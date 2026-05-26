Россия не будет наносить удары по Раде и Офису Президента, поскольку это не "центры принятия решений", - генерал РФ Картаполов

В российской Госдуме заявили, что РФ не будет нападать на Верховную Раду и Офис президента, поскольку это не "центры принятия решений".

Об этом в интервью российским СМИ заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов.

По его словам, Верховная Рада не является "центром принятия решений".

"Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об Офисе Президента Украины. Мы все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогие боеприпасы на по сути пустое место?" - пояснил депутат страны-оккупанта.

Что такое "центры принятия решений" по версии РФ?

Картаполов заявил, что под центрами принятия решений подразумеваются углубленные и "защищенные пункты управления Вооруженных Сил Украины, родов войск, объединений, возможно, других силовых структур и, в частности, структур госуправления".

"Но нужно понимать, что они не в центре Киева. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.

Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

