MD_DB
показати весь коментар21.05.2026 23:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Віталій #613985
показати весь коментар21.05.2026 23:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Randall Flag #387882
показати весь коментар21.05.2026 23:59 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чермандер
показати весь коментар22.05.2026 00:00 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Чермандер
показати весь коментар22.05.2026 00:05 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Sophia-Maria Duglass #550966
показати весь коментар22.05.2026 00:24 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
мврина
показати весь коментар22.05.2026 00:27 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль