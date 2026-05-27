Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда

В среду утром Национальная ассамблея в рамках чрезвычайной процедуры проголосовала за законопроект, отменяющий выход Венгрии из Международного уголовного суда.

Об этом сообщает Telex, передает Цензор.НЕТ.

"За" и "против"

Как отмечается, предложение поддержали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес–KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после публикации закона.

На прошлой неделе правительство уже выразило в резолюции намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.

Премьер-министр Петер Мадяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в самых тяжких международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его словам, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.

Предыстория

Так, правительство Орбана прошлой весной объявило, что инициирует выход Венгрии из Международного уголовного суда, однако это решение вскоре было отклонено большинством партии "Фидес" в парламенте. Когда Биньямин Нетаньяху, которого разыскивает МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом в апреле прошлого года, его не арестовали, хотя Венгрия, как член Международного уголовного суда, была бы обязана это сделать в соответствии с международным правом.

Процесс выхода Венгрии должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее отметил, что целью правительства "Тисы" является сохранение членства в МУС.

