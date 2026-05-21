США направлять до Польщі додаткові 5 тисяч військових, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати перекидають до Польщі ще близько 5 тисяч військовослужбовців.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Вашингтона

"На підставі успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також наших відносин із ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", - повідомив Трамп.

Що передувало?

Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.

Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

