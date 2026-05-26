Росія не битиме по Раді та Офісу Президента, бо це не "центри ухвалення рішень", - генерал РФ Картаполов

У російській Держдумі розповіли, що РФ не атакуватиме Верховну Раду та Офіс Президента оскільки це не "центри ухвалення рішень".

Про це в інтерв'ю росЗМІ заявив голова Комітету Державної Думи РФ з питань оборони Андрій Картаполов.

За його словами, Верховна Рада не є "центром ухвалення рішень".

"Депутати ж не контролюють війська та не визначають, куди і коли завдавати ударів. Те саме можна сказати і про Офіс Президента України. Ми все розуміємо, що Зеленський там не з'являється. Він сидить у бункері, а в офісі у нього два охоронці та п'ять прибиральниць. Чи є сенс витрачати дорогі боєприпаси на по суті порожнє місце?" - пояснив депутат країни-окупанта.

Що таке "центри ухвалення рішень" за версією РФ?

Картаполов заявив, що під центрами прийняття рішень маються на увазі заглиблені та "захищені пункти управління Збройних Сил України, родів військ, об'єднань, можливо, інших силових структур і, зокрема, структур держуправління".

"Але треба розуміти, що вони не в центрі Києва. Це приховані, добре укріплені пункти", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, напередодні у Міністерстві закордонних справ РФ заявили, що планують нові удари по Києву та закликали іноземців та дипломатів залишити столицю України.

Під ударом, мовляв, опиняться "місця проєктування, виробництва, програмування та підготовки до застосування БпЛА, що використовуються "київським режимом" за сприяння фахівців НАТО".

У Росії стверджують, що обстріл Києва відбудеться нібито через атаку на коледж і гуртожиток у Старобільську Луганської області 22 травня. Путін заявив, що внаслідок атаки загинули 6 людей, ще 15, за його словами, зникли безвісти.

Увечері 25 травня міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров поговорив телефоном з державним секретарем США Марко Рубіо й озвучив йому нові погрози про "системні удари" Росії по Києву.

