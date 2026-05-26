Россия не будет наносить удары по Раде и Офису Президента, поскольку это не "центры принятия решений", - генерал РФ Картаполов

Будет ли РФ наносить удары по Раде и Офису Президента: в Госдуме ответили

В российской Госдуме заявили, что РФ не будет нападать на Верховную Раду и Офис президента, поскольку это не "центры принятия решений".

Об этом в интервью российским СМИ заявил председатель Комитета Государственной Думы РФ по вопросам обороны Андрей Картаполов.

Подробности

По его словам, Верховная Рада не является "центром принятия решений".

"Депутаты же не контролируют войска и не определяют, куда и когда наносить удары. То же самое можно сказать и об Офисе Президента Украины. Мы все понимаем, что Зеленский там не появляется. Он сидит в бункере, а в офисе у него два охранника и пять уборщиц. Есть ли смысл тратить дорогие боеприпасы на по сути пустое место?" - пояснил депутат страны-оккупанта.

Что такое "центры принятия решений" по версии РФ?

Картаполов заявил, что под центрами принятия решений подразумеваются углубленные и "защищенные пункты управления Вооруженных Сил Украины, родов войск, объединений, возможно, других силовых структур и, в частности, структур госуправления".

"Но нужно понимать, что они не в центре Киева. Это скрытые, хорошо укрепленные пункты", - добавил он.

Что предшествовало?

  • Напомним, накануне в Министерстве иностранных дел РФ заявили, что планируют новые удары по Киеву, и призвали иностранцев и дипломатов покинуть столицу Украины.

  • Под ударом, мол, окажутся "места проектирования, производства, программирования и подготовки к применению БПЛА, используемых "киевским режимом" при содействии специалистов НАТО".

  • В России утверждают, что обстрел Киева произойдет якобы из-за атаки на колледж и общежитие в Старобельске Луганской области 22 мая. Путин заявил, что в результате атаки погибли 6 человек, еще 15, по его словам, пропали без вести.
  • Вечером 25 мая министр иностранных дел РФ Сергей Лавров поговорил по телефону с государственным секретарем США Марко Рубио и озвучил ему новые угрозы о "системных ударах" России по Киеву.

Топ комментарии
+4
5 поверхівка в Львові - ось центр
5 поверхівка в Харкові
5 поверхівка в Краматорську

А взагалі байдуже про що вони говорять - вони брешуть завжди сотні років
26.05.2026 15:51 Ответить
+3
П@да Ермаку).
26.05.2026 15:47 Ответить
+3
Однозначно.
Проблема в том, что с Зе не будет ни победы, ни перемирия - будет просто медленное но уверенное стачивание украинской нации. На русских пох.
26.05.2026 15:54 Ответить
П@да Ермаку).
26.05.2026 15:47 Ответить
Як в Омані наказали зеленському з єрмаком, так вони з кабміндічами і гадять в Україні з 2020 року!!! Які там «центри прийнятті рішень», оте збіговисько абрахамія з моноШоблою у ВРУ, чи писульки/заслуховування СРАТЬєхів на ШОУ - Ставка більше, чем шламбауми з єрмаком і татаровим?!?!
26.05.2026 15:55 Ответить
Та ні , от він і вовочка як раз у безпеці, от по династії, конча заспі ні разу за чотири роки війни і не прилітало, співпадіння?не думаю..
26.05.2026 15:56 Ответить
По цим структурам Центри прийняття рішень в Кремлі.
26.05.2026 15:48 Ответить
"Кацапу вірить - себе не поважать..."
26.05.2026 15:48 Ответить
Ага, Квадрат я житлові будинки якраз такі центри
26.05.2026 15:48 Ответить
Та нє, центри прийняття рішень в гаражах БЦ, туди цілий Какашнік прилетів.
26.05.2026 15:52 Ответить
правильно, запускайте орешник по Вашингтону, там центр принятия решений по вашей версии. Желательно попасть в новенький бальный зал Трампушки, тогда точно Донбасс отдадут
26.05.2026 15:49 Ответить
Бо там поруч посольство Китаю?
26.05.2026 15:50 Ответить
а пологові, лікарні, панельки, трц і базари - це центри?
26.05.2026 15:51 Ответить
Ну не будуть же вони піддавати ризику свій найкращий актив.
26.05.2026 15:52 Ответить
Ага. Всем известно что центры принятия решений - в многоэтажках и гаражах.
26.05.2026 15:52 Ответить
Кацап, а раніше ОХМАДИТ приміром це цент прийняття рішень був?
26.05.2026 15:54 Ответить
Похер на кукурікання кацапні. Де дзеркальна відповідь,клован?
26.05.2026 15:54 Ответить
Бережуть найвеличнішого як тільки можуть!))
26.05.2026 15:54 Ответить
"центром рєшеній" була знищена "високоточною" рузькою ракетою дев'ятиповерхівка на Харківському. найближчий стратегічний об'єкт - Дарницький вокзал, знаходиться приблизно в двох кілометрах від неї.

кацапські курви, горіти вам в пеклі !

.
26.05.2026 15:56 Ответить
Центр прийняття рішень - це гаражний кооператив в Білій Церкві. Всі найважливіші рішення приймались саме там. Якби тільки знали підари, яка часом бувала там геополітика, вони б були ошелешені. Чомусь їхнє феесБЕ не допрацьовує.
26.05.2026 15:57 Ответить
Куди прилетить (бо точність у кацапських подєлій ніяка) там і будуть "центри ухвалення рішень" 🤔
26.05.2026 15:59 Ответить
Всё проще, они просто не могут попасть)))
26.05.2026 16:01 Ответить
Думаю центр, це квартира слюсара дяді Вови, яку нещодавно розгатили.
26.05.2026 16:02 Ответить
Дивись, підрило ********, щоб отвєтка не заїбала!
26.05.2026 16:05 Ответить
Картаполов, не пали окончательно ценных агентов }{уйла в центре Киева.
Они и так навсегда спалены ещё с 2019 года для всех, у кого есть мозги.
26.05.2026 16:05 Ответить
У російській Держдумі розповіли, що РФ не атакуватиме Верховну Раду та Офіс Президента оскільки це є "центри ухвалення рішень". ,які є потрібними для рашистської 3,14дерації, "зегавару" теж не можуть відстежити так само.як США відстежили вождя іранських чалмоносців, або рашисти героя срср Дудаєва, який очолив спротив народу Ічкерії проти рашистів ,РАШИСТСЬКІ КРОВОПИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД .ТА СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ.
26.05.2026 16:06 Ответить
Палять невідомого Вову
26.05.2026 16:07 Ответить
Помню, помню, в начале войны по болотам бродили полудурки и пели, По центру принятия решений, на Вашингтон... а вообще и без того тупорылые кацапы отупели окончательно и похоже бесповоротно...
26.05.2026 16:07 Ответить
підар гарно потролив гівнодєпукаков і клоуна роялісьтя
26.05.2026 16:08 Ответить
Просто нагадаю, що в авторитарних державах депутати ніяких ключових рішень не приймать, зокрема і в рашці.
26.05.2026 16:09 Ответить
 
 