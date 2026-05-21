625 7

США направлять до Польщі додаткові 5 тисяч військових, - Трамп

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що Сполучені Штати перекидають до Польщі ще близько 5 тисяч військовослужбовців.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social, передає Цензор.НЕТ.

Рішення Вашингтона

"На підставі успішного обрання нинішнього президента Польщі Кароля Навроцького, якого я з гордістю підтримав, а також наших відносин із ним, я радий оголосити, що Сполучені Штати направлять до Польщі додаткові 5000 військовослужбовців", - повідомив Трамп.

Що передувало?

  • Раніше Польща та Литва заявляли про готовність прийняти додаткові підрозділи США після планів скорочення контингенту в Німеччині. У Вашингтоні також розглядали можливість виведення до 5 тисяч військових із німецької території.
  • Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц закликав не драматизувати рішення США щодо скорочення військової присутності в країні після заяви Дональда Трампа про виведення частини американського контингенту.
  • Згодом ЗМІ повідомили армія США відмовилася від відправки 4 тисяч військових до Польщі.

То ти блд Вася, то ти ні Вася, заїбав вже дуринда руда.
21.05.2026 23:52 Відповісти
Йому треба, або труси надіти,або хрестик зняти
21.05.2026 23:57 Відповісти
З Німеччини забрав, до Польщі перекинув. Грається, дурило, в солдатики. Аде пшеки нехай не радіють передчасно. Коли любий друг владімір до них полізе, їх (солдатиків) так само можуть перекинути до штатів.
21.05.2026 23:59 Відповісти
Це коротка ілюстрація того як Трамп розповідає про те як він виводить війська з Европи.
22.05.2026 00:00 Відповісти
22.05.2026 00:05 Відповісти
І розмістять мабуть на кордоні з Німеччиною , а не східному
22.05.2026 00:24 Відповісти
Правильно, в акурат ближче до парашіі і білопарашіі. Інколи його ідіотизм грає на користь
22.05.2026 00:27 Відповісти
 
 