Парламент Венгрии отменил выход страны из Международного уголовного суда
В среду утром Национальная ассамблея в рамках чрезвычайной процедуры проголосовала за законопроект, отменяющий выход Венгрии из Международного уголовного суда.
Об этом сообщает Telex, передает Цензор.НЕТ.
"За" и "против"
Как отмечается, предложение поддержали 133 депутата от партии "Тиса", 37 депутатов от "Фидес–KDNP" проголосовали против, а 5 депутатов от "Ми Хазанк" воздержались. Решение вступит в силу на следующий день после публикации закона.
На прошлой неделе правительство уже выразило в резолюции намерение остановить процесс выхода, начатый на основании решения предыдущего правительства Виктора Орбана.
Премьер-министр Петер Мадяр от имени правительства подал законопроект в парламент во вторник. Он обосновал предложение тем, что "для сохранения международного мира и безопасности и защиты прав человека абсолютно необходимо привлечь виновных в самых тяжких международных преступлениях к ответственности в международном судебном форуме". По его словам, для этого необходимо сохранить участие Венгрии в Уставе Международного уголовного суда.
Предыстория
Так, правительство Орбана прошлой весной объявило, что инициирует выход Венгрии из Международного уголовного суда, однако это решение вскоре было отклонено большинством партии "Фидес" в парламенте. Когда Биньямин Нетаньяху, которого разыскивает МУС, прибыл в Будапешт с официальным визитом в апреле прошлого года, его не арестовали, хотя Венгрия, как член Международного уголовного суда, была бы обязана это сделать в соответствии с международным правом.
Процесс выхода Венгрии должен был завершиться в июне, но Петер Мадьяр ранее отметил, что целью правительства "Тисы" является сохранение членства в МУС.
Что предшествовало
- Напомним, 2 апреля 2025 года министр юстиции Венгрии Бенце Тужон объявил, что Венгрия собирается выйти из Международного уголовного суда (МУС).
- Стоит отметить, что Венгрия подписала Римский статут Международного уголовного суда и ратифицировала его. То есть Будапешт формально одобрил статут, но не изменил свое законодательство для его имплементации. Венгрия не исполнила ордер на арест израильского премьера Биньямина Нетаньяху и заявляла, что не сделала бы этого и в отношении Путина.
- 29 апреля 2025 года глава МИД страны Петер Сиарто сообщил, что парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда.
