Сербскому наемнику Давору Савичичу сообщили о подозрении в военных преступлениях в Украине

Служба безопасности Украины совместно с Главным управлением разведки Минобороны сообщила о предъявлении подозрения боснийскому наемнику Давору Савичичу в совершении военных преступлений во время полномасштабной войны России против Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает проект "Книга палачей украинского народа".

Подозрение Савичичу объявили 22 мая 2026 года по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Кто такой Давор Савичич

По данным следствия, Давор Савичич родился в Боснии и Герцеговине, проживает в российских Химках и имеет гражданство России и Боснии и Герцеговины.

Он является военнослужащим частной военной компании "Редут" в звании полковника.

Ранее Савичич служил в сербском военизированном формировании "Сербская добровольческая гвардия", известном как "Тигры Аркана", где имел позывной "Элвис".

В 2014 году его фиксировали среди сербских боевиков, участвовавших в оккупации части Донецкой и Луганской областей.

Также, по данным следствия, Савичич находился в Сирии вместе с наемниками ЧВК "Вагнер".

Во время полномасштабного вторжения РФ он командовал диверсионно-разведывательным отрядом "Волки", который действовал в составе российской группировки "Восток" и участвовал в оккупации населенных пунктов Киевской и Житомирской областей.

Следствие заявляет о двух эпизодах жестокого обращения с гражданскими лицами во время оккупации Киевской области в марте 2022 года.

Пытки мужчины в Федоровке

По данным следствия, 3 марта 2022 года в селе Федоровка российские военные во главе с Савичичем задержали местного жителя, который скрывался от обстрелов.

Мужчину заставили раздеться, связали руки, завязали глаза и вывезли в лес между селами Шибене и Красный Рог.

Там его привязали к дереву, поместили между спиной и стволом гранату с выдернутой чекой и оставили под угрозой взрыва примерно на два часа.

После этого потерпевшего допрашивали о позициях ВСУ и требовали записать ложные заявления для российских пропагандистских СМИ.

Когда мужчина отказался, Савичич, по версии следствия, избивал его прикладом автомата.

Также пострадавшего заставили выкопать яму, где его незаконно удерживали несколько дней при минусовой температуре почти без еды и воды.

Задержание женщины в Иванкове

Второй эпизод касается жительницы Иванкова.

Следствие заявляет, что 5 марта 2022 года российские военные ворвались в ее квартиру, связали руки и вывезли в лес возле села Шибене.

Женщину удерживали в фургоне до 8 марта.

Во время допроса Савичич якобы требовал от нее информацию об украинских военных и заставлял участвовать в постановочном интервью для российской пропаганды.

Для запугивания он угрожал потерпевшей и имитировал удар стулом.

Что грозит подозреваемому

Действия Савичича квалифицировали по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины – нарушение законов и обычаев войны.

Следствие считает, что он нарушил нормы международного гуманитарного права, в частности Женевскую конвенцию о защите гражданского населения во время войны и Римский статут Международного уголовного суда.

