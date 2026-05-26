Росія не битиме по Раді та Офісу Президента, бо це не "центри ухвалення рішень", - генерал РФ Картаполов

Чи битиме РФ по Раді та Офісу Президента: у держдумі відповіли

У російській Держдумі розповіли, що РФ не атакуватиме Верховну Раду та Офіс Президента оскільки це не "центри ухвалення рішень".

Про це в інтерв'ю росЗМІ заявив голова Комітету Державної Думи РФ з питань оборони Андрій Картаполов.

Подробиці

За його словами, Верховна Рада не є "центром ухвалення рішень".

"Депутати ж не контролюють війська та не визначають, куди і коли завдавати ударів. Те саме можна сказати і про Офіс Президента України. Ми все розуміємо, що Зеленський там не з'являється. Він сидить у бункері, а в офісі у нього два охоронці та п'ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на по суті порожнє місце?" - пояснив депутат країни-окупанта.

Що таке "центри ухвалення рішень" за версією РФ?

Картаполов заявив, що під центрами прийняття рішень маються на увазі заглиблені та "захищені пункти управління Збройних Сил України, родів військ, об'єднань, можливо, інших силових структур і, зокрема, структур держуправління".

"Але треба розуміти, що вони не в центрі Києва. Це приховані, добре укріплені пункти", - додав він.

Що передувало?

  • Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

  • Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

  • У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.
  • Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

П@да Ермаку).
По цим структурам Центри прийняття рішень в Кремлі.
Ага, Квадрат я житлові будинки якраз такі центри
П@да Ермаку).
Як в Омані наказали зеленському з єрмаком, так вони з кабміндічами і гадять в Україні з 2020 року!!! Які там «центри прийнятті рішень», оте збіговисько абрахамія з моноШоблою у ВРУ, чи писульки/заслуховування СРАТЬєхів на ШОУ - Ставка більше, чем шламбауми з єрмаком і татаровим?!?!
Та ні , от він і вовочка як раз у безпеці, от по династії, конча заспі ні разу за чотири роки війни і не прилітало, співпадіння?не думаю..
Ее, ні! Пі₴да Вероніке "феншуй"...
Та нє, центри прийняття рішень в гаражах БЦ, туди цілий Какашнік прилетів.
правильно, запускайте орешник по Вашингтону, там центр принятия решений по вашей версии. Желательно попасть в новенький бальный зал Трампушки, тогда точно Донбасс отдадут
Бо там поруч посольство Китаю?
5 поверхівка в Львові - ось центр
5 поверхівка в Харкові
5 поверхівка в Краматорську

А взагалі байдуже про що вони говорять - вони брешуть завжди сотні років
Однозначно.
Проблема в том, что с Зе не будет ни победы, ни перемирия - будет просто медленное но уверенное стачивание украинской нации. На русских пох.
а пологові, лікарні, панельки, трц і базари - це центри?
Ну не будуть же вони піддавати ризику свій найкращий актив.
Ага. Всем известно что центры принятия решений - в многоэтажках и гаражах.
Кацап, а раніше ОХМАДИТ приміром це цент прийняття рішень був?
Похер на кукурікання кацапні. Де дзеркальна відповідь,клован?
Бережуть найвеличнішого як тільки можуть!))
"центром рєшеній" була знищена "високоточною" рузькою ракетою дев'ятиповерхівка на Харківському. найближчий стратегічний об'єкт - Дарницький вокзал, знаходиться приблизно в двох кілометрах від неї.

кацапські курви, горіти вам в пеклі !

.
Центр прийняття рішень - це гаражний кооператив в Білій Церкві. Всі найважливіші рішення приймались саме там. Якби тільки знали підари, яка часом бувала там геополітика, вони б були ошелешені. Чомусь їхнє феесБЕ не допрацьовує.
Куди прилетить (бо точність у кацапських подєлій ніяка) там і будуть "центри ухвалення рішень" 🤔
Всё проще, они просто не могут попасть)))
Думаю центр, це квартира слюсара дяді Вови, яку нещодавно розгатили.
Дивись, підрило ********, щоб отвєтка не заїбала!
Картаполов, не пали окончательно ценных агентов }{уйла в центре Киева.
Они и так навсегда спалены ещё с 2019 года для всех, у кого есть мозги.
У російській Держдумі розповіли, що РФ не атакуватиме Верховну Раду та Офіс Президента оскільки це є "центри ухвалення рішень". ,які є потрібними для рашистської 3,14дерації, "зегавару" теж не можуть відстежити так само.як США відстежили вождя іранських чалмоносців, або рашисти героя срср Дудаєва, який очолив спротив народу Ічкерії проти рашистів ,РАШИСТСЬКІ КРОВОПИВЦІ БУДУТЬ ЗНИЩУВАТИ УКРАЇНСЬКИЙ НАРОД .ТА СТОЛИЦЮ УКРАЇНИ.
Палять невідомого Вову
Помню, помню, в начале войны по болотам бродили полудурки и пели, По центру принятия решений, на Вашингтон... а вообще и без того тупорылые кацапы отупели окончательно и похоже бесповоротно...
підар гарно потролив гівнодєпукаков і клоуна роялісьтя
❗️Посилки з AliExpress і Temu не (!) будуть дорожчати - Рада не підтримала скасування пільг на посилки вартістю до 150 євро
