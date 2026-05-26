Сербському найманцю Давору Савичичу повідомили про підозру у воєнних злочинах в Україні

Служба безпеки України спільно з Головним управлінням розвідки Міноборони повідомила про підозру боснійському найманцю Давору Савичичу у воєнних злочинах під час повномасштабної війни Росії проти України.

Про це інформує проєкт "Книга катів українського народу".

Підозру Савичичу оголосили 22 травня 2026 року за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Хто такий Давор Савичич

За даними слідства, Давор Савичич народився у Боснії і Герцеговині, проживає у російських Хімках та має громадянство Росії і Боснії та Герцеговини.

Він є військовослужбовцем приватної військової компанії "Редут" у званні полковника.

Раніше Савичич служив у сербському парамілітарному формуванні "Сербська добровольча гвардія", відомому як "Тигри Аркана", де мав позивний "Елвіс".

У 2014 році його фіксували серед сербських бойовиків, які брали участь в окупації частини Донецької та Луганської областей.

Також, за даними слідства, Савичич перебував у Сирії разом із найманцями ПВК "Вагнер".

Під час повномасштабного вторгнення РФ він командував диверсійно-розвідувальним загоном "Волки", який діяв у складі російського угруповання "Восток" та брав участь в окупації населених пунктів Київської та Житомирської областей.

Слідство заявляє про два епізоди жорстокого поводження з цивільними під час окупації Київщини у березні 2022 року.

Катування чоловіка у Федорівці

За даними слідства, 3 березня 2022 року у селі Федорівка російські військові на чолі із Савичичем затримали місцевого жителя, який переховувався від обстрілів.

Чоловіка змусили роздягнутися, зв’язали руки, закрили очі та вивезли до лісу між селами Шибене і Красний Ріг.

Там його прив’язали до дерева, помістили між спиною та стовбуром гранату з висмикнутою чекою та залишили під загрозою вибуху приблизно на дві години.

Після цього потерпілого допитували щодо позицій ЗСУ та вимагали записати неправдиві заяви для російських пропагандистських медіа.

Коли чоловік відмовився, Савичич, за версією слідства, бив його прикладом автомата.

Також потерпілого змусили викопати яму, де його незаконно утримували кілька днів при мінусовій температурі майже без їжі та води.

Затримання жінки в Іванкові

Другий епізод стосується мешканки Іванкова.

Слідство заявляє, що 5 березня 2022 року російські військові увірвалися до її квартири, зв’язали руки та вивезли до лісу біля села Шибене.

Жінку утримували у фургоні до 8 березня.

Під час допиту Савичич нібито вимагав від неї інформацію про українських військових та змушував брати участь у постановочному інтерв’ю для російської пропаганди.

Для залякування він погрожував потерпілій та імітував удар стільцем.

Що загрожує підозрюваному

Дії Савичича кваліфікували за ч. 2 ст. 28 та ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України – порушення законів та звичаїв війни.

Слідство вважає, що він порушив норми міжнародного гуманітарного права, зокрема Женевську конвенцію про захист цивільного населення під час війни та Римський статут Міжнародного кримінального суду.

