ЕС вызвал российского поверенного из-за новых угроз РФ нанести удары по Киеву

Европейский Союз вызвал российского поверенного после очередной атаки РФ на Киев и новых заявлений Москвы о возможном проведении регулярных массированных ударов.

Об этом во вторник в Брюсселе на брифинге сообщила пресс-секретарь Европейской комиссии по вопросам иностранных дел Анитта Хиппер, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Россия не заинтересована в мире

"Мы только что вызвали российского поверенного и передали наши сообщения о том, что это неприемлемо. Это еще раз показывает, фактически, одну вещь, которую мы уже знали, что Россия абсолютно не заинтересована в каком-либо мире и полностью игнорирует все усилия, направленные на достижение мира", — сказала она.

Хиппер подтвердила, что ЕС со своей стороны будет оказывать поддержку Украине, которая "нуждается в средствах противовоздушной обороны и дальнейшей финансовой поддержке".

Усиление давления на РФ

"Также в ближайшие дни у нас состоится неформальная встреча министров иностранных дел ЕС на Кипре, и мы еще раз обсудим там с Высоким представителем усиление международного давления на Россию", - анонсировала пресс-секретарь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": МИД Китая призвал избегать эскалации войны на фоне угроз РФ нанести удары по Киеву

Угрозы новыми ударами

Комментируя недавние предупреждения Министерства иностранных дел России о последующих систематических нападениях на Киев и призыв к западным странам вывести свои дипломатические миссии из Киева, Хиппер выразила убеждение, что таким образом через эти угрозы "Россия лишь пытается посеять панику". "Они хотят страха и изоляции в Украине и других местах, но у нас (для РФ. — Ред.) есть четкий сигнал: это не сработает. ЕС сохраняет свое присутствие и операции в Киеве. Эти угрозы пахнут отчаянием", — подчеркнула она.

Хиппер также сослалась на пост Верховного представителя ЕС Каи Каллас, в котором она отметила, что "Россия проигрывает на поле боя, поэтому теперь она снова прибегает к угрозам в адрес гражданского населения и гражданской инфраструктуры".

Читайте также: МИД о угрозах Путина: Уровень угроз для Киева и других городов не изменился

"Эти нападения, к сожалению, являются повседневной реальностью для Украины, для Киева и его граждан, и фактически наша делегация на местах, а также штаб нашей гражданской миссии подверглись ударам в результате безрассудных нападений. Мы еще раз напоминаем, что любые международные преднамеренные нападения на гражданское население и невоенные объекты являются военными преступлениями. Все командиры, исполнители и соучастники этих серьезных нарушений международного гуманитарного права будут привлечены к ответственности", — заверила пресс-секретарь ЕК.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сибига об угрозах России новыми ударами по Киеву: Путин ничего не добьется, пусть спасает себя

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Читайте: Последствия атаки на Одессу: восстанавливают школу и жилые дома, есть погибший и раненые. ФОТОрепортаж