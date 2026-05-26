ЄС викликав російського повіреного через нові погрози РФ бити по Києву

Європейський Союз запросив російського повіреного після чергової атаки РФ на Київ та нових заяв Москви про можливе проведення регулярних масованих ударів.

Про це у вівторок в Брюсселі на брифінгу повідомила речник Європейської комісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Росія не зацікавлена в мирі

"Ми щойно викликали російського повіреного й передали наші повідомлення про те, що це неприйнятно. Це ще раз показує, фактично, одну річ, яку ми вже знали, що Росія абсолютно не зацікавлена в будь-якому мирі та повністю ігнорує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру", - сказала вона.

Хіппер підтвердила, що ЄС зі свого боку буде надавати підтримку України, яка "потребує (засобів) протиповітряної оборони та подальшої фінансової підтримки".

Посилення тиску на РФ

"Також у найближчі дні у нас відбудеться неформальна зустріч міністрів закордонних справ ЄС на Кіпрі, і ми ще раз обговоримо там з Високим представником посилення міжнародного тиску на Росію", - анонсувала речник.

Погрози новими ударами

Коментуючи недавні попередження Міністерства закордонних справ Росії щодо наступних систематичних нападів на Київ та заклику до західні країни вивести свої дипломатичні місії з Києва, Хіппер висловила переконання, що таким чином через ці погрози "Росія лише намагається посіяти паніку". "Вони хочуть страху та ізоляції в Україні та інших місцях, але у нас (для РФ. - Ред.) є чіткий сигнал: це не спрацює. ЄС зберігає свою присутність та операції в Києві. Ці погрози пахнуть відчаєм", – наголосила вона.

Хіппер також вказала на допис Високого представника ЄС Каї Каллас, в якому вона зазначила, що "Росія програє на полі бою, тому тепер вона знову вдається до погроз цивільному населенню та цивільній інфраструктурі".

"Ці напади, на жаль, є щоденною реальністю для України, для Києва та його громадян, і фактично наша делегація на місцях, а також штаб нашої цивільної місії зазнали ударів внаслідок безрозсудних нападів. Ми ще раз нагадуємо, що будь-які міжнародні навмисні напади на цивільне населення та невійськові об’єкти є воєнними злочинами. Усі командири, виконавці та співучасники цих серйозних порушень міжнародного гуманітарного права будуть притягнуті до відповідальності", - запевнила речник ЄК.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

